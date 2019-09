Absolutní vladař Zeman. Promluvil bývalý ústavní soudce

Někdejší soudce Ústavního soudu ČR Stanislav Balík ve vyjádření pro Českou televizi konstatoval, že pokud by Zeman skutečně zastavil jednoho dne možná obnovené trestní stíhání, překročil by tím mantinely demokratické ústavy a přiblížil by se absolutistickému vladaři.

Prezident Miloš Zeman v rozhovoru s Jaromírem Soukupem pro TV Barrandov prohlásil, že by využil tzv. abolici, pokud by bylo obnoveno trestní stíhání Andreje Babiše (ANO). Prezident Zeman by zkrátka obnovené trestní stíhání zastavil. Tuto pravomoc podle Ústavy ČR skutečně má.

Někdejší ústavní soudce Stanislav Balík k tomu ve vyjádření pro ČT poznamenal, že tímto krokem by prezident Miloš Zeman zašel příliš daleko. Ústavodárci podle Balíka předpokládali, že se v budoucnu může stát prezidentem jen člověk, který bude ctít právní stát a nebude se jeho principy snažit obejít. A přesně o to se teď podle Stanislava Balíka pokouší v kauze Andreje Babiše.

Anketa Souhlasili byste, kdyby prezident Zeman zastavil stíhání premiéra Babiše? Ano 87% Ne 13% hlasovalo: 9702 lidí

„Připomíná mi to scénu ze Tří mušketýrů, kde kardinál Richelieu dal Milady de Winter glejt, ve kterém se píše, že vše, co držitel tohoto listu učinil a učiní, činí z mého pokynu a pro blaho Francie. Ale tuto událost směřuje Alexandre Dumas k prosinci 1627 do absolutistické Francie, kde vládl slavný král Ludvík XIII. a Richelieu byl všemocný pán. To bylo období absolutismu. Z toho hlediska kroky, které prezident navrhuje a avizuje, že by učinil, tak mi do značné míry připomínají nikoliv právní stát, ale stát absolutistický,“ uvedl Balík.

autor: mp