Ajaj. Pirát Ferjenčík se pustil do Číny. Ale lidé vyhrabali nepříjemnou věc z jeho minulosti

Dlouholetý slávista, poslanec za Piráty Mikuláš Torrent Ferjenčík napsal ohlas v návaznosti na vypovězení sesterské smlouvy mezi Prahou a Pekingem. Primátor Prahy Zdeněk Hřib totiž vypověděl smlouvu o partnerství mezi Prahou a Pekingem. K ukončení sesterské smlouvy mezi městy reagoval takto: „Pražský magistrát obdržel od pekingského národního výboru, že okamžitě ukončuje sesterskou smlouvu mezi Pekingem a Prahou a zastavuje všechny oficiální výměny. Je to zjevná reakce na pondělní ukončení smlouvy. Je dobře, že Praha má tuto věc za sebou a nebude zatahována do mezinárodní politiky. Usilovali jsme o apolitizaci vztahů dvou měst, ale místo toho začala čínská strana rušit českým umělcům domluvené koncerty a městu adresovala výhrůžky.“

Čínské velvyslanectví v ČR označilo v úterý vypovězení smlouvy za narušení důvěry a poškození čínsko-českých vztahů. Velvyslanec Čang Ťien-min vyzval pražský magistrát ke změně přístupu. V opačném případě podle něj pocítí újmu svých vlastních zájmů.

Podle vedení Prahy ale Čína nemá možnost městu škodit. „Už v lednu jsme konzultovali dopady s odborníky. Opakovaně jsem byla ujišťována, že Čína nemá páky na to, aby Prahu mohla nějak postihnout,“ řekla předsedkyně zastupitelského klubu Pirátů Michaela Krausová. Jako protiakci podle ní město čeká pouze to, že Čína omezí příjezdy svých turistů do Prahy. „Ti tady ale provozují pouze jednodenní turismus a Praha z toho moc neprofituje,“ řekla Krausová. Další akce z čínské strany nečeká. V současné době se žádné výměny mezi oběma městy nepořádají. Všechny domlouvané akce českých umělců čínská strana již dříve zrušila.

Avšak prezident Miloš Zeman uvedl: „Čína reaguje některými odvetnými opatřeními, mimo jiné některé letecké linky, které měly směřovat do Prahy, mají být odkloněny do Chorvatska. Ale co je nejdůležitější, má být zastaveno financování Slavie Praha. A jak víte, Slavie Praha byla nejúspěšnější čínská investice tady v republice,“ řekl Zeman v pořadu Týden s prezidentem na TV Barrandov.

Pirát Ferjenčík tedy napsal na svém facebooku: „Jsem slávista, ostatně děda hrál za Slávii, takže jsem neměl na výběr. Byl jsem na Anderlechtu i na Ajaxu, na Tiraspolu i na Kluži. Stejně tak na desítkách, možná spíš stovkách ligových zápasů. Když jsem měl čas chodit na fotbal, měl jsem permici. Samozřejmě mám obrovskou radost z toho, jak dobře dneska Slávie hraje. Pokud to je ale všechno podmíněno tím, že budeme jako slávistická obec aktivně podporovat často nehorázné chování Číny, tak ať raději hrajeme zase o záchranu. Rovná páteř je důležitější, já budu fandit dál. Slávie je věčná!“

V diskusi si však komentující Kuba Kment všiml toho, že poslanec za Piráty si protiřečí. Zveřejnil status, který Ferjenčík v minulosti napsal. Ten zněl: „Jsou chvíle, kdy jsem ochotný ty čínský prachy překousnout. Slavia. Snad klapne i odveta,“ kdy tento obrázek statusu Ferjenčíka okomentoval slovy: „Politik je adaptabilní tvor.“

Komentář v diskusi zanechal i Jan Čížek z SPD. Napsal: „Nemám pro vás normální komentář. Neznám jediné město na světě, které by 10 let pracovalo na dohodě o spolupráci s jiným městem, pak se tam vyměnilo vedení, přišli revolucionáři a ti okamžitě tu smlouvu vypověděli. To neudělali ani komunisté ani nacisté. V tomto máte historické prvenství. Urážíte naše partnery pravidelně. To samé jste udělali na Rusy s tou tabulkou na radnici. Škody, které napácháte, budeme leta napravovat. Mimochodem tu dohodu s Pekingem chtěla Praha, ne Číňani. Byla to Praha, která tam investovala desítky milionů, aby se to nastavilo. Vy přijdete a vše zničíte. Připomínáte zlého chlapečka, co přijde na písek a všem dětem rozkope bábovičky. Pak to ještě před maminkou svede na ostatní a rozbrečí se. Už to trápení na magistrátu prosím ukončete a pusťte tam normální lidi!“

Známá satirická facebooková stránka Nekorektní sport zaspekulovala, zda primátor Prahy Zdeněk Hřib není nejvlivnější posilou fotbalového klubu AC Sparta. Napsali: „Nejvlivnější posila AC Sparta Praha za poslední kvartál Zdeněk Hřib – primátor Prahy možná obral sešívané rivaly SK Slavia Praha o to nejcennější, co měli... Nepotřeboval k tomu ani vstřelit branku! Co na to Fanklub defenzivního fotbalu?“

