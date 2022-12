Aby inflace klesla, není možné, aby lidem rostly mzdy, oznámil v ČT Niedermayer

reklama

„Za normálních okolností by to byl hezký růst mezd, ale problém je, že reálně z té kupní síly té mzdy spoustu peněz sebrala inflace, která je nepředstavitelně vysoká. I takový růst mezd ta inflace, lidově řečeno, sežrala,“ uvedl Niedermayer, že reálně se ve třetím kvartále propadla skoro o desetinu.

Na průměrnou mzdu však nedosáhnou téměř dvě třetiny české populace. „A to je druhé velmi vážné téma. Protože průměrný člověk prakticky neexistuje. Bohužel ta inflace nejvíce postihuje ty nejchudší. Jsem hluboce přesvědčen, že si musíme uvědomit, že inflace je zlo a musíme se jí zbavit,“ uvedl.

Mzdy podle něj ale ještě nějakou dobu porostou a ještě předstihnou inflaci. „Růst mezd bude mít určitou setrvačnost, ten se nezastaví. Měl jsem setkání s podnikateli, kteří si dělali průzkum, tak firmy řádově mluvily o osmiprocentním růstu mezd, který plánují na příští rok. Nějakou dobu ještě porostou a v jednom momentu pravděpodobně předstihnou inflaci, ale základní podmínka prostě je zbavit se té inflace,“ zopakoval poslanec Evropského parlamentu.

To, co se stane v příštím roce, strašně špatně očekává. „Vývoj inflace je to, co rozhodne o tom, co lidé budou mít v peněženkách. K tomu, aby klesla inflace, není možné, aby lidem rostly příjmy. Potřebujeme projít údolím, kdy dojde k poklesu příjmů,“ zdůraznil lidovecký politik.

Jak moc bolestivé pro lidi ono údolí bude, záleží na tom, v jaké jsou příjmové skupině. „Na lidi s nižšími příjmy pravděpodobně dopad té inflace bude větší než na ostatní, tam to nebude lehké,“ připustil.

Připomněl ale, že naše problémy ve srovnání s Ukrajinou, Afrikou či Asií nejsou tak hrozné. „Na Ukrajině zrovna dnes zase létají střely, které ničí civilní infrastrukturu, zabíjejí lidi. Když se podíváme na chudší svět v Africe a v Asii. Vypadá to, že souhra okolností, v níž ruská agrese hraje velkou roli, možná dostane svět do globální recese. Naše problémy v tom relativním srovnání nejsou zdaleka ty největší,“ zdůraznil Niedermayer.

Jak moc plošné bude podle europoslance v Česku snižování životní úrovně? „Lidé, kteří byli zasažení covidovou krizí, na tom nebudou dobře, právě vůči nim bychom měli napnout více pomoc státu,“ míní.

Moderátorka Barbora Kroužková připomněla, že v rámci polistopadové historie ekonomického vývoje se ještě nestalo, že maminky nemohly dětem koupit ovoce a lidé v podstatě šetří i na základních potravinách. „Srovnáme-li to ale opravdu s těmi velkými ekonomickými problémy v minulých desítkách let, tak se nebavme o velké ekonomické krizi. Žijeme s velkými rozpočtovými deficity, naše rozpočtová situace je velmi vážná, to možná vyvolává v řadě lidí dojem, že je naše situace vážnější, než zatím z pohledu růstu HDP vypadá,“ uvedl politik a zopakoval, že vše bude záležet na vývoji rusko-ukrajinského konfliktu a energetické krize.

Poklesu životní úrovně se podle něj bojí Němci i Francouzi. „Co soudím z evropské politiky ze své zkušenosti, tak ty obavy se od září i v těchto zemích začaly stupňovat, vliv inflace je tam trochu menší, ale to, že je to vážný problém, to je tak všude,“ dodal europoslanec Luděk Niedermayer.

Fialova vláda je kritizovaná, že je proinflační. Jak inflaci řešit podle Niedermayera? „V případě, že se nám nepodaří inflaci zkrotit a ta inflace se zabetonuje na úrovni deset procent, pak krotit ji je strašně komplikované. Zvládnout inflaci je úkolem centrálních bank, od toho je máme, aby si s tím poradily.

Naše vláda se soustředí na podporu domácností a firem, aby ekonomika nesjela do hlubší recese, než je potřeba na zkrocení inflace. Bohužel se ale vydává cestou relativně plošných a nákladných podpor, těch by mělo být daleko méně. Naopak cílené podpory by mělo být více. Vláda to neumí, stejně jako se to nepovedlo v Evropě,“ doplnil.

