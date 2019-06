ANO kleslo, ale pořád vede o deset procent. Voličská základna jim stárne, řekl k tomu expert pro Moravce

Sněmovní volby by v květnu vyhrálo ANO s 27,5 procenta hlasů. Vyplývá to z volebního modelu agentury Kantar TNS, který dnes zveřejnila Česká televize (ČT). Druzí by v květnu skončili Piráti s 17,5 procenta a třetí ODS s 12,5 procenta hlasů. Do dolní komory by se dostalo sedm politických stran, KDU-ČSL a TOP 09 by nepřekročily pětiprocentní hranici, která je pro vstup do Sněmovny potřeba.

Květnový výsledek ANO by byl o 2,5 procentního bodu horší než v dubnu, kdy mělo hnutí 30 procent. O 1,5 procentních bodů na 17,5 procenta by si naopak polepšili Piráti. Rozdíl mezi jejich výsledkem v posledních volbách, kdy získali zhruba 11 procent, a současnými volebními preferencemi je tak největší ze všech volebních stran. Za Piráty by skončili občanští demokraté, kteří od dubna ztratili jeden procentní bod a v květnu by dostali 12,5 procenta.

Na dalším místě by se umístila SPD s 10,5 procenta hlasů, což je o dva procentní body víc než měla o měsíc dříve. Sociální demokraté si pohoršili o půl procentního bodu a získali by šest procent hlasů. Mírný nárůst podporovatelů zaznamenali komunisté, kteří by dostali 6,5 procenta. Pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny by aktuálně překročilo ještě STAN se sedmi procenty.

Voličská základna hnutí ANO podle analytika Kantaru Pavla Ranocha dále stárne a v poklesu preferencí hnutí se projevuje i nedůvěra části lidí v premiéra Andreje Babiše jako lídra ANO. „Voliči, kteří odcházejí od hnutí ANO, se rekrutují zejména ze střední generace – třicátníci, mladší čtyřicátníci. Odcházejí zejména k ODS a k Pirátům,“ řekl. Jako důvod pro změnu názorů podle něj tito voliči nejčastěji uvádějí ztrátu důvěry k Babišovi.

Průzkum se uskutečnil mezi 11. a 31. květnem, tedy před zasláním předběžných návrhů auditu Evropské komise k dotacím, podle nichž je premiér Andrej Babiš (ANO) ve střetu zájmů. Postoje voličů nicméně v té době již mohla ovlivnit výměna ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO) za poradkyni prezidenta Miloše Zemana pro justici Marii Benešovou.

Podle Babiše jmenování Benešové nesouvisí s návrhem policie na podání obžaloby v kauze Čapí hnízdo. Jeho tvrzení ale v průzkumu Trendy Česka v součtu 60 procent lidí spíše nebo určitě nevěří. Za věrohodné ho považuje čtvrtina dotázaných. Jistou závislost soudů na státních zastupitelstvích a politicích předpokládá 47 procent obyvatel. V nezávislost justice věří podle průzkumu 43 procent lidí.

Podle Ranocha důvěřují Babišovi hlavně lidé nad 60 let a voliči hnutí ANO. „Na druhou stranu celá třetina voličů hnutí ANO v tomto konkrétním případě Andreji Babišovi nevěří, ale to jim nebrání v tom hnutí volit dále,“ řekl. Babišovi věří také zhruba polovina voličů ČSSD. Nejméně mu důvěřují voliči TOP 09 (asi pět procent).

Volebního průzkumu se účastnilo 885 lidí, kteří nevyloučili účast ve volbách a deklarovali, že svou volbu nezmění.

autor: nab