Aleš Cibulka „sejmul“ odpůrce homosexuálů: Oni tvrdí, že znají gynekoložku, která vyléčila lesbu. Takové můžeš poslat do...

Známý propagátor manželství pro všechny Aleš Cibulka v rozhovoru popsal, jaké to bylo v diskusi na ČT. „To tam sedíš, posloucháš ty lidi a říkáš si, že to není možný, co říkají. Buď je můžeš okamžitě někam poslat, ale to neuděláš, protože víš, že s nimi jakákoliv diskuse je naprosto zbytečná, protože jim nic nevysvětlíš. To jsou lidi, kteří mají svoji pravdu a budou ji neustále opakovat,“ myslí si. Popsal i svůj vztah s partnerem, dabérem Michalem Jagelkou.

„V našem případě rodina jsme my dva a náš pes. Širší rodina naši rodičové, můj bratr, jeho děti, pro které my jsme strýčkové a nikdy nediskutovali o tom, že by to bylo jinak. My jsme rádi, že o té rodině budeme diskutovat, protože my jsme velmi rádi přijali to pozvání, protože je třeba o tomhle mluvit,“ myslí si Cibulka.

Dále pověděl, že když slyšel, že bude diskutovat s Jochovými, tak si vyhledal jejich rozhovory na internetu a zhrozil se. „Pane doktore, já snad to pojmenování ani nebudu užívat, protože já bych vám ten titul vzal, protože to, co vy pouštíte z pusy, to je prostě fascinující,“ pověděl homosexuál Aleš Cibulka a následně se pustil i do Jany Jochové. „To, že vy byste nás, homosexuály, léčila, to, že vy byste nepřijala partnera svého syna, pokud vy máte takový shovívavý úspěch, ale ne, ne, je to tak, vy byste nepřijala partnera svého syna, pokud by vám řekl, že je gay?“ obvinil Janu Jochovou, načež se opět obrátil k Romanu Jochovi. „Pane doktore, říkám to naposledy toto oslovení, váš článek pod tou peticí, vy jste řekl a přirovnal jste nás k pedofilům, k zoofilům a řekl jste doslova, že je to deviace, takže tady máte dva devianty, to je naše rodina deviantů. Jsme rádi, že vás poznáváme, netušili jsme, že někdo může mít tak hloupý názor v 21. století,“ rozzlobila se dvojice homosexuálů.

Na úvod rozhovoru se Standa zmínil o tom, že Cibulka byl nedávným hostem pořadu Máte slovo. Tématem, jak zmínil, bylo manželství pro všechny. „Zábavný pořad České televize. To už nebyla publicistika, to byla zábava,“ popsal host Standy. Na ČT jeden muž oblečený jako pravoslavný kněz zopakoval Cibulkovi slova Tomia Okamury, který před několika týdny pověděl, že by radši skočil z okna, než žil v homosexuální rodině. Moderátorka se ho zeptala, zda si dělá legraci, když tvrdí, že to myslí vážně. Cibulka na to ovšem nalezl ráznou odpověď. „S tím vůbec není problém, protože já si nedokážu představit homosexuální dvojici, která by doma chtěla pana Okamuru, takže já si myslím, že on se toho opravdu nemusí bát,“ pověděl. Standa pověděl, že toto ho pobavilo. Spisovatel řekl, že normálně se s takovými lidmi nesetkává a byl to pro něj tedy zážitek.

„To tam sedíš, posloucháš ty lidi a říkáš si, že to není možný, co říkají. Buď je můžeš okamžitě někam poslat, ale to neuděláš, protože víš, že s nimi jakákoliv diskuse je naprosto zbytečná, protože jim nic nevysvětlíš. To jsou lidi, kteří mají svoji pravdu a budou ji neustále opakovat. Ti lidé, co byli v tom publiku na té jejich straně, jako pokud někdo přijde s tím, že zná gynekoložku, která vyléčila lesbičku tak dokonale, že už má dvě děti a zajásá, jak je to úžasný, že je taková léčitelka, tak to opravdu můžeš tak jenom sedět a zírat, protože tam ta diskuse naprosto odpadá,“ zhodnotil pořad Cibulka.

Standa se dále hosta zeptal na to, v kolika letech zjistil, že je homosexuál. Cibulka přiznal, že o tom nikdy neváhal a věděl to vlastně vždycky. „Nikdy jsem ani neměl nějaký strašlivý problém s tím sebepřijetím, najednou jsem viděl, že to je zvláštní, v tom malém městě to samozřejmě bylo složitější. Pak byla osvobozující ta Praha, ale najednou… To víš,“ přiznal moderátor. „Vlastně i rodiče to přijali naprosto v pohodě, protože já si myslím, že rodič, který opravdu miluje své dítě a zná ho, toto vycítí. To opravdu musí ten táta a máma vycítit a hlavně ve chvíli, kdy oni to přijmou v pohodě, ti rodiče, a to okolí si musí uvědomit, že pro koho je to nejsložitější, je ten člověk sám,“ dodal.

S přítelem žije již 21 let a jsou registrovaní partneři. Neregistrovali se ovšem hned, jak to bylo možné, ale až 4. prosince 2007. Registrovali se tedy po sedmi letech vztahu. „Dělal jsi to kvůli právním výhodám, který z toho plynuly, nebo kvůli osobnímu pocitu?“ chtěl vědět Standa. Právních výhod však Cibulka moc nevidí. „Jsou samozřejmě výhody, které to přináší, ale je to pořád neplnohodnotné manželství. Společné jmění neexistuje. Pokud jsou spolu dva lidi s jakýmkoliv dědictví a tyhle věci, to není, to se musí upravit jinak, a to ta registrace v žádném případě nedělá. Taková ta věc, že mi řeknou zdravotní stav, že můžu na poště vyzvednout obálku pro Michala, to je hezký, ale to si zařídíš jinak, dneska už není vlastně jméno partnera ani v občance, ale z velké části je to ten symbol toho a je to nějaké stvrzení, že toho člověka opravdu chceš a něco mu slíbíš a chceš s ním být. Na druhou stranu, my už si kolikrát říkáme, že musíme někam zajít, a to, co by vyřešil normální sňatek, jako je společné jmění a tyto všechny věci, vdovský důchod, je spousta gayů, kteří spolu žijí celý život, mají své roky, a pokud by se jednomu něco stalo, tak nemá vdovský důchod. Tohle všechno my nemáme,“ vysvětlil Standovi.

Nelíbí se mu ani představa toho, že by registrované partnerství dostalo všechny výhody toho, co má běžné manželství, ale manželství by zůstalo pro heterosexuály a registrace pro homosexuály. „Registruješ si auto, už jenom se jít registrovat je takové drobně potupný, co to je jít se zaregistrovat?“ argumentoval Cibulka. Kdyby se však tomu říkalo partnerství, tak by byl spokojený.

