Ajaj. Zdeněk Svěrák opět agitoval. A šlápl... Kamsi

Populárního herce Zdeňka Svěráka trápí, že ač dělá, co dělá, jsou v Česku stále lidé, kteří se očkovat nechtějí. Účinkoval například ve videu PPF z očkovacího centra. Svěrák řekl, že někteří lidé do očkování „nechtějí vstoupit“. A tím nahrál na smeč glosátorovi Miroslavu Mackovi. Který se do Svěráka začal trefovat, že lidé „nechtěli vstoupit“ ani do strany. I když jim byly také nabízeny různé výhody.

Anketa Kdo v Ústeckém kraji vyhraje volby? Babiš (ANO) 91% Bartoš (Piráti) 2% Někdo jiný 7% hlasovalo: 4757 lidí svěřil se Svěrák na Letní filmové škole dle Novinky.cz. „Protože když to začínalo a ještě jsme nevěděli, co to je za prevíta, tak jsem říkal: Nebojte se, však oni vědci na to něco najdou. No a když se našlo a přestali jsme se bát, tak je spousta lidí, kteří nám do toho nechtějí vstoupit,“ posteskl si herec. Doplnil, že nejvíce ho těší, že se opět může hrát s plným publikem. „My jsme byli zvyklí mít vždycky vyprodáno v divadle. A ten režim poloviční účasti diváků s rouškami byl pro nás nezvyklý. Ale dneska budeme poprvé hrát do plných.“

Svěrákovo „všechno možné“ zahrnovalo například účinkování ve spotu skupiny PPF z očkovacího centra O 2 Universum. „Jsem velmi dávno narozen, a ne tak dávno dvakrát očkován. Jako herec se obracím především na vás, kteří máte rádi divadlo, film a hudbu. Očkování proti koronaviru je dobrovolná věc, a já bych vás chtěl poprosit, abyste v sobě našli dobrou vůli a vybrali si některou z vakcín,“ řekl Svěrák na začátku prázdnin a dodal: „Čím víc nás bude, tím větší je naděje, že se na podzim zase nezavřou dveře divadel, biografů a koncertních síní, a neotevřou se dokořán dveře nemocnic.“

Nicméně, svůj nejoblíbenější výtvor, tedy Járu Cimrmana v přesvědčování lidí k očkování nasadit nechtěl, jak uvedl v Interview ČT24. „Víte, my se toho bojíme… Cimrmana nechci nasazovat, on by nám zevšedněl,“ uvedl ke slavné fiktivní postavě a odmítl, že by se měl skrze ni vyjadřovat k aktuálním otázkám, když moderátorka navrhla, že by fiktivní vynálezce mohl být nasazen proti dezinformacím.

Svěrákovy nářky, že lidé „nechtějí vstoupit“ už glosoval bývalý poslanec ODS Miroslav Macek, který očkování právě kvůli slovu „vstoupit“ srovnal se vstupem do KSČ. „Jako do strany, soudruhu Svěráku, jako do KSČ, však ono politbyro něco vymyslí, a také z toho vyplynou různé výhody, takže nechápu, proč s některými lidmi není hnutí,“ zesměšnil Svěrákovo prohlášení přirovnáním výhod plynoucích z očkování a těch, které měli členové KSČ.

