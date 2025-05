ANO plánuje „EET 2“. Kdo by to podpořil? Opozice se rozdělila

Podnikatelé o znovuzavedení elektronické evidence tržeb (EET) příliš nestojí. Jejich největší zástupce – Hospodářská komora – se k možnému návratu EET staví rezervovaně. Radí, aby se šlo cestou motivace a dobrovolnosti. Řešením by mohla být rovněž digitální účtenka, která by se vystavovala při platbách v hotovosti i při bezkontaktním placení.

„Původní systém z roku 2016 po změnách vyvolaných judikaturou Ústavního soudu měl dle informací finanční správy i názoru řady podnikatelů a odborných expertů jen obtížně vyčíslitelný rozpočtový efekt a relativně omezený přínos, pokud jde o narovnání podmínek na trhu. Namísto opětovného zavedení povinné evidence bychom upřednostňovali mechanismus založený na dobrovolné bázi doplněný o motivační prvky,“ řekl tajemník komory Ladislav Minčič.

V případě obnovení EET navrhuje nevyžadovat vydávání papírových účtenek, jako tomu bylo u předchozího modelu. Za nevytisknutí účtenky přitom obchodníkům v minulosti hrozily tučné pokuty. Vystavovat by se mohla digitální účtenka, která by pro obchodníky nepředstavovala takovou administrativní zátěž.

Jednodušší a propracovanější systém bez povinnosti tisku účtenky

Návrat elektronické evidence tržeb voličům slibuje Alena Schillerová, stínová ministryně financí hnutí ANO. Od znovuzavedení online registrace veškerých tržeb Babišovo hnutí očekává vyšší výběr daní a vylepšení kondice státního rozpočtu. Systém by opět evidoval údaje o každé obchodní transakci. „Hned po zrušení EET se ztratilo neuvěřitelných 240 mld. korun. Tři procenta HDP se přesunula do šedé zóny. Zbyněk Stanjura má nejhorší výběr daní oproti plánu za 15 let. To vše proto, aby ODS splnila přání svých nejlepších kámošů. Nebo to možná udělala na přímý rozkaz," uvedla poslankyně a bývalá ministryně financí.

Nová EET má být podle Schillerové propracovanější. „Naší ambicí je místo výjimek přijít s co nejjednodušším a intuitivním systémem, ze kterého budou mít podnikatelé pouze přínos, například v podobě nižších daní a odstranění nekalé konkurence,“ řekla politička hnutí ANO.

Povinnost tisknout účtenku má odpadnout, aby nebylo potřeba mít neustálé online připojení. „Aby to opravdu nikoho nestálo ani korunu. Kdo má pokladnu, využije tu svou. Kdo má chytrý telefon, stáhne si autorizovanou aplikaci zdarma. Poučíme se z veškeré kritiky, která na EET 1 byla,“ dušuje se Schillerová.

Obnovení EET by podle ní mělo mít pozitivní vliv na kvalitu podnikatelského prostředí, konkurenceschopnost firem, na úvěruschopnost podnikatelů i zaměstnanců, důchodové zabezpečení zaměstnanců, jejich přístup k hypotékám, výši mezd, ale také by omezilo zneužívání sociálních dávek.

Co na to možní koaliční partneři?

Případní koaliční partneři hnutí ANO zůstávají k obnovení EET spíše skeptičtí. „SPD nemá EET v programu, jelikož prosazujeme systém paušální daně pro malé podnikatele. Stát má daně jisté a podnikatelům i státu nestoupá byrokracie," sdělil předseda SPD Tomio Okamura.

Velkými příznivci EET nejsou ani Motoristé sobě. „Z toho, že by měla být znovu zavedena, nijak nejásáme. Má-li být opětovné spuštění nevyhnutelné, chceme se pokusit prosadit alespoň racionální výjimky pro malé podnikatele a drobné živnostníky," poznamenal předseda Petr Macinka. „Pro trhovce, venkovské řemeslníky nebo babičky prodávající med a bylinky je evidence často nepřiměřená složitostí provozu a přinesla zbytečné zatížení bez významného efektu na státní rozpočet," dodal Macinka.

Částečnou podporu znovuzavedení EET vyjádřilo uskupení Stačilo! „Ale muselo by to být rozumné, nesměl by tam být takový chaos, kdy při zavádění EET například krvácely e-shopy, které zaváděly EET úplně zbytečně. EET by se také neměla zavádět pro profese, které v podstatě nemají s počítači mnoho společného, mám na mysli řemesla," vyjádřila se Jana Bobošíková, která povede kandidátku Stačilo! ve Středočeském kraji.

Jasné „ano" pro EET zní od neparlamentní SOCDEM. Zrušení elektronické evidence bylo podle předsedkyně SOCDEM Jany Maláčové chybou, která jen usnadnila obcházení pravidel nepoctivým podnikatelům. „Chceme férové podmínky pro všechny podnikající a digitalizace je jeden z efektivních způsobů boje s šedou ekonomikou," zdůraznila Maláčová.

Pro EET je i Přísaha, varuje však před diskriminací. „Přísaha je dlouhodobě pro znovuzavedení EET, máme to v programu od roku 2021. Ale v modernizované verzi, tak, aby narovnala podmínky pro všechny. EET může sloužit pro efektivní potlačení šedé ekonomiky," zmínil senátor a předseda hnutí Róbert Šlachta. „Sektory, v nichž by se EET aplikovala, je potřeba pečlivě zvážit. Nechceme ji jako nástroj diskriminace, ale jako motivaci pro poctivé podnikatele," dodal politik.

Systém EET zavedla v roce 2016 vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) na návrh tehdejšího ministra financí Andreje Babiše (ANO). Podnikatelé si museli pro evidenci pořídit speciální zařízení – např. elektronickou pokladnu, počítač, tablet nebo chytrý telefon s připojením na internet; dále software a tiskárnu na účtenky. Mnohým se to nezamlouvalo natolik, že raději ukončili podnikání. Po nástupu pravicové vlády Petra Fialy (Spolu) bylo schváleno zrušení nepopulární EET. Systém přestal fungovat 31. prosince 2022, ačkoliv se opozice snažila zachovat alespoň dobrovolnou evidenci. S podobným systémy, jako byla česká EET, má zkušenost řada evropských zemí.

