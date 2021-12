Akademik Šebo u Jílkové nakládal odpůrcům očkování: Oběti dezinformací. Spoustě lidí by pomohlo, kdyby stát rozhodl za ně

reklama

Anketa Musíte v posledních týdnech šetřit na jídle? Ano 61% Zatím ne, ale bojím se, že budu muset 23% Ne 16% hlasovalo: 6919 lidí

„Vakcinace je staletími ověřenou prevencí smrtelných infekčních nemocí na úrovni celé populace. Je bláhové se domnívat, že u covidu to bude jinak. Ti, co jsou proti vakcinaci, dávají všanc životy části populace včetně svých vlastních,“ uvedla náměstkyně ministra zdravotnictví Martina Koziar Vašáková úvodem. Jejím slovům oponoval primář a odborný zástupce Vinohradského ambulantního zařízení Marek Zeman, že povinné očkování je čistě politické rozhodnutí směřující k nadvládě státu nad občanem. „Útočí na lidská práva a rozděluje společnost,“ podotkl.

„Za komunistů část obyvatel věřila komunistické propagandě. A dnes část obyvatel věří antivakcinační propagandě ústředního výboru antivakcinační sekty na sociálních sítích. Tehdy nás to stálo svobodu, životní úroveň a zdraví. Dnes také,“ byl velmi rázný mikrobiolog Peter Šebo. Na to reagoval homeopat Václav Hrabák, že povinné očkování je zvěrstvo. „A u mladých zdravotníků je jeho benefit minimální a rizika jsou velká,“ sdělil.

Za veřejnost následně diskutovali sanitářka Anna Vávrová, která by neočkovaným doporučila několik jejích služeb. „Spousta lidí mluví a neví o čem. Většinu těžkých průběhů mají neočkovaní a končí na jipce,“ říká.

„Vláda poskytuje neoprávněné výhody očkovaným. Tuto vlnu roznesli především očkovaní, kteří mohli všude bez omezení,“ sdělil své stanovisko horník v důchodu Milan Hruška.

Očkování = zvěrstvo? Ne, oponoval vědec

„Nesnižuji vůbec možnost, že očkování pro nějaké pacienty může být vhodné. Určitě to může být doporučeno jako jedna z péčí. Ale musíme si uvědomit, proč povinně očkovat. A musíme znát jednotlivé důvody u těch skupin. Očkování nezabrání šíření,“ domnívá se Hrabák a zopakoval, že povinné očkování je opravdu zvěrstvo.

Na jeho slova reagoval mikrobiolog Šebo. „My se očkujeme proto, abychom nebyli těžce nemocní. To je hlavní smysl očkování. Pan Hrabák má pravdu, že jak přišla varianta delta, že to očkování daleko méně snižuje přenos infekce,“ poznamenl Šebo.

„S covidem jsem strávila několik minulých měsíců. Nemůžete vymýtit nemoc, když řeknete: Ty se půjdeš očkovat, ty se půjdeš očkovat, ty nemusíš. Jak byste poznal, kdo to potřebuje, to očkování?“ ptala se následně homeopata Hrabáka.

„Kolikrát přijdu ze služby a nevím ani, jak se jmenuju. A pokud existuje nějaká cesta skrze očkování, tak bych ji doporučila,“ zmínila sanitářka Vávrová svůj pohled na věc.

„Očkování nabízíme proto, že covid není vyléčitelná nemoc. Nikdy nelze predikovat, kdo bude mít jaký průběh. Situace, kdy se dostane člověk na JIP, tak je 50 na 50. Je to absolutně nejisté,“ tvrdila dále Koziar Vašáková. „Ale musíme hovořit i o rizicích očkování,“ snažil se říct Hrabák, což Koziar Vašáková velmi důrazně rozporovala, že tato rizika jsou zanedbatelná.

„Užitečnost očkování určitě je. Brání především v těžkém a smrtelném průběhu onemocnění. Není pravda, že brání šíření nemoci. To jen zpomaluje,“ vysvětloval následně primář Zeman. Z toho důvodu mu přijde zavedení povinného očkování neadekvátní. „Neustále bych šel cestou připomínat výhody očkování, ale zmiňoval bych ty nevýhody,“ řekl Zeman.

„SÚKL dostává všechna hlášení o nežádoucích účincích vakcín a také o úmrtích spojených s tou vakcinací,“ rozporovala Koziar Vašáková to, že by zemřelo více než 150 lidí kvůli očkování, jak podotkl Zeman. Toto číslo rozporovala i moderátorka Jílková. „Covid vakcíny jsou jedny z nejbezpečnějších vakcín, které byly aplikovány čtyřem miliardám lidí,“ dodala Koziar Vašáková.

Nabídka vyšetření

„Vy neumíte diagnostikovat, co tomu člověku bylo,“ obořila se následně Koziar Vašáková na homeopata Hrabáka, který se neustále snažil upozorňovat na nežádoucí účinky vakcín. „Já na rozdíl od vás rozumím tomu, co covid je,“ dodala Koziar Vašáková.

