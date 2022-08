Ajaj. Orbán byl v USA a měl proslov. Servítky si nebral

reklama

„Nezávislost, svoboda a suverenita je to, oč my Maďaři bojujeme v posledních pěti stech letech. Bojovali jsme za křesťanství ve středověku a novověku, bojovali jsme za křesťanskou demokracii v 20. století a pokračujeme v tomto našem boji až do dnešních dnů,“ řekl maďarský předseda vlády.



Vzpomenul také unikátnost maďarštiny a velmi početné maďarské obyvatelstvo žijící za hranicemi jeho téměř desetimilionové země. „Jsme desetimilionový národ v srdci Evropy s unikátním jazykem. Papež František se mi jednou zmínil, že maďarština byla oficiálním jazykem v nebi, protože její naučení je záležitostí na věčnost,“ glosoval, načež premiér Maďarska přešel i ke svému představení.

„Měli byste o mě vědět, že jsem staromódní bojovník za svobodu a nejdéle sloužící ministerský předseda v Evropě. Jediný anti-migrační lídr na celém našem kontinentu,“ představil se s dodatkem, že je také lídrem země obléhanou „den za dnem progresivními liberály“.



To, že jednou bude moci mít projev na konzervativní konferenci CPAC ve Spojených státech je prý pro Orbána, coby celoživotního antikomunistu, něco, o čem během komunistické nadvlády před rokem 1989, ani nesnil.

Vyjádřil se, že mu během přemýšlení o tom, co konzervativcům v Americe při svém projevu předat, došlo, že je Maďarsko dosti vzdálené od toho, aby bylo světovou velmoci, jakou Spojené státy bez pochyby jsou, a projevy by tak měly spíše dělat američtí lídři k Maďarům. Následně ovšem prý pochopil, že jen jeho samotné pozvání do Ameriky zvládlo zmást mnoho lidí. „Například levicová média… Už teď si dokážu představit, s čímž zítra přijdou na titulních stranách: ‚Evropský ultrapravicový rasista, antisemita a Putinův trojský kůň řečnil na konferenci konzervativců‘. Nechci jim ale dávat žádné nápady, oni sami dobře vědí, jak se píší vylhané zprávy,“ padlo.



Dle Orbána je Maďarsko mediálnímu obrazu vzdálené na míle daleko. „Pravdou je, že jsme v Maďarsku zavedli nulovou toleranci rasismu a antisemitismu… Jestli tedy někdo přichází s takovýmito lživými prohlášenými, tak jsou to akorát idioti,“ rozproudil se maďarský premiér.

Zmatení dle něj pociťují také progresivisté. „Už teď jsou plně zabraní psaním svých ‚analýz‘, které Američany informují, jak jsem zničil demokracii,“ shrnul.



Pustil se i do amerických demokratů. „Respektujeme americkou vládu a jsme tu hosté, tak se podle toho musíme i chovat… Ale je tu i druhá strana mince a to nemohu ignorovat,“ pronesl Orbán a americké vládě vytkl, že Evropu a zejména Brusel donucuje k ideologickému nátlaku.



Vyjevil, že Obamova administrativa chtěla, aby Maďarsko oddělilo od státu národní a křesťanské hodnoty. „Světová velmoc nás tlačila, abychom změnili naši ústavu směrem ke globalisticko-liberálnímu konceptu. To je ale bizár… Sice jsme tuto snahu ustáli, ale nejsme už oblíbenci amerických demokratů,“ pokračoval.



Progresivističtí liberálové pak dle jeho mínění nechtějí, aby ke konzervativním Američanům promlouval, jelikož se bojí jeho sdělení, že by se konzervativci měli spojit v návodu, „jak porazit odpůrce svobody na politickém bojišti“.



Vzpomenul přitom, jak se Maďarům v minulém století dařilo bojovat proti tankům vyslaným Kremlem i proti komunistickému režimu. „Trvalo to dlouho. Začali jsme náš boj roku 1956 a vyhráli jsme až v roce 1990. Naši otcové vypálili první výstřely a my – jejich synové – jsme vyhráli válku,“ hovořil šéf maďarské vlády k tuhému boji ve své zemi, který vypukl poté, co sovětské tanky na popud Moskvy pod vedením maršála Koněva krvavě potlačily tehdejší protikomunistické povstání. „Dobře víme, za co máme děkovat Ronaldu Reaganovi,“ přednesl.

