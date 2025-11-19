Akce proti Oganesjanovi. Pšenáka vyzvali, aby ukázal zuby. Nechtěl

Několikrát trestaný Mikael Oganesjan, známý v minulosti hlavně svým nabádáním k porušování dopravních předpisů, se v letech Fialovy vlády věnoval zejména pronásledování opozičních politiků a protivládních aktivistů, jejich napadání a následnému zveřejňování na svých placených sociálních sítích.
Několikrát napadl třeba petiční stánek před Úřadem vlády.
Postupně kolem něj vznikla celá skupina tvůrců, kteří agresivně pronásledovali protivládní aktivity. Patřila mezi ně třeba Oldřiška Blujová, na sítích vystupující jako „provokaTerka“, nebo Vojtěch Pšenák, který si říká „Pražský pérák“ (podle legendárního tajemného záškodníka z časů nacistické vlády nad metropolí).
Oldřiška Blujová například opakovaně narušovala předvolební mítinky SPD nebo vlastenecké setkání v Příčovech.
Naposledy Pšenák s Blujovou natáčeli před domem Jindřicha Rajchla a vyděsili jeho šestnáctiletou dceru.
Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?
Anketa
Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?
Sám Oganesjan se opakovaně chlubil, že policie je chrání, a Pšenák zase fotografiemi s ministrem vnitra Vítem Rakušanem. To vše vyvolalo podezření, že jejich agresivita je oficiální mocí přinejmenším tolerována.
Akci před „kachlíkárnu“ svolal Miroslav Kelnar a na místo slíbili dorazit i Vojtěch Pšenák s Oldřiškou Blujovou.
Kolem 14. hodiny bylo na místě asi deset protestujících a mezi prvními dorazili i Pšenák s Blujovou. Ti si přinesli recesistické transparenty, podle kterých sami sebe označují za nácky chráněné policií. „Kdo ty nácky kryje? Je to policie,“ napsal si na kus kartonu Pšenák. Aktivistka Blujová zase přišla s transparentem „Ogasjána máme dost, vyhostit za Karlův most“.
Tím připomíná jednu z prvních akcí Mikea Oganesjana a jeho lidí, kdy v roce 2021 zaparkovali na Karlově mostě tři vozidla se sloganem „Sorry vládo“. Tím vyjadřovali nesouhlas s covidovými opatřeními tehdejší vlády Andreje Babiše. „Nesouhlasíme s papalášstvím, které předvádí vláda ČR. Nesouhlasíme s neustálým zpřísňováním opatření vůči běžným občanům ČR,“ uvedl tehdy Oganesjan.
Postupně se před Ministerstvem vnitra shromáždilo zhruba třicet protestujících. Na akci dohlíželo asi deset policistů a členové antikonfliktního týmu. Schody před vstupem do budovy ministerstva byly zapáskované, ale běžný provoz úřadu narušen nebyl a úředníci neměli vstup nijak omezen.
Pořadatelé akce se krátce po 14. hodině chopili megafonu a přítomným třem desítkám demonstrantů připomněli, co jim nejvíce vadí na krytí Oganesjanova gangu. „Oganesjan si dělá srandu ze soudů a nikdo na něj nemůže,“ zaznělo například s tím, že několikrát trestně stíhaný Oganesjan nakonec vždy vyvázl s podmínkou a mohl se nadále věnovat svým provokacím.
Mezi protestujícími byli i lidé, kteří pomáhali Ondřeji Thorovi při jeho snahách o demisi vlády Petra Fialy. Thor v roce 2023 začal stanovat před Úřadem vlády a postupně si vytvořil menší stanové městečko, kde měl sbírat podpisy na petici vyzývající Fialu k demisi.
Thor na místě vydržel přes devět měsíců, i přesto, že musel čelit útokům právě Oganesjana a jeho bandy. Právě na tyto útoky dnes před Ministerstvem vnitra vzpomínali lidé, kteří Thorovi pomáhali. Ačkoliv prý řadu útoků Oganesjana ohlásili na policii, ta všechna udání vždy odložila, což podle pořadatelů jasně naznačuje, že je Oganesjan krytý policií a ministrem vnitra Rakušanem.
Na demonstraci se přišel podívat i předseda pražské SPD Josef Nerušil. Právě jeho názorový střet s Pšenákem přinesl asi nejostřejší moment celé akce. Nerušil totiž opakovaně vyzýval Pšenáka, který se svojí cedulí postával stranou od protestujících, aby „ukázal zuby“. Reagoval tak na posměšky Pšenáka a Bjulové, kteří se posmívali několika protestujícím seniorům, že „ani nemají zuby“.
Nerušil si při tom Pšenáka natáčel na mobilní telefon, jak má ve zvyku právě Pšenák. Tomu se to ale vůbec nelíbilo a začal Nerušilovi mobil odclánět. Situaci musel řešit antikonfliktní tým, který do hrozící potyčky mezi Pšenákem a Nerušilem vstoupil a situaci uklidnil, zatímco Bjulová hlasitě kritizovala SPD a její politiky.
Asi po půl hodině přišel i samotný Mike Oganesjan, který si akci začal natáčet a mluvil přitom ke svým fanouškům. Zároveň se posmíval lidem, kteří na akci přišli, a vyptával se jich, jestli vůbec mají nějakou práci.
Útočil také na jejich IQ, přičemž k řadě přítomných důchodců poznamenal, že není jisté, zda mají „více zubů nebo IQ“.
Zjevně dobře naladěný Oganesjan se také přátelsky bavil s přítomnými policisty a přes kordon ironicky pokřikoval, že Ministerstvo vnitra mu za jeho činnost platí „milion měsíčně“.
Příchod Oganesjana situaci trochu vyhrotil, když se začal překřikovat s protestujícími. Ti opakovaně pořvávali, že Oganesjan půjde do vězení, a on se na oplátku snažil ostatní překřičet s tím, že do vězení nepůjde, protože „je chráněný“.
Po tomto překřikování už akce pomalu končila, lidé se začali rozcházet a vysmátý Oganesjan ještě podepsal pár autogramů procházejícím dětem.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Jakub Vosáhlo