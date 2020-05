Absurdní! Část pražských politiků si hraje na ministry zahraničí... Marek Benda řádil u Xavera. Sekl i spolustraníka Novotného

reklama

V koronavirové krizi, která zemi zasáhla, je podle Bendy nutno rozlišit dvě fáze. „První je fáze náběhu epidemie, kde při znalostech, které měla vláda k dispozici, asi opravdu nikdo netušil, co se odehrává. To, že vláda zastavila celou zemi, to bych jim dal ještě absolutorium,“ prohlásil Benda v rozhovoru pro XTV s tím, že možná se za pár let ukáže, že to nebylo správné rozhodnutí, ale po bitvě je každý generál.

„Vlastně ještě před tím byla fáze před výskytem koronaviru, kdy ministr Vojtěch fatálně selhal,“ vracel se ještě Benda na konec ledna, kdy ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v Poslanecké sněmovně všechny ubezpečoval, že roušek a ostatního vybavení je dostatek.

Velké problémy pak podle Bendy nastaly v době vrcholící krize, kdy premiér Andrej Babiš „sliboval, kde všude osobně rozveze roušky a ukázalo se, že zdravotnictví je naprosto nepřipravené“. Připomněl také odklady zřízení krizového štábu a chaotičnost některých rozhodnutí.

„Je tam obrovský chaos, ti lidé dodneška nevědí, jak budou otevírat hospody, za jakých podmínek. Co se týče Pětadvacítky, tak s tím první přišla ODS, kdy jsme chtěli co nejrychleji dopravit fyzické peníze těm, kteří byli v té krizi postiženi. Pětadvacítka je upřímně jediný z těch vládních programů, který fakt funguje,“ tvrdí Benda.

Mnohem spornější je podle něj hodnocení vládních programů Covid I a Covid II. „Zatím míra schopností státní a bankovní administrativy ty programy zvládnout, vypadá mírně podivně,“ prohlásil s tím, že vládní rozhodnutí o zastavení činnosti většiny živnostníků byla správná, ale vláda za to také musí poskytnout pomocnou ruku.

„Je třeba se k těm škodám nějak postavit a nahradit je. A vláda, místo aby s odbory řešila, jaká bude výše toho odškodnění, jak se bude distribuovat a jaké budou třeba poměry těch odškodnění, tak se zase rozdávají dárečky. Andrej Babiš totiž rád rozdává dárečky, místo aby se jasně řeklo, že je to odškodnění za něco, za co je vláda zodpovědná,“ štve Bendu.

Ze strany vlády podle Bendy naprosto chybí jakýkoliv plán a chybí jakákoliv ochota diskutovat s opozicí a přijímat jejich návrhy. „Vždycky je to tak, že my řekneme, dejte 80 procent ošetřovné. Ministryně si ve Sněmovně zuřivě vybojuje, že to bude jenom 60 procent, aby za 14 dní přišla a řekla, že 60 procent nestačí a dáme 80 procent,“ podivuje se poslanec ODS a říká, že to stejné proběhlo s odkladem nájemného nebo s Pětadvacítkou.

Benda opakovaně tvrdí, že stát je zodpovědný za rozhodnutí o nuceném zavření mnoha podnikatelských odvětví. „To rozhodl stát, že hospoda se musí zavřít, ne ta epidemie. Kdyby tam lidé přestali chodit, protože se bojí nákazy a stát by to vydal ve formě doporučení, tak by to byla jiná situace. Ale když stát rozhodne, že nějaké provozovny zavřou a jiné ne, tak zjevně nějakou škodu způsobil a musí ji hradit,“ opakuje Benda.

„Pokud jsme se všichni prostřednictvím z voleb vzešlé vlády rozhodli v nouzovém stavu, že se takto budeme chránit a zachráníme tím lidské životy, tak se také musíme všichni podílet na tom odškodnění, a ne říct, že ti, na které ta opatření spadla, mají smůlu. To mi nepřipadá fér,“ říká Benda.

Ekonomicky je, podle Bendy, potřeba v tuto chvíli zemi sice trochu zadlužit, ale nastartovat tím ekonomiku. „My jsme si to trochu vyzkoušeli za té krize z let 2009-2011, kdy tehdejší ministr financí Kalousek neustále opakoval, že musíme šetřit a tím se ta krize prohloubila. Když teď lidi nebudou mít důvěru v ekonomiku, nebudou utrácet peníze, klesne likvidita, ekonomika se nenastartuje a ten propad nebude 6 procent, ale 14 procent,“ je přesvědčen Benda.

„Je ale nutné přesvědčovat lidi, aby utráceli. Nestačí, aby to všechno suploval stát, proto jsme povolili nákup státních dluhopisů od České národní banky jen do konce příštího roku. A ten plán ministryně Schillerové o zadlužování do roku 2027, to je naprostá šílenost. Vláda nesmí lidi uplácet dlouhodobě, ale musí nastartovat ekonomiku. Situace je výjimečná a proto je nutno dnes lidem ty peníze dát, ale jen teď, ne za rok a podobně,“ vysvětluje poslanec.

Podle Bendy současná krize trochu nahrála vládě ve volebních preferencích, protože byla vidět 24 hodin denně. „Ty průzkumy, kde teď mají 35 procent, jsem čekal, je to normální, ono se to zase brzy vrátí zpátky,“ tvrdí Benda. Fakt, že podle nejnovějšího průzkumu by se některé strany jako KDU-ČSL nebo TOP 09 do Sněmovny nedostaly, je podle něj způsoben přílišným rozdrobením středopravých stran.

„Mít ve Sněmovně v tomto volebním systému pětiprocentní strany je podle mě zločin proti demokracii, já to tvrdím stále, aby se tyto strany dohodly na společném postupu. Musí se vydat společně a vyzvat Andreje Babiše a tuhle populistickou politiku. ODS je podle mě povinna zapomenout na některé svoje hrdosti a hříchy a pokusit se najít průsečík s těmi subjekty jako STAN, lidovci nebo TOPka. Všichni budou muset něco opustit, ale jinak to nejde,“ má jasno Benda.

Koronakrize podle něj ukázala slabiny Babišovy politiky, proti kterým je nutno bojovat. „Zavření hranic, zavření kostelů a potom jejich neotevření, aniž by se nad tím někdo zamyslel, to jasně ukázalo, jak Babiš vnímá svět. Jeho svět je plný oligarchů a zaměstnanců, lidi vnímá jako někoho, kdo dojde do práce a pak si nakoupí v supermarketu a jde domů. Chybí tam jakékoliv další lidské rozměry,“ myslí si Benda a vyzývá, aby svět premiéra Babiše byl zrušen.

Benda se krátce zastavil také u tématu údajného ruského agenta s ricinem v Praze. „V tomto směru velmi málo věřím sdělovacím prostředkům a jsem přesvědčen, že naše tajné služby monitorují to, co mají, a neoperují nám tady zahraniční tajné služby. Pokládám za absurdní, že si část pražských komunálních politiků, včetně našeho Novotného, hrají na ministry zahraničí, kteří určují naši zahraniční politiku,“ hodnotí kriticky aktivity starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře (za TOP 09), starosty Řeporyjí Pavla Notovného (ODS) nebo primátora Prahy Zdeňka Hřiba (Piráti).

