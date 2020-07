Advokátku zařadili Čeští elfové na „seznam“. Za názor na Lipovskou. Tak se jich zeptala, proč. A začalo to lézt ven

Když se advokátka Monika Čírtková vymezila proti vulgaritám, které byly vyřčeny na adresu členky Rady ČT Hany Lipovské, poté, co se věnovala tématu smrti Milady Horákové, asi netušila, že se tak dostane na seznam, který si o "dezinformačních médiích" vedou Čeští elfové. A tak slušně požádala, aby z něj byla vyňata, protože projevit svůj názor není dezinformace. Ale to podle Českých elfů nejde. "Aby se zmínka o jakémkoli textu v budoucnosti v našem monitoringu nevyskytovala, lze dosáhnout pouze tak, že na daném médiu prostě nevyjde," řekli jí. A začala diskuze, zda je takový postup legální a elfům začaly být vytýkány díry v argumentech.

Jak je známo, Čeští elfové se zabývají sledováním webů, které prohlašují za dezinformační. A řadí mezi ně i ParlamentníListy.cz. Ve svém "monitoringu" zmínili kromě dalších i článek o ekonomce a člence Rady ČT, Haně Lipovské a advokátce Monice Čírtkové. Jednalo se o téma výročí justiční vraždy Milady Horákové, přičemž Lipovská kritizovala, že se z odkazu Milady Horákové stává prázdná fráze a sestavila dvanáctero pro život svobodného člověka v suverénní demokratické zemi.

Čírtková pak kritizovala reakce na Hanu Lipovskou v komentářích: "Jak je možné, že komentáře v diskusi přetékají urážkami, osobními útoky, nenávistí a dokonce i vulgarismy, které nemohu ani přepsat? To má být nějaká deklarace antikomunismu? Úcty k Miladě Horákové? Nebo co motivuje zastánce ušlechtilých ideálů k tomuto způsobu komunikace? Je doslova hrozivé číst diskusi, kde se sešli bojovníci za ty správné myšlenky. Bojovníci, jimž je Hana Lipovská z nějakého důvodu osobním nepřítelem, až takovým, že ji zahrnují sprostými nadávkami, tykají jí, rozebírají její soukromý život."

Nenávist vůči Lipovské pro jiný názor. To se nesmí říkat? Advokátka se mladé ženy zastala

Advokátka si všimla, že článek o ní je na seznamu Českých elfů a ptala se proč. "Chtěla bych se zeptat, z jakého důvodu je jako příklad dezinformace uvedena citace mého FB příspěvku, v němž jsem se zastala Hany Lipovské, na kterou bylo velmi nevybíravě útočeno. Upozorňuji, že to byl můj soukromý FB příspěvek, který převzaly Parlamentní listy, ovšem o své vůli. Dále upozorňuji, že to není žádná dezinformace, není to ani informace, jen můj názor jakožto soukromé osoby," pravila s poděkováním za odpověď.

Která záhy přišla. Podle Českých elfů tkví rozdíl ve vnímání slova dezinformace. "Dezinformační nebo propagandistické média neužívají jen jednoduché lži, aby dosáhly svého cíle (to by bylo snadno odhalitelné, nedůvěryhodné, tj. kontraproduktivní). Užívají poměrně komplexní mix různorodých zpráv, názorů a informací, z nichž naprostá většina se nedá sama o sobě označit jako vyložená lež. Teprve až jejich mix v konečném důsledku je zavádějící a posouvá vnímání reality určitým směrem, který je na úrovni jednotlivých textů těžko postřehnutelný," tvrdí elfové a dodávají, že právě proto taková média monitorují. "Protože je to jediný způsob, jak tyto manipulace postřehnout, popsat a nakonec průkazně dokázat," říkají.

"Praxe PL krást bez svolení autorů texty z blogů a sociálních sítí je všeobecně známá (dokonce se to stává i našim lidem), stojí na tom bohužel jejich byznys-model. Je otázkou, zda je tento model na hraně či už za hranou kriminality, v každém případě štve stovky autorů virtuálního obsahu této země. Ocitla jste se na PL nechtěně a stejně nechtěně i v našem plošném monitoringu tohoto média, v tom zcela rozumíme Vaší situaci," míní elfové. A na závěr advokátku informovali, že se nezabývají její osobou, ale ParlamentnímiListy.cz a "narativy", které prý vybírají namátkově. Že se zastala Lipovské je podle nich zcela v pořádku. "Nás zajímá v principu něco jiného - proč právě takový FB status PL převzaly a jaký výsledný informační mix ze stovek takových zpráv míchají..." uvádějí aktivisté.