Úspěšným bojem proti sovětským tankům a komunistické totalitě však dle Orbána problémy neskončily: „Komunisté jsou ale značně odolní. Povstali z popela a spojili se s liberály, načež vystupují po celém světě silnější než kdykoli dříve… Komunisté a liberálové jsou nyní jedno a totéž a my je musíme opět porazit.“



Receptem k vítězství konzervativců má být sdílení zkušeností a poznatek, že národní hodnoty spolu s důrazem na křesťanské kořeny a rodiny stále dokáží i dnes vzdorovat „liberální hegemonii“.



Maďarský politik míní, že „musíme věřit v židovsko-křesťanské zásady“. Levice podle něj nezná své hranice, a to je její Achillova pata. Oddělení západní společnosti od křesťanských kořenů tak, jak si to mají přát progresivisté, Orbán označil za „nepřekročitelnou hranici“.



„Nebojme se nazývat své protivníky pravými jmény,“ navázal povídáním o „strýčku Gyurim“, jak mají Maďaři nazývat George Sorose. „Strýček Gyuri“ podle něj vlastní „pořádnou armádu peněz, výzkumníky, univerzity i polovinu byrokracie EU“ a používá tuto svou „armádu“ proti oponentům.

Liberálové mají dle jeho mínění skrývat v institucích marxismus, což vede ke kulturní válce a je nutné podporovat tradice. „Maďarsko stojí jako David proti probuzenému Goliášovi,“ přirovnal.



Srdcem své politiky následně označil podporu rodin. Pokud se dle politika tradiční rodiny rozpadnou, Západ už před zkázou nic nezachrání. Pokrokáři sice mají tvrdit, že „by rodiny neměly být chráněny, protože láska je láska a rodina je rodina“, dle Orbána je ale jediným východiskem podpora tradičních rodin například pomocí opatření, které v Maďarsku tamní ženy po porození čtyř dětí do konce života osvobozuje od placení daně z příjmu.



Rodiny je dle názoru Orbána nutné chránit zejména před genderovými ideologiemi. „Otec je muž, matka je žena. Nechte naše děti na pokoji. Tečka. Konec příběhu. Žádné argumenty," řekl Orbán s tím, že odkazem na výsledky maďarského referenda týkajícího se sexuálních menšin a propagace LGBT u dětí ve školách.

Nemálo důležitá má být též ekonomická stránka. Orbán zdůraznil, že v Maďarsku mají systém jednotné sazby daně pro všechny lidi nastavený na 15 %, a to i přestože by pokrokáři velmi rádi chtěli od lidí odloučit více peněz z jejich výdělků. Právě nízké daně mají být důvodem, proč Bidenova administrativa vypověděla daňovou dohodu s Maďarskem. „Ale s Ruskem podobnou dohodu mají… Není to úsměvné?“ padlo.



Závěr pak Orbán věnoval Ukrajině. „Ukrajina je náš soused a vyjadřujeme jí plnou solidaritu,“ ujistil a zmínil maďarskou pomoc v rámci přijetí velkého množství ukrajinských uprchlíků, kteří v zemi po ruském rozpoutání války našli úkryt.



K uzavření míru má být nutné, aby byla ochotna jednat Moskva i Washington. „Můj pohled je, že strategie globálních lídrů eskalovala válku a snížila možnost uzavření míru. Bez americko-ruských jednání nikdy nebude na Ukrajině mír. Stále více a více lidí bude trpět a umírat a naše ekonomiky dojdou na hranici kolapsu,“ hodnotí Orbán. Nedokáže prý říct, co by měli Američané přesně učinit, aby napomohli k uzavření míru, podotýká však, že je k vyjednání konce války potřeba „silných lídrů“. „Potřebujeme silnou Ameriku se silným lídrem,“ naznačil, jak docílit toho, aby Moskva přešla k jednacímu stolu a přestala v agresi na Ukrajině.



„Musíme bojovat, musíme získat zpět instituce ve Washingtonu a Bruselu, musíme shromáždit přátele a spojence,“ zakončil maďarský šéf vlády s pohledem na blížící se volby v USA i ty v roce 2024 v Evropě, jež budou ve znamení hledání kandidátů do Evropského parlamentu.

