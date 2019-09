Aktivistka Greta, sex s Dánem, prezervativ z ovčího střívka... Tyto obrázky pobouřily veřejnost

Pobouření na sociální síti Twitter vzbudil komiks z Reflexu se švédskou ekologickou aktivistkou Gretou Thunbergovou, která dala podnět pro vznik hnutí školních stávek pro klima (Fridays for Future). V něm je popsán její příběh o tom, jak přišla o svou „poctivost“ a jak neekologicky se zachovala při výběru sexuální ochrany. Pomyslnou třešničku na dortu pak v závěru představuje její matka, jež jí za její chování důsledně vyčiní. V následné živé diskusi se pak mezi veřejností strhly dohady, zda je správné zesměšňovat a sexualizovat takto mladou dívku, či nikoli.

Kreslený komis Zelený Raoul (fiktivní postava zeleného mimozemšťana) už více než dvě desítky let vychází v časopisu Reflex. Po celou dobu satiricky komentuje politické a veřejné dění v České republice. Nyní se jeho hlavní hrdinkou stala aktivistka Greta, která inspiruje mladé lidi po celém světě ke klimatickému boji, se smyšleným příběhem popisujícím, jak přišla o své panenství. Na Twitteru na něj upozornil uživatel Matěj Michalk Žaloudek s komentářem: „To je peklo. Nemám slov.“

Jeden z nejpopulárnějších literárních žánrů současnosti v úvodu čtenářům předesílá, že „Greta udělala něco opravdu ošklivého“. V tradičním doprovodu kreslených obrázku popisuje, že se Greta na setkání hybridních motorkářů seznámila s dánským ekologickým aktivistou. A netrvalo dlouho a došlo mezi nimi k sexuálnímu styku. Při něm však nepoužili prezervativ ze syntetických materiálů, a zvolili poměrně drastickou náhradu: Ještě před aktem zabili ovci a jako náhražku si vyrobili ochranu z ovčího střívka.

V závěru příběhu se pak objevuje Gretina matka, která dceři vyčiní za to, co na tomto jejím chování shledává za ošklivé. „Ošklivého na tom je to, Greto... že je ti šestnáct. Kurva! A navíc chodíš v pátek za školu,“ vyčítá jí. Pod komiksem pak autor přidává doplňující otázky typu: „Bude Greta proti globálnímu oteplování bojovat neekologickým samopalem, nebo samopalem na větrný pohon?“ Autorem komiksu je Štěpán Mareš spolu s uskupením HRUTEBA.