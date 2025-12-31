Umělá inteligence myslí za vás a vy hloupnete. Martin Jan Stránský o nové hrozbě

Hostem Rozhovorů ParlamentníchListů.cz byl lékař Martin Jan Stránský. Moderoval Radim Panenka.
„Nikdy se nám nedařilo tak dobře jako dnes, navzdory tomu, že si třeba stěžujeme. Kdyby naši rodiče měli polovinu toho, co máme my, tak by nevěděli, co s tím dělat. Řešíme druhou dovolenou, třetí kreditní kartu, kam máme jít ven na večeři podruhé v tomto týdnu. Žijeme většinou déle, možnosti neskutečné. Máme 70 let blaha, což jsme v Evropě nikdy nezažili,“ popsal Stránský pozitivní stránku existence současného lidstva.
Přidal však i tu negativní. „Do tohoto blahobytného prostoru se vytvořil návykový produkt, který je cíleně vymyšlený tak, abyste v něm zůstal. Je to mobilní telefon, iPhone, sociální sítě a internet. Programy jsou vytvořené tak, abyste zůstal v tom světě, aby se neustále stimulovala látka, která se jmenuje dopamin. Je to látka v našem mozku, která se stará o to, abychom se cítili dobře nebo abychom chtěli víc. Když jdeme do kasina a vyhrajeme, dopamin jde nahoru. Chceme zase dávku dopaminu,“ vysvětlil lékař.
Blahobyt, internet, sociální sítě, deprese a sebevraždy
Hovořil o evoluční disbalanci způsobené tím, že nikdy se nám tak dobře nedařilo a nikdo nám nikdy dennodenně, průměrně sedm a půl hodin, neservíroval drogu. „Dostáváme se do situace, že naše mozkové schopnosti odpadávají. Proto jsme rok co rok hloupější. Výsledky ve standardizovaných testech ve všech vyspělých zemích jdou dolů. Jsme rok co rok smutnější. Máme nástup úzkosti a deprese, sebevražd,“ řekl lékař a připomněl, že počet sebevražd se až zšestinásobil během posledních deseti let. „Je tam přímá souvislost mezi tímhle a počtem hodin, které člověk strávil v digitálním světě,“ zdůraznil Stránský.
Umělá inteligence utváří hloupější lidi, spotřebovává peníze i energii
Pravděpodobně největší hrozbou moderní civilizace podle něj je umělá inteligence. „Myslí za vás, takže váš mozek nepracuje, jak by mohl nebo měl. Studie ukazují, že lidem, kteří používají AI, se rozkládají určité spoje v mozku. Jen tak se nedají zpět dohromady, když toho nechají. Tvoří to tzv. kognitivně slabší, laicky řečeno hloupější lidi,“ zdůraznil Stránský.
Do vývoje AI se dává hodně peněz. „Jedna třetina i víc peněz na amerických burzách je v technologických firmách, přičemž AI zatím prokazatelně i dle nich nepřinesla nic. Je to všechno jenom touha a doufání, že se vytvoří super inteligence, která nás zachrání,“ řekl Stránský.
Umělá inteligence spotřebuje množství energie. „V Irsku spotřebuje třicet procent energie ze všech energetických zdrojů, v Japonsku pět procent, deset procent v USA. Je programovaná tak, aby se každých sto dní zdvojnásobila. Za sto dní ode dneška bude potřebovat dvakrát tolik energie, za dvě stě dní čtyřikrát tolik. Kde se to vezme?“ ptá se lékař.
Představa, že budeme jezdit elektromobily, mu nepřipadá reálná. „Do té doby někdo vypne proud, protože elektřiny nebude dost. Zatím se plánují nové nukleární reaktory, vytvoří se nové databáze a sítě atd., ale je to neudržitelné,“ varuje Stránský.
Až se vypne proud...
Potom se ještě vrátil k narůstající problematice úzkostí a deprese. „Hrozí nám, že více lidí na zemi si dobrovolně vezme život, než zemře ve všech válkách. Hrozí nám rozklad rodin, což už se děje. Hrozí nám nižší plodnost, negativní populační růst v civilizovaných zemích, a totální plošný rozklad v normálních lidských vztazích, které jsou vytvořeny způsobem dvě stě tisíc let starým a souvisejí s tím, že lidé sedí a baví se spolu, ne virtuálně přes kraťoučké věty a přes palečky,“ naznačil pohyb prstů na dotykové obrazovce.
Člověk je biologický tvor. „Jsme chytré, rafinované zvíře, abych to trochu přehnal. Naše pravidla existence nemůžou být vázaná ničím jiným než genetikou. Kdo toho umí víc, ví víc, dělá víc, ten přežije. Někdo zvítězí a někdo ne,“ upozorňuje lékař.
Současný trend je podle něj neudržitelný, něco se musí stát. Svět je tak propletený, že z jakékoliv menší krize se vytvoří celý řetěz nepříznivých událostí. „Někdo někde fyzicky nebo metaforicky vypne proud a všechno to spadne. Bude nejen metaforicky, ale fyzicky tma. Přestanou fungovat bankomaty, letadla, policie, nemocnice, vlaky, internet, mobilní telefony, prostě všechno,“ varuje Stránský.
