Adresy jsou soukromý majetek. Nejen poslanců, ale i živnostníků, jsou přesvědčeny Podnikatelské odbory

„Napsal jsem, že zveřejnění soukromých adres poslanců a vyzývání k demonstrování u jejich domů a bytů, je hulvátství. Mnozí z vás to uznávají, ale také namítají, že kdyby se poslanci chovali, jak mají, nic takového by se nestalo. Do jisté míry s tím souhlasím, protože platí, že kdo seje vítr, sklidí bouři. Každá reakce však musí být adekvátní. Nežijeme v protektorátu Böhmen und Mähren, kdy bylo oprávněné bránit se násilí násilím. My, a je nutné to zdůraznit, pořád žijeme v demokratické zemi a pořád máme jistou míru svobody. Proto jsem proti takovým krokům, jako je zveřejňování soukromých adres poslanců,“ uvedl Radomil Bábek, předseda zapsaného spolku Podnikatelské odbory, který jasně konstatoval, že je proti zveřejňování soukromých adres kohokoli, kdo to neudělá dobrovolně.

Bábek zároveň důrazně upozornil, že to stejné se týká i podnikatelů a živnostníků. „Naše soukromé adresy, datum narození či rodné číslo, a naše firmy, jejich stav a finance, to vše je každému veřejně a anonymně dostupné," upozornil Bábek, který zdůraznil, že Podnikatelské odbory mají už dlouho připraven projekt, kterým se budou snažit přimět stát, aby tuto nepřijatelnou praxi změnil.

„Chceme, aby byl změněn zákon o veřejných rejstřících tak, aby se nemohl nikdo jen tak anonymně hrabat v našich osobních datech či finančních údajích. To není veřejný majetek, naše osobní data patří jen nám,“ vyzval Bábek. „Myslím si, že v této situaci, kdy se poslanci tak tvrdě, někteří pravda až hystericky, vymezili proti zveřejňování jejich soukromých adres, nemůžou jinak, než náš požadavek podpořit. Jinak by to přece bylo ryzí pokrytectví, no ne?“ uzavřel Radomil Bábek.

