Advokát Sokol bez obalu: Zeman spoléhá, že mu nikdo nepřijde nafackovat

Advokát Tomáš Sokol v rozhovoru pro Info.cz konstatoval, že žijeme v právním státě. Přesto chápe občany, kteří po tisících vyrážejí ve velkých počtech do ulic a vyjadřují nespokojenost s tím, jak si premiér Andrej Babiš (ANO) či prezident Miloš Zeman počínají v této zemi. Na Zemanovi nenechal nit suchou. Konstatoval, že stávající prezident záměrně rozděluje společnost. Všechno, co dělá, by totiž mohl dělat podstatně kultivovaněji a mírnějším způsobem. Jeden vzkaz s pozvednutým obočím však poslal i Milionu chvilek.

Každý, kdo chce, může demonstrovat proti vládě. Nepotřebuje to dokládat nějakým smyslem. Štve mě vláda, štve mě premiér, štve mě prezident a mám právo demonstrovat. Ústavou zaručené právo, o kterém podle Sokola nelze diskutovat. „Nesouhlasím, tudíž vezmu ceduli a jsem proti vládě. To je prostě jasný, srozumitelný a legální,“ zdůraznil.

Ale neumí pochopit, co se přesně myslí, když lidé demonstrují za nezávislost justice. „To si nedokážu vysvětlit,“ konstatoval prostě, protože pokud někdo požaduje uchování právního státu, měl by prý také říci, v čem je podle něj náš právní stát narušen a jak by se to mělo změnit. Pokud lidé protestují proti ministryni spravedlnosti Marii Benešové, podle Sokola je to politička a z tohoto pohledu jsou to protesty pochopitelné. Představa, že ministr spravedlnosti je garantem nezávislosti justice, však podle Sokola nestojí na zcela pevných základech.

A pokud jde o kauzu firmy Čapí hnízdo a trestní stíhání předsedy vlády Andreje Babiše, tak k té by se Sokol jako advokát vyjadřoval jen tehdy, kdyby kauzu opravdu znal. Protože nezná, postupoval by zdrženlivě. Jedním dechem však dodal, že každý může činit, jak uzná za vhodné. Pokud chce třeba sedět v hospodě u piva a třískat do stolu, že je Babiš vinen, činit to jistě může, ale prozatím to není opřeno o nějaký jasně daný právní názor. Soudní judikatura jasně říká, že státní zástupce musí podat obžalobu, pokud má pochybnosti, zda se trestný čin stal, nebo nestal. Rozhodnout musí soud.

Ve druhé polovině rozhovoru Sokol tepal prezidenta Zemana. Po tom, co v úřadu předvádí právě Zeman, Sokol lituje, že vůbec byla zavedena přímá volba hlavy státu.

„Já jsem skutečně netušil, že se do prezidentského úřadu může dostat člověk, který totálně rozdělí společnost. Člověk, který se podle mého názoru chová zlomyslně tak, aby část té společnosti naštval, aby si s ní tímto způsobem vyřídil účty, protože všechno, co dělá, by se dalo dělat mnohem kompromisněji, s mnohem větším pochopením pro ty, kteří s ním nesouhlasí. Tady to dělá dojem jakési stařecké svárlivosti, u které ten člověk, protože ví, že už je tak starej, že mu nikdo nepřijde nafackovat a nikdo na něj nebude řvát, protože slušní lidé se vůči starým a nemocným lidem takhle nechovají, on bude pod tím kotlem roztápět a bude ty lidi štvát, co to půjde, lidově řečeno do plných. To jsem si nedokázal představit a musím říct, že teď už jsem o jednu zkušenost,“ kroutil hlavou Sokol.

„Pan prezident říká, že si vykládá Ústavu tvůrčím způsobem a vykládá si ji do té míry tvůrčím způsobem, že všichni ústavní právníci tlučou hlavou o zeď. To už není tvůrčím způsobem, to už je za hranou, to už je svévole,“ tepal Sokol Zemana.

Než se rozloučil, kroutil hlavou ještě jednou, a to nad novelou zákona o policii, u které se uvažuje o možnosti, že by mohly být využity informace tajných služeb v soudních kauzách. Toto je podle Sokola vysoce nad rámec toho, co dnes povoluje zákon, protož když soudce povoluje odposlechy, advokát má možnost se s tím seznámit a bránit svého klienta. Pokud by advokát neměl možnost s informacemi tajných služeb, byl by to problém pro jeho klienta, který má právo na spravedlivý proces, ale pokud by to právo měl, dá se předpokládat, že budou velmi nespokojení zpravodajci.

Sokol by chápal, kdyby se proti této novele demonstrovalo. Třeba na Letné. „Já bych skoro řekl, že je to větší důvod než demonstrovat za jakousi abstraktní nezávislost justice, protože tohleto je zcela něco, co do občanských práv může zcela citelně zasáhnout,“ uzavřel varovně Sokol.

