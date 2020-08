A teď tu o Karkulce? Bejrút: Divoké zvěsti o příčině výbuchu

Po ohromné explozi v libanonském Bejrútu se internetem šíří všechny možné verze příčiny této katastrofy. „Libanonská média říkají, že to byl podnik na ohňostroje. Nikoliv. To je hřibový mrak. To je jaderný útok,“ napsal na twitter bývalý americký sportovní reportér. Prý by však mohlo jít o práci Izraele a jeho Mosadu. Pokud by to tak bylo, tak by se mohlo jednat o důvod k válce. V komentářích pod příspěvkem českého právníka se objevil obrázek, ve kterém je možno krátce před explozí zahlédnout dopadající objekt. Svědci poblíž exploze prý slyšeli zvuky bombardéru. Co stojí za výbuchem, jenž zabil nejméně sto lidí?

Nejméně již sto lidí zabila v úterý večer obrovská exploze v libanonském Bejrútu. Ve skladišti poblíž přístavu měla vybuchnout látka užívaná k výrobě výbušnin. Místní hovoří o totální devastaci celé městské části metropole, zazněla i přirovnání k Hirošimě.

Epicentrum výbuchu poblíž místního přístavu ještě několik hodin poté hořelo a hasiči se tam vůbec nemohli dostat. Východní část města připomínala válečnou zónu. Budovy mají vymlácená okna, pokud se rovnou neproměnily v sutiny. Taková spoušť se nachází až čtyři kilometry od výbuchu, který měl být slyšet na stovky kilometrů vzdáleném Kypru.

Kompilace záznamů výbuchu.

Výbuch samozřejmě vyvolal spoustu otázek. Mnozí totiž oficiální verzi nevěří a táží se, co stojí za touto explozí. Například bývalý sportovní reportér americké basketbalové ligy NBA Chris Palmer na svém twitteru zveřejnil, že se jedná o jaderný útok. „Drahý bože. Libanonská média říkají, že to byl podnik na ohňostroje. Nikoliv. To je hřibový mrak. To je jaderný (útok),“ napsal na twitteru.

Kanadský server CBC zveřejnil rozhovor s libanonským novinářem. Ten popsal, že jeho kancelář byla naprosto zničená a je jen zázrak, že vyvázl živý. Všude v Bejrútu viděl sklo a okolí přístavu bylo naprosto zničené.

Celý rozhovor ZDE:

„Všichni mluví o skladu na ohňostroje, což je vtip. Víte, jestli tam byly ohňostroje, možná by ohňostroje vybouchly vedle toho skladu. V zásadě je to však velká exploze a rozhodně to není nějaký ohňostroj,“ pověděl. V odpovědi na dotaz, co výbuch způsobilo, pokračoval. Prý je velké množství spekulací, co za výbuchem stojí. „Někteří říkají izraelské rakety. Někteří říkají, že to bylo omylem. Někteří říkají, že je to sabotáž,“ naznačil možný útok Izraele.

Server Forbes.com zveřejnil článek, ve kterém napsal, že pokud by opravdu za útokem stál Izrael, tak by to bylo velmi nákladné a mohlo by to způsobit další válku v oblasti. Dále však píše, že prozatím to vypadá tak, že ve skladě bylo umístěno 2750 tun dusičnanu amonného. „Je nepřijatelné, že náklad 2750 tun dusičnanu amonného byl po dobu šesti let ve skladu bez preventivních opatření,“ oznámil dle Forbesu premiér Libanonu.

Celý článek Forbes ZDE:

„Nicméně otázka izraelského napojení byla nevyhnutelná. Má-li kterýkoli národ důvod ke zničení libanonského skladu naplněného výbušninami používanými sebevražednými atentátníky a k vytváření improvizovaných explozivních zařízení, je to Izrael. Izraelské letectvo podniklo řadu leteckých útoků proti cílům v Sýrii. Cílem izraelské letecké kampaně je zničit skladiště zbraní a konvoje používané Íránem k přepravě zbraní přes syrské území do Hizballáhu, který slibuje zničení Izraele a je nejsilnější skupinou v Libanonu.

Není pochyb o tom, že Izrael měl schopnost tento sklad zničit. Mohl vypustit řízené střely z dronů, stíhaček, útočných vrtulníků Apache, raketových lodí a ponorek izraelských námořních lodí a dokonce mohlo jít i o ze země odpalované balistické střely,“ pokračoval Forbes. Nakonec to prý mohla být akce izraelské zpravodajské služby Mosad. V Iránu totiž dochází v poslední době k velkému množství výbuchů ve vojenských oblastech či důležitých jaderných zařízeních a traduje se, že za tím stojí právě Izrael.

