Agrofert, smál se Výborný opoziční poslankyni. On je prý čistý list

Marek Výborný je často kritizován, že do resortu zemědělství nastoupil, aniž by byl blíže spjatý se zemědělským prostředím. Sám to ale vnímá jako výhodu. „Je velká výhoda, že přicházím zvenčí, nemám za sebou nikoho, jsem čistý nepopsaný list papíru a se svým expertním týmem mám velkou výhodu,“ uvedl.

Balaštíková vyjadřovala obavy, aby Výborný nebyl loutkou různých zájmových skupin, tyto obavy Výborný odrážel slovy: „Nikdy jsem se nestal loutkou nikoho! Pokud máte vedle sebe experty, kterým důvěřujete, nezávislé lidi, kteří za sebou nemají... Rozhodovat se budeme na základě dat a analýz,“ zdůraznil ministr.

Naopak zaútočil na poslankyni z hnutí ANO, že zastává zájmy určité skupiny. „To řekla paní Balaštíková, která tu obavu vyslovila, ale já jsem nikdy nebyl zaměstnance agropodniku,“ hovořil o Agrofertu, který je ve svěřenském fondu předsedy hnutí ANO Andreje Babiše. A upozornil: „Nebudu zohledňovat, že je někdo velký, střední nebo malý,“ řekl s tím, že nechce rozlišovat mezi tím, jestli se bude jednat o škrtání dotací pro velké či malé zemědělské podniky.

„Já z žádného Agrofertu nepocházím,“ napřímila se Balaštíková a podotkla, že doufá, že Výborný bude méně ústupný vůči škrtům jako jeho předchůdce Nekula. „Čekám, že pan Výborný bude za resort bojovat a bude bojovat i na půdě Evropské unie, i tam jsou pro nás peníze, o ně si Nekula neříkal a nebojoval o ně,“ uvedla stínová ministryně zemědělství.

Vláda ohlásila, že chce v rámci konsolidačního balíčku škrtat desítky miliard dotací, zatím není známé kde, což se Balaštíkové nelíbí. „Když pan ministr říká, že chce sáhnout do dotací, tak od něho očekávám, že bude mít opravdu analýzu, která dosud chyběla, vysvětlí, proč tak koná, co od toho očekává a že má měřící indikátory a bude vyhodnocovat to, že se ty jeho naplňují, a pokud by se nenaplňovaly, řekne, co s tím bude dělat,“ uvedla.

A dodala: „Protože jestli já jako ekonom něco nesnáším, tak to, že se tu věci rozhodují, něco se říká, není k tomu analýza a pak se každý začne vymlouvat, že se něco nevědělo,“ pokračovala Balaštíková, která radila využit prostředky národního plánu obnovy. Výborný ji nato ujistil, že bude vysvětlovat tyto škrty v zemědělském výboru v Poslanecké sněmovně i na půdě Senátu.

Balaštíková se zasazovala o to, že by velcí ziskoví producenti potravin dostávali národní dotace. „Dostávají je i v jiných zemích, i tam jsou velcí. Pan ministr říkal, že tu nejsou velcí. Jsou tu Nestlé, Müller, to jsou prosím vás obrovské firmy, jestliže Madeta nebude dotace dostávat, nebude konkurenceschopná,“ dala za příklad a zmínila, že jde samozřejmě i o další firmy.

Ministr Výborný se začal velmi smát a zopakoval: „Jde třeba o Agrofert? Chápu. Já se omlouvám, usmíval jsem se u toho, protože si představují tu velkou, už tady mnou jmenovanou firmu, která z těch dotací léta žije,“ kontroval s tím, že máme-li šetřit, musí se na tom podílet všichni.

„Myslíte si, že když nedáte dotaci těmto velkým podnikům, vážím si jejich práce, tak oni budou propouštět? Není to pravda. Nikdy jsem nebyl přítel dotační politiky. Ale tady si chci na věci posvítit, jsou věci, kde se šetřit dá. Každému, komu nabídneme, tak si z té ruky vezme, ale musíme šetřit všichni,“ uvedl Výborný.

Poslankyně se nad argumenty Výborného rozčilovala. „Pane ministře, pokud chcete být spravedlivý, tak prosím, dosáhněte toho, že to bude na celém území EU a nebudeme s tím mít problém. Jestliže na dotace saháte jen v České republice, tak i ty velké stavíte do nekonkurenceschopné pozice,“ upozornila Balaštíková, podle ní vláda záměrně škodí velkým podnikům.

„Furt se bavíme o agrobaronech,“ pokračovala, načež ji Výborný zarazil, aby mu tento termín nevkládala do úst. „Neskákejte mi do řeči, pane nevychovaný ministře,“ napomenula Výborného Balaštíková. „Evropa je postavená na dotační politice, tak si nehrajme, že to tak není, v zahraničí jsou mnohem větší firmy a touto optikou se na to nemohu dívat,“ zdůraznila.

„Agrofert je druhý nebo třetí v Evropě, ale tenhle termín jsem nikdy nepoužil. Kde byste tedy škrtali, kdybyste měli odpovědnost za veřejné finance?“ zajímal se Výborný.

Poslankyně opět jako cestu řešení zmínila čerpání peněz z EU. „Já jsem vám tady řekla, že bychom škrtali, a že bychom chtěli využít nečerpané finanční prostředky v rámci programu obnovy,“ uzavřela téma Balaštíková.

