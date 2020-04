Ale my to potřebujeme! Hamáček praštil do stolu, chce omezení do konce května. A pustil se do ekonoma, který obvinil Prymulu

reklama

Uznal, že poslanci se mohou scházet týden co týden a jednat o nouzovém stavu, ale to bude znamenat, ž se poslanci nebudou věnovat dalším potřebným zákonům, protože poslanci budou ve Sněmovně týden co týden opakovat stále stejné argumenty pro a proti nouzovému stavu.

Nechtěl ale říci, zda by měl někdo nést zodpovědnost za zavedení opatření, která zrušil Městský soud v Praze. „Já bych teď nespouštěl nějaký hon na čarodějnice. Pokud vím, tak to zpracoval pan Jan Kněžínek na Úřadu vlády a ministr zdravotnictví (Adam Vojtěch za hnutí ANO) to zrealizoval,“ uvedl Hamáček.

Hamáček dal také jasně najevo, že nesouhlasí s názorem ekonoma Daniela Münicha, že vláda nerozhoduje v koronavirové krizi na základě relevantních dat. „Já s tím nesouhlasím. Pan Münich nesedí na jednáních vlády,“ zdůraznil Hamáček s tím, že vláda podle jeho názoru data k dispozici má a jedná podle nich.

Vyjádřil také názor, že Češi, Moravané a Slezané karanténní opatření dodržují a nevidí důvod vydávat policistům metodické pokyny, aby zpřísnili kontroly. Pouze pokud by se změnila epidemiologická situace, vláda by podle Hamáčka zatáhla za záchrannou brzdu a opatření by zpřísnila. „To bychom museli zvážit, jak to udělat, aby nás virus nesežral,“ uvedl Hamáček.

Nakonec zdůraznil, že je připraven obhajovat kteroukoli zakázku Ministerstva vnitra z časů nouzového stavu na ochranné pomůcky.

