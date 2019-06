Ale lidi to zajímá! Železný na ČT griloval Babišova Brabce, který řekl, jaký je vlastně premiér

Dle ČT do Česka přišla další předběžná auditní zpráva od Evropské komise. I tentokrát dokument zkoumá rozdělování finančních prostředků a střet zájmů Andreje Babiše. Část opozice prý uvažuje o vyvolání nedůvěry vládě a Andrej Babiš hodlá o kvalitě auditorů hovořit s odcházejícím předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem. Günther Oettinger, eurokomisař pro rozpočet, si je dle reportáže jist, že data a fakta, ze kterých vycházeli, jsou spolehlivá. Anketa Okrádá vás Andrej Babiš? Okrádá 14% Neokrádá 86% hlasovalo: 2872 lidí

První otázka na Richarda Brabce však směřovala na předvčerejší protesty a jak je Andrej Babiš vnímá. Jakuba Železného zajímala hlavně nabídnutá omluva Andreje Babiše za slova o koncertu. „Brát úplně na lehkou váhu takové množství lidí v centru Prahy, to si myslím, že úplně nejde,“ mínil moderátor. Brabec prohlásil, že to premiér také na lehkou váhu nebere. „Pan premiér není člověk, který by rád rozděloval společnost,“ pravil Brabec. Na to ale Železný namítl, že témat, popř. kauz je s Andrejem Babišem spojeno opravdu mnoho, jmenoval například rozsudek slovenského soudu o tom, že Babiš byl v StB, nebo kauzu Krym, a dodal, že si Andrej Babiš musí uvědomovat, že to lidem vadí. Brabec řekl, že zná premiéra už 20 let, je to výrazná osobnost a mnoho věcí svou pílí a hoževnatostí rozhýbal. A zopakoval, že to Babišovi dle jeho názoru jedno není, hodlá nějak zareagovat a možná by s „těmi lidmi“ i rád mluvil. Na což ale Železný kontroval, že k setkání s Mikulášem Minářem už se premiér vyjádřil odmítavě. Mgr. Richard Brabec ANO 2011



Brabec také vysvětloval, proč proti auditu hřímal v Parlamentu: „Byly tam takové nesmysly, které se ještě navíc týkaly mě a které, já myslím, jsem včera jasně vyvrátil během deseti minut, že to jsou opravdu nesmysly, jak údajně já nadržuju průmyslu, kdy naopak já jsem z průmyslu vzal 9 miliard korun z operačního programu životní prostředí a dal jsem je přes kotlíkové dotace domácnostem. Nebo jsem jasně dokázal, že před Babišem a Brabcem, než přišli do politiky, tak vlastně šlo do Agrofertu z toho operačního programu životní prostředí na projekty 800 milionů a za Babiše a Brabce desetina. To jsou věci, které se mě dotkly, že tam mohou být, osobně.“

„Proč by ti auditoři, pokud to nejsou, s odpuštěním, úplní lemplové, proč by to dělali? Je tam nějaký záměr poškodit pana premiéra, poškodit vás nebo jeho spolupracovníky, poškodit Česko?“ ptal se Železný po motivu auditorů. Brabec také důvod neznal, ale vysvětlení, že byli dotyční takto „nepečliví a nesvědomití“, když si mohli věci snadno ověřit, neshledává logickým.

Jako další téma následovala švédská mladistvá aktivistka Greta Thunbergová a její požadavky ohledně životního prostředí.

