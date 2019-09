A tomu fakt věříte? Generál Šándor tvrdě o Koněvovi, Hitlerovi a Stalinovi. Mnohé naštve

Bývalý náčelník vojenské zpravodajské služby se vyjádřil k soše Koněva. Na svém Facebooku popsal roli Koněva, napsal: „Opravdu věříme tomu, že by Němci opustili Prahu bez boje, kdyby nebyla v dohledu vojsk 1. ukrajinského frontu, a to jak ze strany Německa, tak od východu?“ A dodal ještě něco…

Generál v záloze a bývalý náčelník vojenské zpravodajské služby ČR Andor Šándor se na Facebooku vyjádřil ke kauze Koněv. V sobotu zveřejnil status, ve kterém psal o Koněvovi a o roli Sovětského svazu na osvobození naší republiky. Napsal tedy:

Anketa Jste pro zachování sochy maršála Ivana S. Koněva na původním místě v Praze 6? Ano 97% Ne 3% hlasovalo: 736 lidí

„Vinu za to, Československo spadlo do spárů bolševického Sovětského svazu, mělo svým podílem hitlerovské Německo, které vyvraždilo část české inteligence, což svým dílem umožnilo Gottwaldovi vyhrát volby v roce 1946. Poté mezinárodní dohody vítězů druhé světové války a v neposlední a rozhodující míře rozpínavý bolševický imperialismus Stalina. Koněv byl jenom jedním z vykonavatelů Stalinovy politiky. Nebyl zdaleka brilantním vojevůdcem, o to bezohledněji hnal vojska 1. ukrajinského frontu k vítězství nad Hitlerem. Pokud jde o jeho účast na vojenském tažení v Československu, pak má na svých rukou krev Němců, nikoli Čechů. Krev statečných Maďarů na jeho rukou z roku 1956 nic nemůže ospravedlnit. Ani to, že plnil rozkaz Chruščova a věřil ve zhoubné ideje socialistického bludu. Jeho roli v roce 1968 bych nepřeceňoval. Byl již v penzi. Měl za úkol sondovat postoj prezidenta Svobody, kterého znal z doby, kdy velel československému 1. sboru v rámci 38. armády Moskalenka, která byla součástí Koněvova frontu. Opravdu věříme tomu, že by Němci opustili Prahu bez boje, kdyby nebyla v dohledu vojsk 1. ukrajinského frontu, a to jak ze strany Německa, tak od východu? Snahy o snižování významu podílu Rudé armády na osvobození Československa jsou zrovna tak ubohé, jako letité zamlčování toho, že část území naší země osvobodili Američané, bez ohledu na podstatně nižší ztráty, které utrpěli.“

Tomáš Finger v diskuzi dodal: „Ještě bych Andy přidal, že při osvobozování našeho území padlo více jak 30 tisíc Rumunů a dalších více jak 30 tisíc jich bylo zraněno. Rumuni jsou jedinou soc. zemí, kteří nás v 68 roce nenapadli. Zaslouží si náš velký dík.“

Pavel Mifek napsal: „Ta fraška kolem pomníku je směšná. Komunisté stavěli Rusům pomníky skoro v každé vesnici, dokonce i v Plzni a dalších městech, co osvobodili Američani. V Praze proběhlo povstání a za pomoci vojáků ROA byli nuceni Němci Prahu opustit. Koněvova armáda obsadila Prahu až 2. den po skončení 2. světové války v Evropě.“

Jirka Dušek dodal: „Andor Šándor, dobře, pokud chcete hrát hru, že úroveň podílu na osvobození je rovna počtu padlých, tak při osvobozování Prahy padlo 39 Rusů, 600 vlasovců, 2 500 Čechů ve zbrani a 3 000 civilistů. Samozřejmě to, že Rusové byli méně šetrní ve ztrátách než Američané, za to Američané nemohou. Navíc podmínkou toho, aby byla řeč o osvobození, musela by mocnost nastolit svobodu. Děkovat Sovětům za boj proti nacismu je stejné jako děkovat Němcům za boj proti bolševismu.“

Dále generál napsal status: „Přátelé se mi diví, že udržuji tuto konverzaci, že prý je to zbytečné. Já si to nemyslím. Člověk aspoň vidí, jak přemýšlí druzí, jaké mají názory. Mně nevadí jiné vidění světa, vadí mi, že některé reakce sklouzávají do osobní roviny a někteří protagonisté se snaží člověka urazit nebo zesměšnit. Třeba jim jednou dojde, že to vypovídá o nich samotných. Proto stejnou minci nepoužívám, ač mi to jde docela dobře. Respekt k názoru jiného je přesně o demokracii, kterou se nejeden ohání v různé formě.“

Jiřina Kuncířová mu napsala: „Nezklamal jste, jako vždy muž na úrovni; a odpovídat na sprosté urážky některých pisálků je ponižující. Názor se dá říct, ale slušně, myslím, že si můžete vážit sám sebe. Buďte takový, jaký jste, děkuji.

Jiří Fiedler ocenil i generálovo hudební nadání: „Zdravím pane Šándore, Vaše příspěvky sleduji jen namátkou… například příjemná chvilka u bicích… a jako muzikant a jako člověk a občan Česka Vám děkuji za Váš postoj. Se všemi Vašimi slovy také zcela nesouzním, v pořádku, o to víc a s potěšením vnímám Váš respekt a smysl pro pojem rovnost názorů, dík z Hradce.“

