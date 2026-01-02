Co vám o letním blackoutu neřekli. Zelené šílenství a kolaps energetiky v ČR

Více než půl roku po rozsáhlém výpadku elektrické energie, který loni v červenci zasáhl značnou část České republiky, se veřejnost konečně dočkala oficiálního vysvětlení. Novinář Radim Panenka ve své nejnovější analýze upozorňuje, že zpráva společnosti Česká elektroenergetická přenosová soustava (ČEPS) byla zveřejněna se značným zpožděním a pod tlakem evropských struktur. Výsledky vyšetřování jsou alarmující: za prvním českým blackoutem stojí kombinace nestability obnovitelných zdrojů, německé energetické politiky a fatálního selhání dispečerů.
„Zhruba před půl rokem, na začátku července loňského roku, Česká republika zažila svůj vůbec první blackout na velké části našeho území. Po několik hodin nešla elektřina, nastal velký výpadek. Následující dny a týdny se vedly velké diskuze, debaty, spekulace, hádky o to, co to způsobilo, proč to tak bylo. Vystoupila celá řada lidí, kteří se energetikou zabývají, ale dlouho, a opravdu dlouho jsme čekali na to, kdy přijde nějaká oficiální zpráva, výsledky nějakého šetření,“ předestřel Panenka.
Podle Panenky společnost ČEPS se zveřejněním zprávy otálela a k činu ji přiměla až hrozba, že Evropská síť provozovatelů přenosových soustav (ENTSO-E) vydá vlastní, nezávislé šetření. „Čekalo se, až společnost ČEPS, která zajišťuje provoz přenosové soustavy, zveřejní zprávu, v níž tyto důvody uvádí. ČEPS tu zprávu nezveřejnila jen tak o své vlastní iniciativě, ale podle informací, které se objevily až pod velkým tlakem, protože zastřešující organizace Evropská síť provozovatelů přenosových soustav (ENTSO-E) se chystala vydat svoji vlastní zprávu. Tak si představte, jak by to vypadalo, kdyby evropský zastřešující orgán ty informace zveřejnil a český by je stále neměl. Takže pod tímhle tlakem byla zveřejněna zpráva, je to něco málo přes týden, kdy ta zpráva vyšla. A vyplývá z ní celá řada věcí,“ upozorňuje Panenka.
Selhání dispečerů: Jako piloti, kteří nevěří přístrojům
Připomíná, že v médiích jsme mohli číst různé interpretace zprávy. „ČEPS a jeho funkcionáři se snažili různě obhajovat, snižovat svoji vinu, ale co je hlavní – nebylo vyvráceno, naopak bylo v podstatě potvrzeno, že výrazný vliv na ten blackout měly obnovitelné zdroje. To tehdy někteří experti na energetiku říkali a čelili ze strany tehdejší Fialovy vlády a jejich různých mediálních a dalších přisluhovačů nebo poskoků byli označováni za dezinformátory,“ připomněl Panenka.
Komentátor v této souvislosti hovoří o „vysávání“ české stability sousedním Německem, které v krizové situaci pustilo přebytečnou energii do naší sítě, aby ochránilo vlastní území. „Němci zabránili problému u sebe a pustili to k nám. Jako by Češi všechno vydrželi,“ kritizuje novinář ve svém videu.
Jedním z nejvíce šokujících zjištění je selhání lidského faktoru. Panenka s odkazem na experta Pavla Janečka, bývalého šéfa Pražské plynárenské, přirovnává situaci v dispečinku ČEPS k pilotům v bouři.
Dispečeři údajně ignorovali varovné signály systému, protože jim jednoduše nevěřili a považovali je za chybu měření. Navíc se ukázalo, že krizové scénáře počítaly s pomocí elektrárny Ledvice, která však v kritické chvíli nepracovala ve standardním provozu, o čemž dispečeři neměli aktuální informace.
Panenka obviňuje tehdejší vládu Petra Fialy (ODS) z toho, že na státní podnik ČEPS netlačila k dřívějšímu vyjasnění příčin. Naznačuje, že za mlčením mohly stát privátní zájmy energetických gigantů, které vládní kabinet upřednostnil před bezpečností občanů. „Fialova vláda nehleděla na zájem státu, ale na zájem několika soukromých vlastníků energetických společností a jejich byznysu,“ domnívá se novinář.
Vrátíme se kvůli bruselskému zelenému šílenství k petrolejkám a ke svíčkám?
Největší varování však směřuje do blízké budoucnosti. S plánovaným odklonem od uhlí do roku 2027 hrozí, že se náhodné výpadky změní v realitu všedního dne. Panenka upozorňuje na studii, která pracuje s modelem tzv. řízených blackoutů.
„Model pracuje do budoucna s tím, že v České republice budou prováděny řízené blackouty. To znamená, že cíleně bude vypínána elektrická energie v určitých časových úsecích podle vlivu denní a noční doby nebo podle vlivu počasí,“ uvádí novinář.
Kritizuje evropskou zelenou politiku a vysoké ceny emisních povolenek, které podle něj likvidují český průmysl a soběstačnost. Vyzývá k většímu tlaku na politiky, aby se postavili proti ideologickým rozhodnutím ohrožujícím stabilitu státu. V důsledku vysokých cen emisních povolenek se uhelné elektrárny stanou nerentabilními mnohem dříve. Pokud Česká republika ztratí tyto stabilní zdroje, bude podle Panenky nucena cíleně vypínat celé oblasti v závislosti na počasí či denní době.
Radim Panenka uzavírá svou analýzu varováním před likvidací českého průmyslu. „Česká republika bude mít akutní nedostatek elektrické energie. Různí pseudoexperti od Zelených, Pirátů a jim podobných se nás v uplynulých letech snažili uklidnit, aniž by tomu jakkoliv rozuměli. Takže to vyřešíme tak, že se v určitých časových úsecích prostě ta elektřina nebude. Koupíme zase petrolejky svíčky a vrátíme se do starých časů,“ obává se novinář.
Evropskou zelenou politiku označuje za ideologii, která zbavuje kontinent suverenity a činí jej terčem posměchu zbytku světa. Vyzývá občany k tlaku na politiky, aby odmítli „šílenství z Bruselu“ a aby zajistili energetickou soběstačnost ČR dříve, než se řízené vypínání elektřiny stane trvalou realitou.
