Albrightová vyčetla Čechům a dalším, že odmítají uprchlíky. A přišla smršť reakcí: Krvelačná baba. Z ní by se jeden opravdu pozvracel...

Žena, která se řadí mezi nejvlivnější Čechoameričany, ministryně zahraničních věcí Spojených států z let 1997 až 2001 Madeleine Albrightová v rozhovoru pro Český rozhlas Radio Praha promluvila o tom, že žasne nad tím, jak se teď středoevropské státy navzdory vlastní historii stavějí k uprchlíkům. Kromě toho představila i svou novou knihu pod názvem Fašismus – Varování, kde hovoří i o Donaldu Trumpovi. Po jejím rozhovoru se na sociální síti spustila vlna bouřlivých reakcí. Nechyběla ani ta od bojovníka proti migraci a vysokoškolského docenta Martina Konvičky, který kandiduje do Senátu v Ostravě.

Albrightová ve své nové knize uvedla vlastní definici fašismu. Poukázala na to, že každá společnost je do určité míry rozdělená. Na fašismu je prý nebezpečné, že i docela malé trhliny prohlubují a zvětšují příkopy mezi skupinami lidí. „Fašistický vůdce se ztotožní jen s jednou ze skupin, se svým kmenem, na úkor ostatních, na úkor menšin – a to je velmi nebezpečné,“ dodáva s tím, že fašisté zásadně používají násilí.

V knize hovoří i o americkém prezidentovi Donaldu Trump, kterého za fašistu sice nepovažuje, ale fašistickým vůdcům se ale prý podobá v tom, že neuznává vládu práva. „Má sklon si myslet, že stojí nad zákonem. Fašistům se podobá také svým přesvědčením, že novináři a svobodná média jsou ‚nepřátelé lidu‘. Tím, že nerespektuje nezávislou soudní moc,“ řekla s tím, že do značné míry tím, jak vždy hledá obětního beránka; kdykoli se něco nepovede, může za to někdo jiný, jiná skupina.

Albrightová se už jako dítě stala uprchlíkem, a to rovnou před dvěma totalitními režimy. Dnes politici v mnoha zemích používají silnou protiimigrační rétoriku a mají s tím často u voličů úspěch. Něco takového podle svých slov odsuzuje. „Jsem tím zděšena. Sama jsem samozřejmě vděčný uprchlík, ale šokuje mě – a to je skutečně jediné slovo, které se tady hodí – chování vlád zemí střední a východní Evropy,“ zdůraznila s tím, že tyto země se v minulosti musely několikrát spolehnout na velkorysost ostatních států při přijímání běženců. „A teď samy naprosto svévolně odmítají jiné běžence přijmout,“ kroutí hlavou.

Zděšena je prý také tím, co se právě teď děje ve Spojených státech. „Počty lidí přijímaných USA se za vlády Donalda Trumpa soustavně snižují. Proto teď američtí představitelé sotva mohou přesvědčovat vlády ve střední a východní Evropě, nebo vůbec v Evropě, aby přijaly více uprchlíků, když už ani Spojené státy neodvádějí svůj díl práce,“ připomněla.

Situace je v tomto ohledu podle ní velmi špatná. „A já nad ní skutečně jen žasnu. Šokovalo mě, co se dělo ze všech zemí zrovna v Maďarsku, odkud lidé mířili za svobodou do Rakouska, když je autobusy odvážely přes hranice... A zkrátka celé Orbánovo chování v této situaci,“ uvedla.

Za své názory se ale se zlou potázala. Během chvíle se na sociální síti twitter rozjela divoká diskuse obsahující většinou slova kritiky na její adresu. Například kandidát do Senátu Martin Konvička naopak žasne, co vypustila z úst. „Poslušně hlásím, že my zde taky žasneme … (zvlášť, když bába musí vědět, že "uprchlíci" byli a jsou v posledních pár tuctech válek používáni jako zbraň… viz Kosovo, všechny strany tehdejší zábavné hry),“ zdůraznil ve svém twitterovém příspěvku.

„Je to zvláště "srandovní", když se tahle bába nechala slyšet, že půl milionu mrtvých dětí v Iráku bylo přijatelnou cenou. Z ní by se jeden opravdu pozvracel,“ napsal mu pod jeho příspěvek Richard Štrych. Na to zmínil Konvička už slova o psychopatech. „Slyšel jste, bratře můj, někdy o "psychopatech"? V mužské podobě to ještě jde. Psychopat v ženském těle, to je jiná – náš instinkt "chránit ženu" (každého věku) nám vypíná obranu. Proto se dostala tak daleko...“ odpověděl.

Má asi obavy, aby se ti takzvaní uprchlíci nezachovali k nim podobně jako ona ke svým srbským zachráncům, poznamenal uživatel Jacek Budak. „Tu babu ani v pekle nechtějí,“ utrousil.

„Uprchlík Konva žasne a o to víc křičí, aby si nikdo náhodou nevšim, že je uprchlík,“ rýpnul si do Konvičky vzápětí uživatel s přezdívkou Tvítko. Konvička mu obratem pobaveně připomněl, že to je trochu jinak. „Podle Reflexu jsem turista, ne uprchlík,“ napsal.

V dalších reakcích se pak ještě přiostřilo. „Reality show s krvavou Madlou.“ „Od pohledu proradná a prolhaná chazarská bestie, ako Soros a další soukmenovci. Tihle jsou zvyklí vládnout v Americe v pozadí a Trump se jim nepovedl,“ přidal se další komentující. „Zrovna ta, která zfašizovala Kosovo...“ dodal uživatel Jan Rada, kterého pobouřila slova Albrightové: Trump se podobá fašistům, odmítání uprchlíků V4 je šokující.

Albrightovou také někteří nazvali pokrytcem. „Naprosto svévolně odmítají jiné běžence prijmout,“ říká bývalá ministryně zahraničí USA, jejíž administrativa neudělala svévolně ale vůbec nic. Čestně. Pokrytec,“ vyjádřil se uživatel s přezdívkou Zlomistr. Objevil se i názor, že Albrightová to řekla pravdivě.

Rozhovor s Albrightovou neušel ani pozornosti předsedy Dělnické strany sociální spravedlnosti Tomáši Vandasovi. Ten se s komentářem dlouho nepáral. „Tahle krvelačná bába je snad nesmrtelná...“ zmínil stručně. Velká kámoška Vaška Havla. Tahle srbská řeznice tak může kecat něco o fašistech, reagoval na rozhovor, který Vandas sdílel, Marcus Aurelius.

„Madeleine Albrightová a další se snaží pomstít Evropě, a to ještě po 72 letech. Je těžké jí přát dlouhá léta,“ uzavřel pak twitterový profil pod názvem Cenobita.

autor: nab