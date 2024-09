Aktivista placený Hilšerem už byl odhalen. Jenže došlo na nový střet

Hnutí „Marek Hilšer do Senátu“. Politické hnutí, u kterého se poslední dobou veřejně probírá, zda jde o uskupení vytvořené za jediným účelem – získat od státu další finanční prostředky. Takový názor razí řada Hilšerových politických oponentů i někteří komentátoři.

Jde o to, že pokud by Hilšer kandidoval do Senátu jako nezávislý kandidát, pobíral by během šestiletého senátorského mandátu „pouze“ svůj plat. Ten ve své základní výši činí necelých 110 tisíc korun měsíčně s tím, že v případě dalších funkcí ve výborech se suma zvyšuje.

Marek Hilšer nebyl nezávislý kandidát, šel jinou cestou. Nezvolil ani variantu usilovat o senátní křeslo v dresu již existující politické strany či hnutí. Vytvořil si proto „svoje“ hnutí s již uvedeným názvem „Marek Hilšer do Senátu“. Hnutí tvoří přesně 7 členů a kromě poslání dostat svého předsedu do Senátu nemá žádnou jinou agendu. Finanční motivaci přiznává i samotný web hnutí, přesněji řečeno internetová stránka senátora Hilšera.

„Hnutí Marek Hilšer do Senátu vzniklo za účelem podpory veřejného působení Marka Hilšera. Po prezidentských volbách v roce 2018, v nichž dostal důvěru téměř 450 tisíc občanů, vznikla potřeba vytvořit právní a finanční zázemí pro jeho kandidaturu do Senátu a pro další nezávislé veřejné působení. To bylo možné jen prostřednictvím založení vlastního politického hnutí. Kandidatura bez politické právnické osoby by znamenala jak složité právní postavení pro další veřejnou činnost, tak především zřeknutí se státního příspěvku na mandát, a tím znevýhodnění oproti jiným politickým subjektům. V opačném případě by jeho politická činnost byla pod politickou a finanční kontrolou jiné politické strany nebo hnutí,“ tvrdí web Marka Hilšera.

Tato tvrzení již dříve některá média zpochybnila s odkazem na to, že senátoři mají k dispozici celý aparát Senátu, kde mohou pořádat konference či semináře a jiná setkání a nic za to neplatí. Členy horní parlamentní komory jsou i mnozí nezávislí senátoři, kteří za sebou nemají žádnou politickou stranu či hnutí a dosud si veřejně nestěžovali, že by z toho důvodu nemohli svou funkci vykonávat plnohodnotně. Podle serveru Novinky Hilšerova činnost navíc nijak nevybočuje z práce ostatních senátorů a za celou dobu se podílel na předložení jen pěti návrhů zákonů.

Rozdíl mezi Markem Hilšerem a nezávislými senátory se tak může jevit pouze finanční. Za šestileté funkční období v letech 2018–2024 „jeho“ hnutí „Marek Hilšer do Senátu“ inkasovalo z kapes daňových poplatníků 5,4 milionu korun, jde o takzvaný příspěvek na mandát. Nejedná se o senátorský plat, to je něco jiného, a na něm si Hilšer přišel za šest let na minimálně 8 milionů korun bez zahrnutí tzv. náhrad, na které má každý člen horní parlamentní komory rovněž nárok.

Nově způsobila jistý poprask na sociálních sítích informace, že si Marek Hilšer platí aktivistu a „internetového komentátora“ Lukáše Valentu, kterého mohou dobře znát lidé aktivní na síti X. Tam Valenta s oblibou často a zpravidla velmi sprostě komentuje své názorové odpůrce. Přestože mu Hilšerovo hnutí za poslední srpen a září vyplatilo 100 tisíc korun, na jeho profilu o tom není ani zmínka. Z peněz, které Hilšer získal od státu, je placena též Ivana Miklíková, členka Pirátské strany v Praze 3, která z anonymního účtu na X útočila na Hilšerova protikandidáta profesora Bártu. K posměchu mnohých dalších uživatelů psala, že Bárta nic nedokázal.

A Lukáš Valenta nyní zaperlil na síti X urážkami na konto novináře a moderátora Michala Půra. „Občané se často ptají, jak vypadá gigolo, který se tahá dopoledne s Křetínským, po obědě s Babišem, k čaji si pozve narkomana Prchala a na večeři Tykače,“ vypálil aktivista Valenta.

„Vypadá přesně takhle, vážení přátelé. Úplatný lump, neschopný a komický moderátor, křivák a vesměs trouba Michal Půr,“ napsal Valenta na síti X a sdílel Půrovu fotografii z jeho mladých let.

„Kolik za tohle Hilšerovi fakturuješ?“ zeptal se jízlivě Michal Půr v odpovědi.

Valenta odpověděl, že to bude řešit, až Půr vyúčtuje kandidátovi na senátora Bártovi Hybernii. „To probereme, Michale, až Bártovi vyúčtuješ tu Hybernii. Už ji má ve volebních nákladech nebo na co se konkrétně čeká?“ zeptal se Valenta s odkazem na představení v Divadle Hybernia, kde egyptolog a kandidát na senátora s podporou hnutí STAN diskutuje s profesorem Martinem Kovářem a s moderátorem Michalem Půrem.

V diskusi se pak Lukáš Valenta dočkal velkého odsudku sledujících.

Egyptolog profesor Miroslav Bárta kandiduje na senátora na Praze 2 právě proti Marku Hilšerovi.

