Aféra Fridrichová: Xaver otevřel stavidla. A na ČT se to valí. Celé to bylo jinak?

Včera se opět spustila diskuse o tom, zda je eticky i legálně v pořádku, že pořad 168 hodin Nory Fridrichové vysílá záběry a zvukové záznamy politiků, když zrovna na kameru nehovoří. Není asi překvapivé, že moderátorka pořadu rozhodnutí odvysílat zákulisní prohlášení ministryně práce a sociálních věcí hájí. Jeho odvysílání prý bylo zcela ve veřejném zájmu.

„Nezazněl v žádné rubrice typu chichi haha sranda, nýbrž v první reportáži s názvem Selhání státu. Ta popisovala, jaké všechny podklady, instrumenty a varování měla vláda k tomu, aby včas zasáhla a nedošlo k dnešní mimořádně tristní situaci,“ vysvětluje Fridrichová a dodává, že kdyby vláda přišla s opatřeními o dva týdny dříve, neumíralo by dnes 50, ale 25 lidí denně.

„Toto ovšem premiér oficiálně komentuje slovy, že ‚nevidí problém‘, a ostatní členové vlády pokračují ve svém lidovém marketingu, jak zachraňují zemi. To vše v momentu, kdy se plní rakve a krematoria řeší, zda mají dostatečnou kapacitu,“ prohlašuje moderátorka a stěžuje si, že kromě Prymuly a Plagy se nikdo z vlády neomluvil a nepopsal pravý stav věcí.

„Ministryně Maláčová se do toho sama od sebe pustila před kamerou poté, co v televizi vylíčila, jak zařídila ošetřovné. Nepovažuji za podstatné, co si ona osobně myslí o premiérovi, nýbrž to, že členka vlády právě jeho označila za viníka této krize. Nepochybuji, že po odeznění toho nejhoršího bude tato vláda invazivního PR usilovně pracovat na překreslení celého příběhu. I proto považuji za důležité, aby to, co zní teď, bylo předloženo veřejnosti,“ zdůvodnila zveřejnění nahrávky. Dodejme, že slova o „debilovi, s prominutím“ zazněla až poté, co Maláčová prohlásila že Babiš způsobil „bordel“.

Ke kauze se vyjádřil také člen RRTV Vadim Petrov. Reaguje na tvrzení advokáta Aleše Rozehnala, že je pravděpodobné, že Maláčová zamýšlela, aby se její slova dostala ven. „Pravděpodobnější je dokonce interpretace, že si ministryně přála, aby se její hodnocení premiéra Babiše dostalo na veřejnost, protože chce vyjádřit svůj distanc od premiéra, který je očividně nezpůsobilý být v čele státu,“ tvrdí Rozehnal.

Petrov pro informaci uvádí tři pojmy, které se v novinařině používají, tedy On the record, Off the record, On the background, tedy na záznam, mimo záznam a pro uvedení do souvislostí. Ale dodává, že obě strany se dopouštějí podvodů. „Pouští pokusné balonky, jakoby úniky informací, podsouvání interpretací druhých nebo rovnou manipulace. Takže jak se v tom má novinář vyznat?“ ptá se Petrov a sám si odpovídá, že novináři je to jedno, stejně si vezme, co se mu hodí do již připraveného příběhu. „Když může zdiskreditovat respondenta nebo kohokoliv, na koho respondent poskytne materiál, je to bonus navíc. Višeň na dortu,“ míní člen RRTV.

„Natočený materiál je důležitý, ale podstatná je volba tématu, výběr oslovených, šikovný sestřih a umělecké prvky. Jakoby skrytá kamera (záběr podhledem), pronásledování respondenta po chodbách, po ulici, ponurá hudba, stálé opakování otázky a v komentáři dostatečně apelativní a dramatický hlas. Dobré jsou také tzv. řečnické otázky: Cítíte pokoru? Neměl byste odstoupit? Nestydíte se?“ popisuje Petrov taktiky, které používají nejen redaktoři ČT.

Dle Petrova Maláčová asi nevypustila slova o bordelu a „debilovi“ schválně, ale pomohla jí. A ČT? Podle Petrova se chová tak, jak svět médií teď vypadá. „Jen kdyby neexistovala povinnost ze zákona si ji platit,“ poznamenal.

O vysílání 168 hodin už se začal zajímat člen Rady ČT, Luboš Xaver Veselý a položil jednoduchou otázku: „Považujete 168 hodin Nory Fridrichové za hodnotný pořad televize veřejné služby?“ K otázce se sešlo skoro dva tisíce komentářů.

Že 168 hodin není hodnotný pořad si myslí například editorka Expres.cz Barbora Koukalová nebo analytik Štěpán Kotrba. Ten se tázal, co s tím chce člen rady dělat.

Kdo naopak 168 hodin hájil, byl divadelní principál Jan Hrušínský. „168 hodin je hodnotný a významný pořad České televize. Žádný politik by neměl mluvit jinak před kamerou – a jinak, když si myslí, že ho nikdo neslyší. Jako když se Babiš za kamerami chlubil, že Čapí hnízdo je jeho nejlepší projekt a před nimi se k němu neznal. Nora Fridrichová se zachovala příkladně veřejnoprávně, když zveřejnila, že ministryně Maláčová za kamerou nazývá premiéra debilem. To bys jako novinář měl vědět. Nebo se snad člen rady ČT Luboš Xaver Veselý domnívá, že je správné, když politici lidem lžou?“ ptal se Xavera.

O správnosti postupu 168 hodin byl přesvědčen bývalý moderátor ČT Jan Hrubeš, který navrhoval, aby se pořad zaměřil i na Xavera.

Odpovědi mimo mediální a uměleckou branži se také různily. „V březnu jsem sledoval všechny tiskové konference vlády a pak viděl tento pořad. Co z toho dokázali sestříhat, to jsem čuměl. Ne že by někdo něco neřekl, ale vše bylo totálně vytržené z kontextu,“ tvrdil František Adolf.

„Perfektní. Téměř jediný co sleduji pravidelně. Jdou ostře po vládě, nebojí se. Nelžou, ale jsou ostří a nejdou pro slovo a kritiku daleko. A jsou vtipní (někdy víc někdy míň). Tak si představuji publicistický pořad komentující politiku,“ mínil naopak Pavel Cincera.

„Pro všechny, kteří tady obhajují ČT. Česká televize tady není pro ODS, TOP 09 ani STAN, ale ani pro to, aby bezmezně lezla vládním politikům někam. Má podávat vyvážené a nestranné informace napříč politickým spektrem. Místo toho provádí hon na Babiše a všechny vládní politiky. Je to k zblití...“ mínil Tomáš Pilch.

Radek Sedláček si přisadil: „Tento pořad dělá prostě jen selektivní výběr, co se hodí ve snaze někoho ponížit, je to jen bulvár.“

„Samozřejmě že ano! Přeji jim mnoho zdaru a energie do dalších let. Je zcela pochopitelné, že vám nejdou do noty. Což je zcela v pořádku,“ odporoval těmto hlasům Štěpán Hašek.

Zmíněna byla i další slavná jména z ČT. „Všechno, co je z dílny Fridrichové, Wollnera a Moravce, bych ve veřejnoprávní televizi zakázal. Jsou to neobjektivní pořady. Žumpa,“ mínil Josef Möller.

