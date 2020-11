Aktivisté z Black Lives Matter gratulovali Bidenovi a Harrisové. Zato Trumpovi pohrozili

Hnutí Black Lives Mtter připomíná ve svém tweetu skutečnost, že Kamala Harrisová se stane první ženou a první černoškou ve funkci viceprezidentky. Zároveň také uvádí, že Donald Trump musí uznat porážku a upustit od „falešných žalob“, které chce podat proti výsledkům voleb.

We congratulate Joe Biden on becoming President, and particularly Kamala Harris, on becoming the country’s first woman - a Black woman - to serve as Vice President.



President Trump must concede. And that means dropping his bogus lawsuits to challenge the results.