Čírtková ovšem elfy informovala, že ParlamentníListy.cz mají její svolení k publikování citací jejích článků. "Jsem zastáncem volného šíření myšlenek, a proto této praxi nebráním. Jde ostatně o veřejné příspěvky a citují to vždy bez jakéhokoliv zkreslení. Prosím proto o vyřazení tohoto příkladu z Vašeho přehledu, jde zjevně o nedorozumění," poprosila advokátka.

Ale zde už se elfové ošívali. Nejdříve Čírtkové pogratulovali, ale "jiní prý takové štěstí nemají". "Revize našich reportů bohužel není možná. Jak jsme se už snažili vysvětlit, jedná se o časový monitoring témat, které na daném médiu vyšly. Aby se zmínka o jakémkoli textu v budoucnosti v našem monitoringu nevyskytovala lze dosáhnout pouze tak, že na daném médiu prostě nevyjde," odmítali advokátce vyhovět.

Čírtková doplnila, že svolení přebírat její texty má více médií a podotkla, že toto svolení mají ParlamentníListy.cz od více autorů, akorát o něm Čeští elfové nevědí. "Toto byste tedy měli ověřovat předtím, než to zařadíte do reportu," nabádala hlídače dezinformací.

"Revize tohoto reportu je nutná, protože jste se sami dopustili dezinformace. Jak vyplývá i z Vašeho komentáře, nejde v mém příspěvku o dezinformaci a text nebyl ukraden bez mého souhlasu. Není tudíž jediný důvod, aby se vyskytl ve Vašem přehledu. Naopak, s citací svého příspěvku v tomto kontextu nesouhlasím. Prosím proto, aby bylo mé zdvořilé žádosti vyhověno. Zároveň věřím, že se taková manipulace už nebude opakovat," vzkázala Českým elfům.

Na webu Českých elfů však v monitoringu dezinformačních médií visí článek s jejím vyjádřením dále. Doplňme, že elfové tento monitoring vypouštějí každý týden a v něm jmenují jednak o kom ParlamentníListy.cz psaly a také kdo se pro náš web vyjádřil. A také seznam autorů článků.

Kromě Čírtkové se v diskuzích objevili i další kritici postupů Českých elfů, kteří už si ovšem takové servítky nebrali. "Jste naprosto neuvěřitelní manipulátoři. To, co tady teď předvádíte, že za to by se nemuseli stydět ani čekisté. Měli byste se okamžitě omluvit, ale to je pro vás asi sprosté slovo," vzkazoval Josef Sklenář.

Karlu Jirušovi bylo záhadou, co bylo na chování Moniky Čírtkové, případně ParlamentníchListů.cz, závadného. " Já si díky tomu přečetl váš zajímavý výtvor," dodal a přidal další otázku: "Jen mi není jasné, proč ještě nemoniturujete Britské listy. Plně spadají do vaší definice manipulativních webů a v podstatě informují se stejnými narativy jako třeba ČT24 ve vašem reportu. Útočí na USA, Západ, ČR atd. atd. Jen to dělají u jiné cilové skupiny," namítal Jiruš. Doplňme, že Bohumil Kartous, mluvčí Českých elfů, je na Britských listech autorem několika textů a nejednou se objevil v rozhovorech s šéfredaktorem Britských listů Janem Čulíkem.

A pedagog Janek Wagner si aktivisty dobíral: " Hele, elfíku, nezdá se ti výrok 'Praxe PL krást bez svolení autorů texty z blogů a sociálních sítí' poněkud v rozporu s právní terminologií? Neděláte náhodou to samé?" a dodal, že sám má souhlas řady lidí přebírat jejich texty.

Čírtková na svou diskuzi s elfy upozornila i na svém profilu a hlídači dezinformačním webů prohlásili, že do diskuze "nahání svoje fanoušky". " V žádném případě, vždyť jsem na nedorozumění upozornila zcela věcně a zdvořile již včera večer. Ostatně, Vy jste mne citovali první," namítla advokátka.

"A vydáváním manipulativních dezinformací naháníte fans komu? Čistě abychom srovnali informační úroveň," ptal se Martin Němec a ptal se též, zda je pro České elfy tak těžké připustit, že někteří lidé mohou mít jiný názor, nebo že by dokonce mohli mít názor odlišný od elfy proklamované pravdy.

A advokátka Čírtková se obrátila ještě na jednu autoritu v boji s dezinformacemi, totiž na Petra Nutila, spoluzakladatele webu Manipulátoři.cz. "Pokud by Vás to neobtěžovalo, mohl byste se na to prosím podívat? Jak je podle Vašeho názoru možné bránit se takové manipulaci?" zeptala se.

Nahlížení do ložnice Kundery. Advokátka připomíná i smutnou roli časopisu Respekt Smrt George Floyda: Jaký byl? Advokátka nabádá k zamyšlení U nás se krčí v koutku sněmovny! Advokátka o šiřitelích dobra Co tím Kolaja sleduje? Dusno kolem „udávání" v Bruselu. Advokátka má pochyby

