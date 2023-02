A zase o kousek evropštější. Fiala představil, jak voličům sebere jeden den

reklama

Podle předlohy ministerstva vnitra, kterou projedná Parlament, by měly volby do Senátu, do zastupitelstev krajů a obcí dostat pevný termín v prvním celém říjnovém týdnu. Změnit by se mohla i pravidla pro tvorbu volebních okrsků, vzniknout by měl nový informační systém správy voleb.



Vnitro v novele podle ČTK upozorňovalo na to, že Česko je v Evropské unii posledním státem se dvěma volebními dny. „Po ukončení hlasování je navíc potřeba počítat i s časem na sčítání hlasů, které bude probíhat do nočních hodin,“ stojí v důvodové zprávě.



Voliči by nově také měli dostat možnost požádat o voličský průkaz elektronicky na kterémkoli obecním úřadě. A zákon je spojený se změnou Ústavy, která by měla v duchu předchozích dohod zafixovat senátní obvody na 12 let tak, aby se neměnily kvůli změně počtu obyvatel každé dva roky při obměně třetiny horní parlamentní komory.

Vedle správy voleb vláda podle premiéra Fialy řešila i výstavbu gigafactory na baterie pro elektromobily v Líních u Plzně. Právě nezávazné memorandum o porozumění se společností Volkswagen o výstavbě dnes vláda schválila.



Memorandum má dle předsedy vlády nastavit základní parametry budoucí spolupráce a nijak, jak řekl, nepředznamenává, jak se společnost při výběru lokality nakonec rozhodne.



„Je to velmi důležité pro Českou republiku. Respektive je důležité, abychom se snažili, aby gigafactory byla v České republice a podpořili jsme tím proces transformace automobilového průmyslu,“ zmínil ministerský předseda.



Proti zrušení letiště kvůli výstavbě gigafactory přitom protestuje Český svaz letectví a ohradili se postižené obce či občané, z nichž přes 13 a půl tisíce připojilo podpis pod petici, která upozorňuje na významnou ekonomickou a bezpečnostní lokalitu letiště, které je páté nejvyužívanější v ČR. Lidé se vyjadřují rovněž proti přesunutí nebo likvidaci Letecké záchranné služby, která sídlí na letišti Líně.

Předpokládaná investice do gigafactory se podle Fialy pohybuje kolem 120 miliard korun, ale hlavně by projekt pomohl v úsilí připravit český autoprůmysl na elektromobilitu. Zároveň by to znamenalo příchod nových technologií, vytvoření nových pracovních míst a stabilní příjmy do státního rozpočtu.



„Jsem rád, že se daří slaďovat požadavky potenciálního investora i dotčených obcí a kraje. Pokročili jsme v řešení dopravního napojení právě ve spolupráci s obcemi a vláda dnes v této souvislosti jako další krok na té cestě, abychom z české strany udělali všechno, co je potřeba, a měli šanci získat tento projekt, odsouhlasila nezávazné memorandum o porozumění,“ řekl premiér na tiskové konferenci po jednání vlády.



Tento krok dle Fialy může pomoci českému průmyslu v rámci změn, které ho čekají kvůli chystanému „nutnému přechodu na elektromobilitu“.



Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) pak zmínil, že v noci na 5. únor skončí stálé hraniční kontroly na česko-slovenských hranicích zavedené kvůli zvýšenému počtu ilegálních migrantů. Zatímco loni v září bylo migrantů na Slovensku zachyceno každý den zhruba 400, nyní se jejich počty podle Rakušana pohybují v jednotkách osob.

