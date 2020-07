A visel na špagátě. „Zrůda.“ Vrah Marečka: Po pláči na TV Nova řekl Kajínek, jak to prý bylo

Po smrti Josefa Kuči, vraha a mučitele dvouletého Marečka, se na internetu objevily spekulace, že se Kuča ve věznici nemohl sám zabít a že mu k smrti pomohli dozorci nebo spoluvězni. Své k tomu však řekl slavný český vězeň, Jiří Kájínek. „Mohu vám říct, že dneska jsou ti bachaři tak strašně opatrní, tak strašně se bojí, aby nebyli stíhaní, že nevěřím tomu, že by šli a Kuču by umlátili nebo ho oběsili na špagátě. Tomu prostě nevěřím,“ pověděl ve videu. Dle něj je pravděpodobné možné, že se oběsil sám. Českou veřejnost též zasáhla moderátorka zpráv na Nově, která si získala srdce diváků, když se po reportáži o Marečkovi rozbrečela. Dle ní si zasloužil doživotí, když už není trest smrti.

Dvaadvacetiletý vrah tříletého nevlastního syna Josef Kuča, jenž v minulém týdnu zemřel ve věznici ve Valdicích, kde si měl odpykávat výjimečný trest ve výši dvaadvaceti let, bude mít honosný pohřeb. „Bílá rakev, farář, kapela a průvod od Pohřební služby,“ informoval server Expres.cz o chystaném obřadu pro muže, jenž dítě své družky bil a pálil žehličkou, dokud nezkolabovalo. Advokátka a bývalá poslankyně Klára Slámová neskrývá opovržení.

Okázalý pohřeb budí značné vášně. „Každý, kdo se bude podílet na jakémkoliv okázalém pohřebním obřadu té zrůdy, si zaslouží hluboké opovržení,“ ohradila se proti obřadu advokátka a bývalá poslankyně Klára Slámová na Facebooku.

Reportérka Televizních novin na Nově Renáta Czadernová se po referování o hrůzné vraždě rozplakala, čímž si získala pochopení spousty diváků. „Za mě osobně si tento člověk zasloužil doživotí, když už tady nemáme trest smrti. Nestalo se, a tak to spravedlnost vzala do svých rukou. Třeba aby zabránila tomu, že se někdo takový dostane ven a spáchá podobné nechutnosti na dalším nevinném dítěti. Tento typ lidí mi nikdy chybět nebude,“ řekla serveru Super.cz.

Prezidentem Zemanem propuštěný vrah, původně odsouzený na doživotí, Jiří Kájínek o Marečkově vrahovi natočil video. Kájínek totiž začal na Youtube natáčet videa nejen o zkušenostech z vězení. „Dobrý den. Dnes jsem dostal veliké množství různých zpráv, dotazů a všichni se mě ptáte na jednu jedinou věc, a to je Josefa Kuči, což je člověk, který utýral tříletého Marečka k smrti a byl odsouzen na dvacet dva let,“ uvedl Kájínek a dodal, že první noc ve vězení ve Valdicích však nepřežil. Kájínek ještě dodal, že rodina Kuče si nemyslí, že by jejich syn spáchal sebevraždu, těšil se totiž na setkání s rodinou a takový člověk prý sebevraždu neprovede. Rodina si též myslí, že mu k „sebevraždě“ pomohla vězeňská služba či spoluvězni.

„Vím velice dobře jak Valtická věznice na vězně působí,“ pověděl Kájínek. Prý člověk, který tam nějakou dobu strávil, tak s tím nemá problém. Pro nového člověka jde však o místo ponuré a odporné věznice. Ta má též mezi vězni nejhorší pověst. „Kdysi, když se říkalo, že se jde do Valtic, tak ti vězni už se chtěli věšet dopředu. Ne až když tam přijeli,“ vyprávěl Kájínek. Prý si tak dokáže představit, že potom, co ho eskorta dopravila na celu, tak na něj padlo to stísňující prostředí a vědomí toho, že zde bude po 22 let a prý je zcela možné, že kvůli tomu spáchal sebevraždu. Není na tom nic divného.

Přidal i vlastní zkušenost. „Byl jsem ve Valdicích sám zavřený na cele po určitou dobu. Najednou se otevřely dveře, přivedli kluka, shodou okolností také Roma, cikána, jak chcete… s tím, že u mě na cele bude nějaký čas. Dali ho ke mně do cely on si začal vybalovat věci, koukal na mě a začal : ‚Já tady nebudu, já tady nebudu. Radši se oběsím.‘ Já mu říkám: ‚Prosím tě nevěš se tady. Akorát s tím budeme mít problémy oba. Vyspi se, ráno uvidíš.‘ Takže jsem se ho snažil přesvědčit, ať se nezabíjí, že když se vyspí, tak zas to bude vidět jinak. Šli jsme spát a co se odehrálo. Probudím se a tenhle člověk visel na špagátě,“ pověděl Kájínek. Vězeň se však nezabil, jelikož ho na poslední chvíli dozorce spolu s Kájínkem, který se na poslední chvíli probudil, zachránili.

„Odvezli ho do nemocnice, tam byl asi tři dny, za tři dny ho přivedli zpátky, měl na krku opravdu odřeninu od toho provazu a dali ho do cely vedle mě. On mi tam přes tu celu říkal, jak ho pálí krk, co se stalo, nestalo a celé to proběhlo tímto způsobem. Neuběhl týden, dva. Znova v noci rachot, slyším jak se otevírají dveře, řev a on vedle mě na té cele se znova oběsil,“ pokračoval Kájínek. Opět byl zas vězeň zachráněn a nezabil se. Prý ho však poté dlouhou dobu neviděl.

„Probíhá to dál tak, když vyšetřuje policie, že vězeňská služba najde oběšeného nebo pokus o oběšení a volá okamžitě policii, policie pošle své lidi, ti přijedou, celé to nafotí celé to zadokumentují a pak vyslýchají ty bachaře a vězně kolem, co kdo slyšel. Proběhne takové běžné šetření, kdy se dojde k nějakému závěru. Konec. K tomuto případu řeknu ještě takovou zajímavost, že po mnoha letech, když jsem šel na Mírov, tak tam tenhle vězeň byl a vždycky na mě zdálky křičel, že mi děkuje za záchranu života,“ uzavřel Kájínek příběh.

Souvislost s vrahem Marečka to má takovou, že pokud se Kuča ve vězení oběsil, tak se Kájínek tomu nediví a to právě kvůli tomu prostředí, které na lidi působí poměrně depresivně a špatně. „K tomu si udělejte vlastní názory. Já k tomu slyším spousta komentářů a každý to vidí nějak jinak. Jestli souhlasíte, nesouhlasíte, je to vaše věc,“ dodal.

Nevěří tedy tomu, že Kuču umlátili ve Valticích bachaři. Následně vyprávěl další zážitek, kdy byl vězeň a vrah dítěte Kahánek nejspíše skutečně zavražděn bachaři. „Mohu vám říct, že dneska jsou ti bachaři tak strašně opatrní, tak strašně se bojí, aby nebyli stíhaní, že nevěřím tomu, že by šli a Kuču by umlátili nebo ho oběsili na špagátě. Tomu prostě nevěřím,“ uzavřel Kájínek.

