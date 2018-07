Ale ti migranti se topí, je nemůžete odmítnout! Tomáš Prouza kritizuje Babiše

Andrej Babiš dostal dopis, aby se také připojil ke gestu solidarity. „Naše země žádné migranty přijímat nebude. Na Evropské radě jsme pro relokaci prosadili princip dobrovolnosti a toho se budeme držet,“ odpověděl Babiš v textové zprávě pro ČTK. Malta, Francie, Německo, Španělsko a Portugalsko si zřejmě vezme 50 migrantů na jednu zemi.

Podle Tomáše Prouzy je to od Babiše jasný politický opportunismus. „Přítel Vás požádá o pomoc v těžké situaci. Vy se k němu za zvuku mediálních fanfár a s nadějí na další růst preferencí otočíte zády. A pak se rozčilujete a divíte, když s vámi ostatní nechtějí sedět u jednoho stolu a nechápou, proč by měli pomoci vám, když na ně takhle kašlete,“ píše Prouza v reakci na tweet z Hospodářských novin.

Přítel Vás požádá o pomoc v těžké situaci. Vy se k němu za zvuku mediálních fanfár a s nadějí na další růst preferencí otočíte zády. A pak se rozčilujete a divíte, když s vámi ostatní nechtějí sedět u jednoho stolu a nechápou, proč by měli pomoci vám, když na ně takhle kašlete. https://t.co/ttVBUlmwGI — Tomas Prouza (@ProuzaTomas) 15. července 2018

Hned byl za svůj postoj kritizován. Uživatel Pepa Belza napsal: „Jenže ten přítel si za to do jisté míry může i sám. Místo aby nechtěnou ‚návštěvu‘ odmítal už na moři dříve a posílal lodě zpět, tak si jich nashromáždil doma, a ted je chce rozdat sousedům.“ Tomáš Prouza na to argumentuje: „Zkusíte mi prosím vysvětlit, jak se ‚odmítají‘ lidé, topící se uprostřed moře? A jak se ‚posílají‘ lodi zpět? Víte vlastně, co přesně říkáte?“ Podle Belzy snadno: „Jednoduše – po vyzvednutí odvezením zpět. Potom by je to mořeplavectví přešlo, a nikdo by se netopil. Ale vyzvednutím pár mil od libyjských břehů, a odvozem do Evropy, se jen dává najevo, že stojí za to si kousek zaplavat.“

Prouza argumentuje jako právník: „Znovu – jak je odvezete, jak si vynutíte přistání v cizí zemi, jak je donutíte vystoupit? A tušíte třeba, že pokud loď pluje pod vlajkou některé evropské země, jde o výsostné území dané země a o azyl jde požádat přímo na palubě? Nebo to jsou zbytečné právní detaily?“

Ve stejném duchu jako Belza se ozval i ekonom Pavel Kohout: „Přítel si zcela dobrovolně nastěhoval do domu partu nepřizpůsobivých. Teď chce, abychom si jich pár vzali i my, protože u něho doma jich stále přibývá. Co řekneme takovému příteli?“

Přítel si zcela dobrovolně nastěhoval do domu partu nepřizpůsobivých. Teď chce, abychom si jich pár vzali i my, protože u něho doma jich stále přibývá. Co řekneme takovému příteli? — Pavel Kohout (@KohoutPavel) 15. července 2018

Petr Honzejk z Hospodářských novin si neodpustil narážku na populisty. „Stejně to má i komický rozměr. Naši populisté jásali nad úspěchem italských populistů a teď čučí, že chtějí přerozdělovat uprchlíky radikálněji, než zde zlořečená Merkel,“ komentuje situaci.

Stejně to má i komický rozměr. Naši populisté jásali nad úspěchem italských populistů a teď čučí, že chtějí přerozdělovat uprchlíky radikálněji, než zde zlořečená Merkel;) — Petr Honzejk (@PetrHonzejk) 15. července 2018

A Prouza mu přizvukuje oblíbeným argumentem, že populisté prý nemají nic společného. „To je, ale je to jen takový kolorit toho, jak různí populisti nemají žádné společné zájmy kromě rozbití systému. Horší ale je, že ti (kteří by měli být) zodpovědní vůbec nedomýšlejí dopady svých kroků a pro procento v preferencích navíc jsou ochotni obětovat cokoliv,“ obviňuje Babiše.

To je, ale je to jen takový kolorit toho, jak různí populisti nemají žádné společné zájmy kromě rozbití systému. Horší ale je, že ti (kteří by měli být) zodpovědní vůbec nedomýšlejí dopady svých kroků a pro procento v preferencích navíc jsou ochotni obětovat cokoliv. — Tomas Prouza (@ProuzaTomas) 15. července 2018

Radim Tolacz říká, že na situaci by se mělo hledět jinak: „Není to tak jednoduché. Těmto lidem je třeba pomoct předtím, než nasednou na nějakou kocábku a nechají se zachránit. V opačném případě se o ně mají postarat Ti, kdo je jako první přesunou na pořádnou loď a místo, aby je zavezli zpět k Africe, tak je vezou do Evropy. Proč?!“ A Prouza mu klade otázku: „Jak je zachráníte před válkou v Sýrii? Jak je zachráníte před suchem, hladem, ozbrojenými bojůvkami v řadě afrických zemí?“

Není to tak jednoduché. Těmto lidem je třeba pomoct předtím, než nasednou na nějakou kocábku a nechají se zachránit. V opačném případě se o ně mají postarat Ti, kdo je jako první přesunou na pořádnou loď a místo, aby je zavezli zpět k Africe, tak je vezou do Evropy. Proč?!?!?!? — Radim Tolasz (@klimatolog) 15. července 2018

Jak je zachráníte před válkou v Sýrii? Jak je zachráníte před suchem, hladem, ozbrojenými bojůvkami v řadě afrických zemí? — Tomas Prouza (@ProuzaTomas) 15. července 2018

autor: kas