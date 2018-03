Advokátka: Žádosti křesťanů z Číny o azyl jsou zdůvodněny podobně

Podle Frankové jsou odůvodnění, které zatím právníci pročetli, poměrně zvláštní, jelikož se v drtivé většině shodují. K tíži prý čínským křesťanům úředníci přičítají to, že do země přijeli ve větší skupině, měli platné doklady nebo začali v nové zemi rychle pracovat. „To zmiňují i u osoby, které to bylo uděleno. Jediný rozdíl je v tom, že vnitro tvrdí, že ta osoba, které to bylo uděleno, se setkala s pronásledováním v minulosti, které bylo v určité vyšší intenzitě,“ řekla dnes ČTK Franková.

Dodala, že se většina neúspěšných žadatelů vyjádřila v tom smyslu, že proti rozhodnutí ministerstva podají žaloby. Právníci nyní žaloby připravují. „Myslíme si, že je dostatek podkladů k tomu, aby se dalo vyvodit, že všem hrozí pronásledování. Je prostě velice podobná situace u odmítnutých žádostí i u úspěšných,“ podotkla Franková.

Žaloby budou řešit krajské soudy po celé republice. Podávány budou podle regionů, kde nyní neúspěšní žadatelé o azyl bydlí. Advokátka nemohla ke klientům sdělit bližší podrobnosti. Ti neúspěšní jsou ale podle ní ve špatném stavu a z rozhodnutí českých úřadů jsou zdrceni.

Křesťané v Číně patří k pronásledovaným komunitám. Tamní komunističtí vládci sice uznávají katolictví i protestantství, na církve ale dohlíží tajná policie. Další křesťanské církve čínský režim potírá.

Rozhodnutí českých úřadů trvalo zhruba dva roky. Podle vnitra museli žadatelé prokázat, že ve vlasti čelili pronásledování. Pro udělení azylu podle ministerstva nestačila pouze skutečnost, že žadatel je členem menšinové komunity.