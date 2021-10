A vy zase jedete antipirát! Liberečtí lídři ANO a Pirátů předvedli Xaverovi zatím největší hádku

V internetové televize XTV se střetli kandidáti do Sněmovny za Liberecký kraj Tomáš Martínek (Piráti) a Jana Pastuchová (ANO). Pirát se hned z kraje pořádně opřel do vlády hnutí ANO, ale poslankyně Andreje Babiše mu nezůstala nic dlužna. Ve studiu bylo chvílemi dusno. Ale na jedné věci se hosté shodli. Na tom, že je nutné nechat se očkovat proti nemoci covid-19.

„V tuhletu chvíli vidíme, že se rekordně zadlužujeme. Já chápu, že na někoho samozřejmě může platit rozdávání na dluh a může to považovat za dobré, ale musíme si uvědomit, že jsme pravděpodobně na cestě někam k Řecku.“ varoval Martínek hned v úvodu diskuse před pádem do dluhů, jaký zažil právě tento jihoevropský stát. Na příští rok se počítá se schodkem 370 miliard a to ještě bez covidových opatření.

„Tenhle rok se zadlužujeme rychlostí téměř 2 miliardy korun denně. A když si vezmu rozpočet Libereckého kraje, tak to my se vlastně zadlužíme za pár hodin,“ tepal koaliční vládu ANO a ČSSD pirát Martínek. „Jen to, co platíme na úrocích, je nějakých 50 miliard korun ročně. To jsou prostředky, které bychom raději dali do důchodů,“ pravil Martínek.

Ale Pastuchová okamžitě přešla do protiútoku.

„Určitě se nenecháme zastrašit opozicí. Zrovna vámi. To je teď vaše předvolební rétorika. Já vám musím připomenout, že se nacházíme v době koronakrize. Investovali jsme do lidí 550 miliard. Ne do černé díry. Nenechali jsme vůbec nikoho na holičkách a to vy moc dobře víte. A kdybychom neinvestovali do lidí, tak jsem přesvědčená, že jsme dneska na vyrovnaném rozpočtu. Vy dneska jedete jen antibabiš,“ zaznělo od Pastuchové.

„Pan Babiš zase jede jen antipirát,“ vrátil úder Martínek.

Ale Pastuchová si trvala na svém a zdůrazňovala, že opozice postupovala nesystémově a podkopávala vládní snažení, zatímco kabinet poslal odměny zdravotníkům za skvělou práci, kterou v koronakrizi odvedli.

Také Martínek si trval na svém a zdůrazňoval, že stát musí hledat úspory na své straně a to i cestou digitalizace. Úřady už by si nemusely posílat dopisy mezi sebou a lidé by nemusely s jednou a tou samou věcí obíhat úřady stále dokola. „Tam jsou prostě miliardy, které bychom mohli uspořit.“

„Vy byste nás, pane poslanče, mohl pochválit, protože e-recept a e-neschopenka, to je přece skvělá věc, která začala fungovat v době covidu, tak byste nás mohl aspoň trochu pochválit,“ požádala svého oponenta Pastuchová.

Došlo i na střet zájmů šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Martínek připomněl, že v evropských směrnicích je definováno, co je střet zájmů, Andrej Babiš tyto směrnice neplní a to je problém.

„My tuhletu evropskou směrnici neplníme. My v tuhletu chvíli víme, že pan Babiš je konečnou ovládající osobou v Agrofertu a dalších společností, které pod to spadají a které jsou poměrně závislé na prostředcích z veřejných peněz,“ upozornil Martínek.

„My máme české zákony a těmi se řídíme,“ zdůraznila Pastuchová s odkazem na to, že v Česku existuje lex Babiš a ten šéf hnutí ANO dodržuje.

V jedné věci ale hosté našli shodu. Na tom, že by se čeští občané měli nechat očkovat, byť jedním dechem dodávali, že má očkování zůstat dobrovolné. Pastuchová prozradila, že jako zdravotní sestra se v nejtěžších chvílích přihlásila jako dobrovolnice na pomoc v nemocnicích. „Ty holky na tom ARO říkaly: proboha ať jdou všichni sem a nekecají tam u toho pultíku,“ zaznělo od poslankyně směrem k jejich kolegům a kolegyním.

V druhé polovině debaty otevřel moderátor Lubomír Xaver Veselý téma exekucí.

Martínek zdůraznil, že by pomohlo sáhnout k teritorialitě čili místní příslušnosti exekutorů, aby kauzu z Liberce neřešil exekutor z Ostravy. To by snížilo částky, které lidé musí platit exekutorům.

Pastuchová připomněla, že Sněmovna prohlasovala návrh lidoveckého poslance Marka Výborného, který dnes zastupuje koalici SPOLU, akci milostivého léta, ve které asi 200 tisíc lidí dostane možnost zbavit se svých základních dluhů, přičemž exekutorovi zaplatí jen 900 korun za dořešení jejich jednoho případu.

Celý duel naleznete zde

Nakonec došlo i na financování ČT. Pastuchová zdůraznila, že podle ní není třeba zvyšovat koncesionářské poplatky. „Udělala bych určitě i vnitřní audit, jestli by nešlo ušetřit uvnitř těch organizací,“ zaznělo od poslankyně.

Martínek uznal, že ČT může najít úspory na vlastním chodu, ale dosavadní šetření neukázalo, že by ČT plýtvala. Proto podle něj bude do budoucna nutné hledat nějaký další zdroj pro financování veřejnoprávních médií. Podle Martínka by veřejnoprávní média mohla dostávat podíl z výběru DPH.

