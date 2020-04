Aféra Ovčáček a ČT: „Točila jste mě na mobil!” „Náhoda“. Jde to do vrtule, jak tohle skončí...

„Seděly a třásly se strachy,“ popsala reportérka stav Kuberovy manželky a dcery po nalezení dopisu. O reportáži, která v Česku rozvířila vody, mluvila na Českém rozhlase. A měla jasno i v otázce, zda tlak z Číny může za Kuberovu smrt. „Že by to byl důvod toho úmrtí, to určitě tak není,“ pravila, i když s výhradami. A odpověděla mluvčímu Ovčáčkovi, kterého 'přepadla'.

Reportérka uvedla, že k rozhovoru s oběma ženami ji přivedl rozhovor v Teplickém deníku, kde už Jana Vinšová naznačovala okolnosti později popsané v 168 hodinách. „Já jsem si na to konto říkala, že by bylo zajímavé se s nimi spojit a že je to přeci jenom 3 měsíce od jeho smrti. Říkala jsem si, že by už možná mohly být ve stavu, kdy jim nebude vadit mluvit do médií,“ a konstatovala, že nakonec se nemýlila.

„Obě mi popisovaly, že když našly v té aktovce ty dokumenty, to mi neříkaly na kameru, ale pak mimo kameru, tak mi říkaly, že tam seděly a třásly se strachy. Tak moc to na ně zapůsobilo,“ vyprávěla reportérka. Dodala, že si k tomu připočítává emoce někoho, komu zemřel blízký. „A teď odhalily toto, co jim přišlo značně výhrůžné, a vlastně tím, že tam jejich manžel a otec nebyl, tak ony vůbec nevěděly, na koho se v první chvíli mají obrátit,“ popisovala Ciroková pocity obou žen. Nakonec je odevzdaly Senátu.

Ciroková pravila, že své zkušenosti s cestou na Tchaj-wan a negativními postoji má primátor Hřib a Kubera prý svým plánem neudělal radost ani hradu, ani vládě. „Vlastně tu cestu mu všichni rozmlouvali,“ dodala.

Také rozvedla, jak Věra Kuberová reagovala na manželovu zdrženlivost ohledně novoročního oběda na Hradě. „Prostě ona za těch 52 let, co byli spolu, poznala, že se něco děje,“ uvedla s tím, že Kuberová poznala, že se jednalo o něco vážnějšího, když manžel nemluvil, řekl, že oběd proběhl 'normálně' a chodil po zahradě a stranil se společnosti.

Jak vlastně dokument vznikl a doputoval na Hrad se dle Cirokové neví. „Tam není žádné oslovení, že by tam bylo napsáno 'Vážený pane předsedo Senátu‘, tam nic takového není, tam je prostě na papíře sepsáno devět bodů, není tam ani žádný podpis, kdo to napsal, je tam pouze razítko čínské ambasády a razítko podatelny Pražského hradu s datem 13. ledna.“ Tedy den před novoročním obědem.

Zopakovala, že nikdo z české strany neví, co se odehrálo mezi Kuberou a čínským velvyslancem, protože byli na čínské ambasádě sami ještě s tlumočníkem ambasády. Ale z Kuberových slov si pak jeho spolupracovníci odvodili, že by návštěva Tchaj-wanu znamenala pro velvyslance potíže, možná i odvolání.

I Ciroková odmítla spekulovat, jak mohlo úmrtí s tlakem souviset. „To se samozřejmě nedá. To jsou prostě pocity té rodiny, která s ním trávila poslední dny. Obecně by to možná lékaři potvrdili, že když je člověk ve stresu, tak samozřejmě jeho zdravotní stav se zhoršuje nebo to může mít negativní vliv. Ale že by to byl důvod toho úmrtí, to určitě tak není,“ prohlásila, nicméně zdůraznila, že je třeba si uvědomit, jaký byl dle dvou žen na Jaroslav Kuberu vyvíjen tlak.

Dodala, že e-mailem zaslala otázky na prezidenta přes mluvčího Jiřího Ovčáčka, hlavně proč prezident neodepsal současnému předsedovi Senátu na jeho dopisy. Ani mluvčí prý nereagoval. Nicméně Ciroková zmínila Deník N a jeho zjištění, údajně potvrzené ze tří nezávislých zdrojů, že si Mynář toto stanovisko od čínské ambasády vyžádal. Což reportérka považuje za nejdůležitější otázku. „Zda on z pozice kancléře má nějaké právo dělat jakousi zahraniční politiku. To si myslím, že je v tuto chvíli asi nejzásadnější věc,“ pravila reportérka.

Dále se reportérka na Twitteru vyjádřila ke slovům Jiřího Ovčáčka, který ji osočil z praktik StB a dodal, že natáčení bylo nestandardní, protože probíhalo na mobilní telefon: „Vážený pane Ovčáčku, řekla jsem Vám, že jsem z pořadu 168 hodin. Mám to nahrané. Ostatně v předchozím tweettu jste sám napsal, že šlo o redaktorku 168 hodin z ČT. A chci Vás ujistit, že jsem Vás opravdu náhodou zahlédla na ulici, když jsem odjížděla od pana Mynáře.“

Vážený pane Ovčáčku, řekla jsem Vám, že jsem z pořadu 168 hodin. Mám to nahrané. Ostatně v předchozím tweettu jste sám napsal, že šlo o redaktorku 168 hodin z ČT. A chci Vás ujistit, že jsem Vás opravdu náhodou zahlédla na ulici, když jsem odjížděla od pana Mynáře. — Kristina Ciroková (@cirokova_k) April 30, 2020

„Natáčela jste si mě bez upozornění nebo optání na svůj mobilní telefon, bez jakékoliv viditelné identifikace, že jde o ČT. Proto jsem Vám jasně a hlavně dosti zřetelně nahlas řekl, abyste mne neobtěžovala u mého bydliště. Dodržujte Kodex ČT, nic jiného nikdo nepožaduje!“ trval si na svém hradní mluvčí.

Natáčela jste si mě bez upozornění nebo optání na svůj mobilní telefon, bez jakékoliv viditelné identifikace, že jde o ČT. Proto jsem Vám jasně a hlavně dosti zřetelně nahlas řekl, abyste mne neobtěžovala u mého bydliště. Dodržujte Kodex ČT, nic jiného nikdo nepožaduje! — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) April 30, 2020

„Vaší rolí je odpovídat na otázky, ne fňukat. Otázkám Respektu, Deníku N a Aktuálně.cz a kritických pořadů ČT se dlouhodobě vyhýbáte. Tedy neděláte to, za co jste placen. Postavte se k tomu čelem,“ vložil se do debaty novinář Respektu Ondřej Kundra.

Vasi roli je odpovidat na otazky, ne fnukat. Otazkam @RESPEKT_CZ @dennikN @Aktualnecz a kritickych poradu CT se dlouhodobe vyhybate. Tedy nedelate to, za co jste placen. Postavte se k tomu celem. — Ondrej Kundra (@okundra) April 30, 2020

