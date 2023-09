A to nevíte, co bylo pak! Železný vyběhl za Ševčíkem. I jeho vlastní se do něj trefují

Debata o konsolidačním balíčku v pořadu Události, komentáře ČT24 začala ostrou přestřelkou mezi děkanem VŠE Miroslavem Ševčíkem a moderátorem Jakubem Železným. Další host ve studiu Patrik Nacher (ANO) dal hlavu do dlaní a na sociální síti X následně popsal i to, co se dělo po skončení relace. „Narazili na sebe dva šílenci, kteří si poměřovali svoje ego na úkor tématu a diváků. Tečka," napsal také Nacher k tomu, čeho byl svědkem ve studiu.

„Nejzbytečnější moje 4 minuty v České televizi ever…" poznamenal po vysílání na svém profilu na sociální síti X Patrik Nacher. V diskuzi následně poznamenal, že přemýšlel o tom, že ze studia odejde.

Nejzbytečnější moje 4 minuty v České televizi ever… ?? https://t.co/9w3qySQKlx — Patrik Nacher (@PatrikNacher) September 22, 2023

„Narazili na sebe dva šílenci, kteří si poměřovali svoje ego na úkor tématu a diváků. Tečka," dodal Nacher.

Byl tam za SPD… jako sorry. Narazili na sebe dva šílenci, kteří si poměřovali svoje ego na úkor tématu a diváků. Tečka. ?? — Patrik Nacher (@PatrikNacher) September 22, 2023

„A to nevíte, co následovalo po skončení naší části v místnosti před studiem, kam vyběhl moderátor za Ševčíkem… Super páteční večer," zakončil pak ještě Nacher.

A to nevíte, co následovalo po skončení naší části v místnosti před studiem, kam vyběhl moderátor za Ševčíkem… ????

Super páteční večer ???? — Patrik Nacher (@PatrikNacher) September 22, 2023

„Silvestr 2023, nic lepšího jsem dlouho neviděl," konstatuje jeden z uživatelů sociální sítě. „Jako sorry, ale Ševčík si namazal Železnýho na chleba," zareagoval jeden z diskutérů. A další se přidal. „Vnímám to taky tak. A to Ševčíka rozhodně nemusím a považuju ho za Kašpara. Ale toho novináře celkově rozsekal," poznamenal.

Vnímám to taky tak. A to Ševčíka rozhodně nemusím a považuju ho za Kašpara. Ale toho novináře celkově rozsekal????? — Peter von Kufstein (@kufPkuf) September 23, 2023

„4 nejlepší minuty v dějinách Událostí, komentářů. A Patrik Nacher by si evidentně přál být na jiné planetě," konstatuje další uživatel.

4 nejlepší minuty v dějinách Událostí, komentářů.



A @PatrikNacher by si evidentně přál být na jiné planetě. pic.twitter.com/faOUcBpXRu — Jie (@jietienming) September 22, 2023

„Když si pozvete děkana významné ekonomické fakulty do debaty o konsolidačním balíčku, čekáte brilantní analýzu, nadhled, kontext. Nesmí to ale být Miroslav Ševčík, který se už 3 měsíce vzpírá svému odvolání. Nepřišel jako děkan, vyslala ho SPD, takže mluvil o ,dezolátním balíčku'," okomentoval celou věc Václav Dolejší, reportér Seznam Zpráv.

„Moderátor zkusí váš přístup ad hominem. Ševčík se nedá, moderátor ztratí naprosto kontrolu na diskusí, Ševčík rozjede svůj monolog k tématu, moderátor v chaosu prosí, aby se tam neargumentovalo ad hominem. Sranda, jak se patří," zareagoval diskutér.

Když si pozvete děkana významné ekonomické fakulty do debaty o konsolidačním balíčku, čekáte brilantní analýzu, nadhled, kontext.

Nesmí to ale být Miroslav Ševčík, který se už 3 měsíce vzpírá svému odvolání.

