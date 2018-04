Alena Vitásková vypeskovala guvernéra kvůli důchodcům. Za příklad dala babičku žijící v Bakalově bytě

Guvernér ČNB Jiří Rusnok varoval, že starobní důchody jednoho dne nebudou ničím víc než jen chudinskou dávkou, která zajistí, že senioři nezemřou hlady. Především mladí lidé by se na to měli připravit a měli by si spořit. Mnozí čeští politici se záhy začali přehánět v ujišťování, že udělají vše pro to, aby čeští senioři mohli vést důstojný život.

Alenu Vitáskovou to rozčílilo. Položila si otázku, proč politici nezajistili důstojný život českým seniorům již dnes. Aby dokázala, že v této věci politici opravdu leccos zanedbali, sáhla k příkladu postarší paní, která za byt v Havířově o rozloze 57 metrů čtverečních platí celých 9.500 korun. Pakliže vezmeme v potaz, kolik činí průměrný starobní důchod žen, uvidíme, kolik zmíněné paní zbývá na nákup potravin a běžný život.

„Ano, je to jeden z bytů patřících do Bakalova impéria, kde svoji roli sehráli politici jako byli Bohuslav Sobotka, Vladimír Špidla, Milan Urban, Jan Mládek, mohu jmenovat další, protože ani jedna z vlád následujících neudělala pořádek a nenapravila tuto zlodějnu. Ale vraťme se k důchodům. Žena, důchodkyně s důchodem 10.758 Kč uhradí měsíční bydlení 9.500 Kč. Na živobytí jí zůstává 1.258 Kč. Tak to je opravdu částka pro důstojný život,“ napsala Vitásková.

Průměrný důchod mužů přesahuje 13 tisíc korun. Pokud mají staří manželé štěstí a tráví podzim života spolu, mají k dispozici 24 tisíc korun a mohou žít jakž takž normálně. Jen se jim nesmí rozbít mobil, pračka či televize. Pokud se jim něco z toho rozbije, čeká manžele nečekaný výdaj, který významně zatíží její rozpočet.

„Politici mají plná ústa toho, že občan celý život pracující a odvádějící daně by měl mít výsluhu takovou, aby mohl vést důstojný, aktivní život, nikoliv přežívat. Vážení politici, ale vy jste za to zodpovědní. Proč tomu tak není? Proč mnohým důchodcům zůstává po úhradě povinných plateb tisícovka na živobytí na měsíc? Po revoluci byl počátkem devadesátých let zrušen oddělený důchodový účet. Bylo na něm tenkrát mnoho desítek miliard korun. Někdo utratil to, co jsme si spořili na důchod. Ten někdo jsou politici, kteří tuto změnu připustili. Je jednoduché kritizovat a nenavrhnout řešení,“ zlobila se dál Vitásková.

Nakonec navrhla tři opatření, která by seniorům měla pomoci. V prvé řadě by se vrátila na počátek 90. let minulého století a znovu zavedla oddělený důchodový účet. Důchody by navíc zvýšila na úroveň minimální mzdy, tedy přibližně na 12.200 korun. Následně by z této základny navyšovala důchody podle zásluhovosti. Nebylo by to levné, ale Vitásková tvrdí, že ví, kde na to vzít. Podle jejího názoru by měl stát přestat podporovat neziskové organizace, zrušit některé nesmyslné dotace a získané prostředky využít k dofinancování penzí.

„Vážení páni politici, důchodci nemají čas na ty vaše věčné hrátky, sliby a kulišárny. Nám ten život neskutečně rychle utíká a po smrti je náprava pro nás k ničemu,“ uzavřela Vitásková.

autor: mp