Izrael každopádně jakoukoliv spojitost s explozí v Bejrútu vyvrátil „Izrael nemá s incidentem nic společného,“ pověděl izraelský úředník pod podmínkou anonymity. Izraelský ministr zahraničí Gabi Ashkenazi řekl v izraelských televizních zprávách, že výbuch byla nejspíše nehoda a byl pravděpodobně způsoben požárem. Izrael též vyslal do Libanonu humanitární pomoc, stejně jako množství arabských států.

Server vice.com uveřejnil, proč to nemohl být jaderný výbuch. Sice se prý o tom mluví, ale všechno nasvědčuje tomu, že to tak opravdu být nemohlo. „Není to výbuch jaderné hlavice, ani malé,“ řekl Jeffrey Lewis, ředitel Východoasijského projektu Middleburského institutu mezinárodních studií. „Ve videích můžete vidět, že před opravdu velkou explozí došlo k výbuchu nebo požáru,“ poznamenal.

Hřibový oblak je prý pouze jedním z indikátorů jaderného výbuchu. „Na rozdíl od běžné mylné představy, oblak ve tvaru hřibu nezávisí na jaderné nebo termonukleární složce ... masivní detonace chemických výbušnin by měla stejný účinek,“ řekl David Dearborn, fyzik z Lawrence Livermore National Laboratory, Vědecký Američan v roce 1999.

Celý článek Vice.com ZDE:

„Když v roce 2008 v Texasu explodovala ropná rafinerie, vytvořila hřibový oblak. Stejně tak v roce 2013 došlo k výbuchu rostlinných hnojiv na západě v Texasu. V loňském roce exploze ve Philadelphii vyvolala další obrovský hřibový oblak. ‚Hřibové mraky se tvoří při všech výbuších – po velké explozi se prostě drží mnohem déle,‘ řekl na twitteru Alex Wellerstein, jaderný historik ve Stevensově institutu,“ informoval Vice.com.

„Z barvy výbuchu (tmavě červená/oranžová) můžeme říct, že není dost horký na to, aby byl jaderný (ten vždy začíná bíle/žlutě, dokonce i malý jaderný výbuch),“ dodal Wellerstein.

Český právník Tomáš Tyl na informace, že ve městě bylo 2750 tun ledku, poznamenal: „A teď ještě tu o Karkulce.“

Tyl dále na facebooku sdílel video výbuchu a poznamenal, že v podstatě můžeme být rádi, že Bejrút nedisponuje atomovkama...

V diskusi se mu objevil Honza Radecký, který v komentáři upozornil na to, že se nemuselo jednat o výbuch ledku a na obrázku je prý vidět dopadající objekt na místo exploze pár vteřin předtím, než objekt explodoval. Mohlo se prý jednat o bombu.

„O tom jsem mluvil celou dobu. Mluvil jsem s kamarádkou a ta říkala, že chvíli před výbuchem slyšela ve velké výšce bombardér,“ poznamenal.

Celý rozhovor Libanonky pro iDnes ZDE:

Podobně vypovídala pro iDnes Libanonka žijící v Bejrútu. „Nevím, čemu mám věřit, ale nevěřím verzi o pyrotechnice nebo výbuchu munice. I kdyby to byl výbuch prošlých výbušnin určených k likvidaci, doteď nikdo nevysvětlil, co ten požár způsobilo,“ řekla v rozhovoru pro iDnes. „Celý dům se třásl a ten zvuk byl ohlušující. Pak bylo chvíli úplné ticho. Asi minutu před tím jsem ovšem slyšela zvuk válečného letadla, bombardéru,“ popisovala. Na dotaz reportéra iDnes, zda to skutečně byl zvuk bombardéru odpověděla, že ano. „Slyšela jsem jej, dokonce jsem slyšela i lidi v domě přes ulici bavit se tom, že je to zvuk bombardéru a že to bude asi nálet. Dobře ten zvuk znám, pamatuji si jej z minulosti. Z náletů,“ stála si za svým.

Své si o výbuchu myslí i novinářka Extra.cz Barbora Koukalová. „Libanonský premiér dneska oznámil, že najdou a potrestají viníky výbuchu v Bejrútu, ale tak možná by se rovnou mohl sebrat a odejít od stolu, protože šest let skladovat nezabezpečené výbušniny v baráku kilometr od historického centra města, to není úplně dobrá vizitka pro celou vládu,“ napsala na facebook.