Nepřišel jako děkan, vyslala ho SPD, takže mluvil o “dezolátním balíčku” — Václav Dolejší (@VacDol) September 22, 2023

„Jak se vám libí obnovené vysílání České sody…a za koho se převlékl Petr Čtvrtníček?" ptá se další uživatel.

A dočkal se odpovědi: „Ševčík je čů*ák, to samozřejmě víme, ale Železný svým aktivismem tak akorát dává těmto dementům z Trikolory a SPD náboje proti České televizi. To opravdu vyvážené nebylo, byť Železného v jádru chápu a asi bych to taky nevydržel, kdybych měl Ševčíka ve studiu."

Ševčík je čů*ák,to samozřejmě víme,ale Železný svým aktivismem tak akorát dává těmto dementům z Trikolory a SPD náboje proti České https://t.co/rIfEpWOGSa opravdu vyvážené nebylo,byť Železného v jádru chápu a asi bych to taly nevydržel,kdybych měl Ševčíka ve studiu. — Jiří Hajduk (@JiriHajduk) September 23, 2023

„Železnýho nemusím, ale Ševčík jede teda slušnou demagogii... nepřišlo mi, že by to Železný mohl uhrát nějak lépe..." konstatuje další.

Železnýho nemusím, ale Ševčík jede teda slusnou demagogii... nepřišlo mi, že by to Železný mohl uhrát nějak lépe... — Praseodym (@Praseodym17) September 23, 2023

„Je mi moc líto, že to musím takhle napsat, ale pan Železný to prostě nezvládnul. O tom, co je pan Ševčík za člověka, přitom polemiku vůbec nevedu." konstatuje další uživatelka.

Je mi moc líto, že to musím takhle napsat, ale pan Železný to prostě nezvládnul. O tom, co je pan Ševčík za člověka, přitom polemiku vůbec nevedu .. https://t.co/iRvmoWqx5x — Marcela Havlíčková (@Tharsis90) September 23, 2023

„Dle tohoto úryvku se debata nepovedla a za mě vyhrál bohužel Ševčík. Udělal prohlášení, které chtěl a jeho ovečky slyší právě na hesla a nepodložené názory. Moderátor propásl příležitost konfrontovat znění Ševčíkova prohlášení a názory vzhledem k politické a ekonomické realitě," poznamenala další pisatelka.

„Místo soustředění se na diskreditaci Ševčíkova názoru na základě jeho minulosti, která je dezolátní scéně ukradená. Mohl ho dostat do polohy, kde by musel odpovídat věcně a navrhovat konkrétní kroky ke zlepšení budoucnosti, a to je obrovský prostor pro vyvracení populistických tvrzení," dodala.

Dle tohoto uryvku se debata nepovedla a za mne vyhral bohuzel Sevcik. Udelal prohlaseni ktere chtel a jeho ovecky slysi prave na hesla a nepodlozene nazory. Moderator propas prilezitost konfrontovat zneni Sevcikova prohlaseni a nazory vzhledem k politicke a ekonomicke realite. — Pavlin Zahariev (@pinocean) September 23, 2023

„Ten Železný je trapný. A myslí si přitom, jak ho převezl," konstatuje další uživatel.

Ten Železný je trapný. A myslí si přitom jak ho převezl. — Martin Špaček (@69Francesko) September 23, 2023

Anketa Zvládl podle vašeho názoru moderátor ČT Jakub Železný páteční debatu s Miroslavem Ševčíkem v Událostech, komentářích? Zvládl 1% Nezvládl 98% Tak napůl 1% hlasovalo: 339 lidí

jo celkem trapné především od moderátora @JakubZelezny

co tam 2 krát připomíná historii pouze u jednoho misto toho aby se začal ptat k věci….

a když dá slovo tak hned zastavuje že se neptal ????‍>???????????‍>?????‍>?????‍>?



to byl teda dost trapný začátek ????‍>???

celkem nic důležitého …

takže… — Leo Lochmann (@LleoLochmann) September 22, 2023

