Ale, ale, co to Pavel pro Rakušany navykládal? Bobošíková si všimla

MONITORING Kvůli budoucímu rozšíření Evropské unie o země západního Balkánu či možná i o Ukrajinu bude v některých oblastech složité udržet jednomyslnost a podle názoru prezidenta Petra Pavla tak bude třeba diskutovat i o „možnostech omezení suverenity“ členských států EU, například odebráním práva veta. Pavel to prohlásil pro rakouský deník Die Presse a moderátorka Jana Bobošíková si povšimla, že to nebylo ani zdaleka vše. Pavel též v rozhovoru podpořil přijetí eura či shrnul, jak dle něj skončí válka na Ukrajině. Šance na osvobození celé Ukrajiny dle něj je, výsledek ukrajinské ofenzivy však „zřejmě bude jiný“.

pro rakouský deník Die Presse ze začátku června rozhovořil o svém názoru na ukrajinskou ofenzivu a jedna z prvních otázek deníku mířila na to, proč se tato očekávaná ofenziva neustále odkládala, přestože se častokrát hovořilo o tom, že započne hned na jaře.



Dle Pavla by na takovou otázku neměl odpovídat jen on, ale takovéto otázky „by si měly klást všechny země, které podporují Ukrajinu“. „Ukrajina už dávno požádala o těžké zbraně, protivzdušnou obranu a munici. Naše dodávky nebyly dostatečně rychlé a významné, aby Ukrajina mohla zahájit úspěšnou protiofenzivu dříve. Ukrajinci právě zakládají nové brigády a plní muniční sklady. Jakmile budou hotovi, zahájí protiofenzivu. Ukrajina nemá jinou možnost, jak získat své území zpět,“ poznamenal prezident zkraje měsíce.



Jednání o stíhačkách se pak dle Pavla protáhlo natolik, že ty by už do ofenzivy nedokázaly za Ukrajinu vstoupit ani v tom případě, kdyby se o jejich vyslání rozhodlo dnes. „O vyřazení stíhacích letounů z provozu jednáme již tak dlouho, že by nemohly být použity pro letošní ukrajinskou protiofenzivu, i kdyby rozhodnutí padlo dnes,“ poznamenal a dodal, že by Ukrajinci „na rozdíl od polských a slovenských Migů-29 potřebovali výcvik s našimi letouny“.

Za „nejoptimističtější scénář“ řešení celého konfliktu na Ukrajině Pavel považuje situaci, kdy by se ruská armáda z nějakého důvodu zhroutila a Ukrajinci by následně dokázali osvobodit celé své území, které aktuálně Rusko okupuje. „Nejlepším scénářem pro Ukrajinu je osvobození celého jejího území včetně toho, které je okupované od roku 2014. To je velmi ambiciózní, ale může se to stát, když se ruská armáda zhroutí. To se může stát z mnoha důvodů. Špatná morálka, špatná logistika nebo špatná rozhodnutí, čehož jsme byli svědky různými způsoby od začátku ruské agrese v únoru 2022,“ uvedl.



Výsledek však dle něj zřejmě bude jiný a Ukrajinci se budou snažit osvobodit své území co nejvíce, dokud se nevyčerpají jejich možnosti protiútoku. „Jakmile se vyčerpají jejich kapacity a nebudou moci pokračovat v protiofenzivě, s největší pravděpodobností nadejde čas zahájit jednání,“ podotkl prezident.



Konec významných ukrajinských operací může dle něj nastat koncem října, jelikož v tu dobu již bude terén na ukrajinském bojišti těžko sjízdný a pak se ukáže, zdali to nepovede ke snaze Ukrajinců ukončit konflikt u jednacího stolu či zdali konflikt nezamrzne a nebude pokračovat opět po konci zimy.

Kromě Ukrajiny Pavel hovořil také o Číně, jejímž geopolitickým cílem má být dle Pavla „globální dominance“. „Čína chce ovládnout svět. Netají se svými aspiracemi. Číňané chtějí změnit světový řád ve svůj prospěch. Tvrdí, že současný světový řád je šitý na míru Západu a pravděpodobně mají pravdu. Mělo by být v našem zájmu vyjednat světový řád – alespoň na stejné úrovni – s Čínou. Bude to však bolestivé, protože Čína chce větší kus koláče a věří, že může využít finanční, ekonomickou, vědeckou a možná i vojenskou sílu k prosazení svých zájmů,“ shrnul.



Evropská unie se dle mínění českého prezidenta také musí změnit. Plánované rozšíření EU o země západního Balkánu a možná i o Ukrajinu povede dle něj k tomu, že bude nesmírně obtížně v některých oblastech udržet jednomyslnost. Ohledně zrušení práva veta tak prezident míní, že by se mělo v tomto ohledu diskutovat i o „možnostech omezení suverenity“.



Zavedení eura v Česku Pavel podpořil, aktuálně však dle něj pro to nejsou příznivé podmínky a nejprve se musí překonat vysoká inflace a růst zadlužení státu.



