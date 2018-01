Ale oni jdou z války, jiná kultura, přísná policie? Reportáž ČT o nárůstu násilí v Německu neprošla jen tak

V Dolním Sasku podle oficiálních čísel, zveřejněných v reportáži, v letech 2007–2014 poklesla násilná kriminalita o 21,90 procent. V letech 2014–2016 naopak stoupla o 10,4 procenta. Z devadesáti procent se na tomto nárůstu mají podílet imigranti.

„Statistika ale nevypovídá o všem. Kriminologové upozorňují, že pokud je pachatelem běženec, šance, že případ skončí na policii je minimálně dvakrát větší, než když jde o Němce,“ zlehčil čísla redaktor České televize Václav Černohorský a ČT vše doprovodila ilustračním záběrem, na kterém dva němečtí policisté přísně kontrolují spořádaně se tvářící imigranty tmavé pleti.

Screen: Vysílání ČT

Kriminolog Christian Pfeiffer, spoluautor studie o kriminalitě azylantů, v přímém vstupu dodal, že když je pachatelem cizinec ze severní Afriky nebo Pákistánu, je pravděpodobnější, že oběť vše oznámí na policii. „Tím je takové násilí viditelnější a to podstatně přispělo k výraznému nárůstu násilné kriminality v Dolním Sasku,“ vysvětlil dramatickou změnu čísel expert.

Berlínský zpravodaj ČT Černohorský následně vysvětlil, že statistiky ovlivňuje i fakt, že většina běženců jsou mladí muži, což je prý skupina obecně náchylnější k trestné činnosti. Kriminologové podle něj omlouvali jejich jednání „macho kulturou v zemi původu“ nebo také tím, že uprchlíci ze zemí, kde není válka, mají horší vyhlídky na setrvání v Německu, a proto se v zoufalství dávají na cestu zločinu. Jeho slova vzápětí potvrdí mluvčí obvodního soudu v Hannoveru.

A po objasnění příčin přichází návrh řešení. Kriminologové prý doporučují politikům nový azylový zákon, důslednější návratovou politiku, ale také větší „prevenci“ v podobě jazykových a dalších kursů, pomáhajících se začleněním do společnosti.

Podstatným faktorem prevence je prý také „slučování rodin“, tedy to, že by za mužskými imigranty moho dorazit jejich příbuzenstvo. Tento proces byl v Německu pozastaven v březnu 2016 v reakci na velkou uprchlickou vlnu. Po dvou letech má „pozastavení“ letos v březnu vypršet a imigranti budou moci žádat, aby rodina přijela za nimi. Ještě v červenci se odhadovalo, že takto do německa přibude dalších minimálně 300 tisíc imigrantů, v září ale výzkumníci německého pracovního úřadu přispěchali s ujištěním, že nových imigrantů by nemělo být více než 120 tisíc. Téma „slučování rodin“ je v Německu velmi horké, což ale redaktor ČT divákům neřekl.

Zato se opět na obrazovku vrátil kriminolog Pfeiffer, který dodal slučování rodin odborný podklad: „Z kriminologického hlediska je to jasné: Čím větší podíl žen ve skupině uprchlíků, tím civilizovaněji se chová,“ zněl překlad jeho prohlášení.