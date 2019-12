Agrofert? Smrt. Zlá zpráva pro Babiše? Exředitel banky udeřil

Bývalý ředitel Komerční banky a viceprezident Citibank Radovan Vávra ve Výzvě serveru Seznam Zprávy prozradil, že si tyká s premiérem Andrejem Babišem (ANO), a když teď sleduje jeho Agrofert, momentálně odložený ve svěřenském fondu, má za to, že firmu v zásadě čeká už jen smrt. Babišovi pak jen vyčkávání, protože jeho dnešní argumenty už jsou podle Vávry jen legrační.

Český předseda vlády Andrej Babiš (ANO) zažívá krušný týden. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman obnovil jeho trestní stíhání v kauze Čapí hnízdo, kde existuje podezření ze spáchání dotačního podvodu. A navíc do Česka dorazila auditní zpráva Evropské komise, která je sice neveřejná, ale novináři už stačili zjistit, že Andrej Babiš zůstává podle auditorů ve střetu zájmů a Česku hrozí, že bude vracet evropské peníze, které získal Agrofert, Hrozí také, že Babišova společnost, odložená momentálně ve svěřenských fondech, navíc další dotace nezíská. A to je pro firmu problém. Anketa Stíhání Babiše obnoveno. Co by mělo nastat? Nic. Ať Babiš vytrvá! 94% Ať Babiš přenechá místo někomu z ANO 2% Ať jsou nové volby 4% hlasovalo: 14025 lidí

Agrofert si totiž půjčuje peníze u bank, a ty si vyhodnotí, jak na tom teď společnost je. Poté mohou vůči Agrofertu přitvrdit. Vávra si dokonce myslí, že tato situace je začátkem konce pro Agrofert, jak ho známe dnes. „Je to začátek konce. Protože jedna věc je vyprávět nám voličům nebo médiím příběhy, to je samozřejmě bez konce, to může dělat kdokoliv, jak chce. Ale v těch zhruba 30 bankách, kde se holding dneska financuje, sedí konkrétní zaměstnanci, kteří mají ke konkrétnímu riziku, jež v tom holdingu nyní enormně vzrůstá, skutečně enormně, velmi chladný vztah,“ vysvětlil.

Politicky podle Vávry Babišovi nezbývá nic jiného, než mlčet; a věřit, že je v zájmu jeho koaličních podporovatelů – ČSSD a KSČM – udržet vládu u moci.

„Já si myslím, že ten průšvih už je tak gigantický a tak mnohovrstevnatý, že už to ani nejde vysvětlit, ani otočit do nějaké relativity. Ty řeči o spiknutí Kalousků a Evropských komisí a Sorosů už jsou tak vysloveně legrační, že já si myslím, že už to nefunguje na nikoho. I já už bych asi mlčel,“ uvedl Vávra ve Výzvě.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jako člen TOP 09 na Praze 1 však v minulosti získal zkušenost, že Babiš si umí ohlídat věci, které potřebuje. Dělá to prý už takřka třicet let. Vávra podle svých vlastních slov nezná nikoho, kdo by byl momentálně v Česku mocnější a dokázal tahat za různé nitky.

Psali jsme: „Takže ta zpráva je důvěrná a vy z ní opět citujete? To je výborný!“ Poslanec od Babiše se v ČT překřikoval s Hřibem Emma Smetana si pozvala piráta Bartoše a ten spustil kanonádu: Babiš? Ostuda! Blokuje to Kalousek, šije Michálek dál do TOP 09. A exministr odpověděl... Neff bez obalu: Piráti udávají a chtějí zavírat! Přitom by měli řešit toto velké téma...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.