Horníku Hruškovi velmi vadí rozdělená společnost. „Podlehl jsem kampani a nechal jsem se dvakrát naočkovat. Jsem nucen do třetí dávky a věřím, že bude až desátá. Mám stavy, které jsem nikdy předtím neměl. Hlava mě bolí permanentně. Píská mně v uších. Mám pocity dušnosti, když jsem ve výkonu. Ale odborník řekne, že je to následek covidu, který jsem prodělal,“ sdělil Hruška. „Pane Hruško, já vám mohu nabídnout vyšetření. Lidé, kteří mají některý z těchto problémů a prodělali covid, jsou sledováni. Bolest hlavy je typický projev covidu. Velice pravděpodobně to po té vakcíně není, je to spíše po tom covidu a určitě by to vyžadovalo další vyšetření,“ nabídla Hruškovi Koziar Vašáková.

„Nejsem odmítač očkování, ale děsí mě ta situace, že ta vakcína není pořád v ukončeném stadiu výzkumu. A začátkem prosince Federální americký soud odtajnil dokumentaci Pfizeru, kterou předložili Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv, a z toho vyplynuly takové informace, že já se určitě nenechám třetí vakcínou očkovat,“ sdělil Hruška. Jílková mu však sdělila, že se jedná o dezinformaci.

Lepší propagace očkování

„Na povinném očkování mi vadí to, že ta vakcína není tak stoprocentní, aby to vyvážilo povinnost pro všechny se nechat očkovat,“ hovořil následně Zeman o povinném očkování. „Vakcína skutečně velmi zabraňuje těžkému onemocnění. U starých polymorbidních lidí, kteří mají diabetes a tak dále. U těch skutečně starých nemusejí dvě dávky stačit. U těch mladších to funguje znamenitě,“ oponoval k důležitosti očkování Šebo.

„Určitě si nemyslím, že vhodnou přesvědčovací metodou jsou šoty z jednotek intenzivní péče. Navrhuji lepší propagaci očkování. Zlepšit důvěru občana ve stát. Vláda udělala tolik chyb...,“ snažil se vysvětlit Zeman, proč by se očkovat sice mělo, ale ne povinně. „Očkovaný člověk nepodléhá žádným povinnostem, to je chyba. Vládní představitelé nevyzývá lidi k tomu, aby se chodilo na PCR testy. Takže ti očkovaní, kteří jsou nakažliví, byť méně, to vcelku beztrestně roznášejí dál,“ sdělil Zeman a Šebo s ním souhlasil v tom, že očkovaný člověk skutečně není bezinfekční.

„Epidemie se dá zvládnout drakonickými opatřeními, než se to rozjede. Pak už je to jak lavina a můžete se jenom koukat. Dezinformační kampaň nás přejela,“ rozčílil se následně nad fake news Šebo. „Spoustě lidí by pomohlo, kdyby stát za ně rozhodl, protože jsou oběťmi dezinformační kampaně. Jsou v hybridní válce,“ dodal Šebo. Hrabák následně hovořil o tom, že jde o experimentální vakcíny, což velmi důrazně odsoudil Šebo, že vakcíny prošly všemi třemi fázemi klinických testů.

Hrabák následně sice prohlásil, že není odpůrcem očkování, ale sám naočkován není. „Nemám k tomu důvod,“ sdělil. Proč si myslí, že má pravdu, když na to nemá vzdělání? zeptala se jej následně Jílková. „Mám kontakt s mnoha lékaři,“ oponoval Hrabák.

Šebo se následně pozastavil nad tím, že mnozí jsou raději ochotni hrát ruskou ruletu se svým zdravím, než se nechat očkovat. „Ještě než tady byly vakcíny k dispozici, rozjela se šílená dezinformační kampaň,“ rozhorlil se Šebo.

K ostré přestřelce došlo v závěru pořadu, kdy moderátorka Jílková se snažila vysvětlit Zemanovi, jaká je situace na jednotkách intenzivní péče. „Vy tam teď nepracujete, tak si to asi neumíte představit,“ řekla Jílková Zemanovi, jenž se hájil tím, že tam pracoval v minulosti. „Ne, teď tam nejste,“ rozčílila se Jílková. „Teď tam nejsem, a to si myslíte, že si to nedovedu představit?“ ptal se Zeman. „Asi ne,“ reagovala Jílková. „Jo, jsem blbej úplně,“ reagoval Zeman, což Jílková přešla a šla položit další dotaz.

„Bohužel v době covidu se objevili odborníci. A ne vždy ty informace jsou seriózní,“ zakončila pak kompletní diskusi Koziar Vašáková.

Psali jsme: Uherské Hradiště: Výměna akátů v ulici Havlíčkova Policie ČR: Do mezinárodní bezpečnostní akce se zapojilo více než 2300 policistů Nouzová varianta, která se prý chystá. Bartošovi přihodí i zahraničí Jiří Paroubek: Skvělá čínská investice do Slavie

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.