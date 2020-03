A už se ,,držkuje": Vláda uzavřela Česko a novináři se rozjeli. Toto všechno jsme se dozvěděli

Vláda zavedla další opatření proti šíření viru. Přesto se stále ozývá kritika na její adresu. Andrej Babiš to schytává za svou komunikaci, prý by měl být otevřenější. Objevil se i názor, že nechtěl zřídit krizový štáb, protože by ho ministr Hamáček zastínil. Objevil se už i obrázek „plukovníka Prymuly“ a jeho režimu.

Honzejk v komentáři pro Hospodářské noviny konstatoval, že se jedná o největší krizi od pádu komunismu, kterou Češi zatím zvládají. „Pochopitelná omezení, včetně karantény celé země, přijímají z většiny klidně, jsou vzájemně solidární, hlásí se jako dobrovolníci. Vláda postupuje podle pokynů epidemiologů, což je chvályhodné. Ovšem jsou tu žel i vážné nedostatky. Spočívají hlavně v komunikaci a ochraně nejohroženějších,“ tvrdí Honzejk.

Anketa Co říkáte na opatření vlády ze dne 15.3., která omezují svobodu pohybu? Zbytečně tvrdá 3% Příměřená 10% Ještě přitvrdit 87% hlasovalo: 2808 lidí

Vláda v souvislosti s šířením koronaviru také omezila účast na tiskových konferencích. Ministrů se mohou ptát pouze veřejnoprávní média a komerční stanice TV Nova a TV Prima. Kromě soukromých televizí se konferencí budou účastnit už jen redaktoři České televize, Českého rozhlasu a České tiskové kanceláře. ČTK se nabídla, že bude pokládat otázky za média, která se na konference nedostanou.

Honzejk to v komentáři označil za vrchol. „Cynik by řekl, že patrně z obavy z infekce nepříjemných otázek. Když se podíváme tam, kde epidemii zvládají, vidíme úplně jiný přístup. V Jižní Koreji se daří nákazu brzdit mimo jiné díky maximální transparentnosti a z ní plynoucí důvěry lidí ve stát, která ústí v klid a disciplínu. Když u nás lidé nemohou stoprocentně věřit tomu, co slyší od premiéra na vládní tiskovce, jak mají věřit další větě, že ‚není důvod vykupovat obchody, protože zboží je dost‘? Vzájemná důvěra je (nejen) v krizi základní kapitál a mělo by se pracovat na jeho navyšování, ne s ním hazardovat,“ kritizuje Honzejk.

Komentátor HN nebyl sám, kdo kritizoval toto omezení. „Díky ČTK, že pokládá otázky novinářů, které premiér odmítá pustit na vládní tiskovky. Omezení přístupu novinářů je nepřijatelné,“ poděkoval a odsoudil Ondřej Kundra z Respektu.

Diky CTK, ze poklada otazky novinaru, ktere premier odmita pustit na vladni tiskovky. Omezeni pristupu novinaru je neprijatelne. — Ondrej Kundra (@okundra) March 15, 2020

ČTK poděkoval i reportér ČT Jakub Szántó.

@CTK_news solidárně položila otázky i za média, která nebyla na tiskovku vpuštěna. Díky jí za to. pic.twitter.com/yTM1IX3FLA — Jakub Szántó (@JakubSzanto) March 15, 2020

Honzejk v komentáři také radil, aby premiér měl „zásadním projev, kde by vše přehledně shrnul, poděkoval těm, kdo jsou v první linii, informoval otevřeně o perspektivách, a hlavně vlil lidem do žil dávku solidarity a optimismu, že společně krizi překonáme“.

„Tisková konference vlády o opatřeních platných od půlnoci, skončila třináct minut po půlnoci. Žijeme v zemi, kde zítra znamená již včera,“ pošťouchnul ještě Honzejk na Facebooku.

Kundra konferenci shrnul na Twitteru: „Premiér se teprve po dvou týdnech rozhodl zřídit Ústřední krizový štáb. Nechtěl to dát – s tím zákon počítal – Hamáčkovi, tak to má teď Prymula. Dál platí, že premiér přes sliby nedokázal zajistit dostatek ochranných pomůcek.“ Také pochválil slova ministra vnitra Hamáčka. „Lidé, používejte selský rozum, omezte co nejvíce shlukování. A přesně tak to, přátelé, je. Tahle krize ukáže, nakolik jsme zodpovědnou společností, nebo dáváme přednost očůrávání. To druhé je nezodpovědné, sobecké a nebezpečné,“ prohlásil.

Takze si to shrnme: premier se teprve po 2 tydnech rozhodl zridit Ustredni krizovy stab. Nechtel to dat - s tim zakon pocital - Hamackovi, tak to ma ted Prymula. Dal plati, ze premier pres sliby nedokazal zajistit dostatek ochrannych pomucek. — Ondrej Kundra (@okundra) March 15, 2020

Zatim nejlepsi slova od @jhamacek Lide, pouzivejte selsky rozum, omezte co nejvice shlukovani. // A presne tak to pratele je - takhle krize ukaze nakolik jsme zodpovovednou spolecnosti, nebo davame prednost ocuravani. To druhe je nezodpovedne, sobecke a nebezpecne. — Ondrej Kundra (@okundra) March 15, 2020

Do Babiše se v souvislosti s tiskovou konferencí Kundra pouštěl i dále: „Po včerejšku je celkem jasné, proč premiér nechtěl 14 dní předat Ústřední krizový štáb ministrovi vnitra Hamáčkovi. Mluví srozumitelněji, jedná strukturovaněji. Šlo tu o to, aby předsedu vlády někdo nezastínil. Jenže tady o zastínění nejde. Jde tu o ochranu lidí.“

Po vcerejsku je celkem jasne, proc premier nechtel 14 dni predat Ustredni krizovy stab ministrovi vnitra Hamackovi. Mluvi srozumitelneji, jedna strukturovaneji. Slo tu o to, aby predsedu vlady nekdo nezastinil. Jenze tady o zastineni nejde. Jde tu o ochrannu lidi. — Ondrej Kundra (@okundra) March 16, 2020

Obrazem komentoval vyhlášení Jindřich Šídlo, moderátor Šťastného pondělí na Seznamu Zprávách. „Vláda umytých rukou plukovníka Prymuly nastupuje,“ prohlásil.

Na moderátora pak přišel dotaz, zda se tedy nechce funkce ujmout sám, když mu Prymula leží v žaludku. „Ne, neleží mi v žaludku, věřím, že ví, co dělá, důvěřuju jeho kompetenci a budu se řídit tím, co mi řekne, ok?“ bránil se komentátor.

Že krizový štáb bude řídit Roman Prymula, zhodnotil nesouhlasně i předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek: „Prof. Prymuly si velmi vážím jako předního epidemiologa. V čele Ústředního krizového štábu má ale stát osoba s rozsáhlými rozhodovacími pravomocemi a s politickou odpovědností. A to není náměstek ministra. Takhle se stát neřídí. Takhle se řídit nemá.“

Prof. Prymuly si velmi vážím jako předního epidemiologa. V čele Ústředního krizového štábu má ale stát osoba s rozsáhlými rozhodovacími pravomocemi a s politickou odpovědností. A to není náměstek ministra. Takhle se stát neřídí. Takhle se řídit nemá. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) March 16, 2020

