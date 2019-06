Advokát Koudelka varuje: Jde o vydírání vlády!

Právník Zdeněk Koudelka ve své páteční glose v deníku Mladá fronta Dnes, kterou nazval „Politikaření pana nejvyššího žalobce“, píše o tom, jak nejvyšší žalobce Pavel Zeman vstoupil do boje o moc prohlášením, že Nejvyšší státní zastupitelství bude analyzovat předběžnou zprávu pro Evropskou komisi o střetu zájmů Andreje Babiše. Aktivita Nejvyššího státního zastupitelství je podle jeho slov manipulace s trestní spravedlností.

Nejvyšší státní zastupitelství podle Koudelky nemá vyšetřovat trestnou činnost. Tuto působnost má policie a v závažných hospodářských věcech provádí dozor nad činností policie krajská a vrchní státní zastupitelství. „Správně mělo postoupit věc Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze,“ dodává právník.

Obhájci se prý usmívají nad aktivitou Pavla Zemana, protože jinak je běžnou reakcí Nejvyššího státního zastupitelství, když někdo upozorní na nezákonnosti, odkaz podatele na nižší státní zastupitelství. „Kdyby Nejvyšší státní zastupitelství jednalo i v jiných případech jako u Agrofertu, nemohlo by se mu to vytknout. Ale opak je pravda,“ míní Koudelka.

„Výrok nejvyššího státního zástupce hodnotím jako pokus o trestní řízení na politickou objednávku,“ zdůraznil s tím, že Zeman byl jmenován do funkce roku 2010 na návrh ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila, dnes předsedy TOP 09. A vypadá to prý, že mu za to dnes prokazuje vděčnost.

„Výrokem proti Babišovi se Zeman snaží získat neodvolatelnost. Pokus o své odvolání za špatné fungování státního zastupitelství bude prezentovat jako Babišovu odvetu. Jde o vydírání vlády,“ pokračuje ve své glose Koudelka.

Pavel Zeman podle jeho mínění zřejmě doufá, že sklidí odměnu opozice. Ta podle právníka spočívá v prosazení návrhu Nejvyššího státního zastupitelství na nový zákon o státním zastupitelství, který by mu zajistil další setrvání ve funkci i faktickou beztrestnost, protože je obtížné vyvodit trestní odpovědnost proti nejvyššímu státnímu zástupci.

„Je lákavé pro opozici využít každý nástroj proti premiérovi, ale účel prostředky nesvětí. Zneužije-li se trestní řízení jednou, zneužije se i příště,“ je přesvědčen Koudelka a zároveň připomíná, že Pavel Zeman z pozice nejvyššího státního zástupce prý kryl blamáž Vrchního státního zastupitelství v Olomouci v kauze kabelek Jany Nagyové.

„Pavel Zeman kryl přehazování trestních kauz z Prahy do Olomouce, kryl bombastický a bezvýsledný zásah na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Nese odpovědnost za manipulaci vrchních státních zastupitelství s výběrem soudů pro povolování vazeb, odposlechů a domovních prohlídek,“ píše na závěr a podotýká, že demokracii je však cizí zneužívání trestního řízení.

Psali jsme: Na co Benešová čeká? Kalousek se rozhodl zakročit. A zazněla spekulace o Zemanovi Benešová bude dnes jednat s nejvyšším státním zástupcem Zemanem Nejvyšší státní zástupce vystoupil v ČT. Demonstranty nepotěší, co se týče Benešové Je to lež! Babiš zuřil kvůli článku ve svých bývalých novinách. Jenže redaktoři píší dál. Jde o věci kolem Pavla Zemana

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab