Americký kongresman v české sněmovně: Rusko nesdílí naše hodnoty. Chtějí rozdělit spojence a to nebudeme tolerovat

Předseda Sněmovny reprezentantů amerického Kongresu Paul Ryan dnes promluvil k poslancům. Kromě jiného zmínil odkaz T. G. Masaryka a odkaz Václava Havla. Svou řeč ale stočil i na Rusko. „Čeští lidé znají ruský vliv. Rusko vždy porušovalo mezinárodní normy a šíří dezinformace, podílí se na kybernetických útocích. Rusko nesdílí naše hodnoty a zájmy a snaží se je podkopat. A to nemůžeme tolerovat,“ uvedl s tím, že se tento týden 20 zemí rozhodlo, že vyhostí ruské diplomaty, což je prý „naprosto zásadní“. Ryan také pochválil Českou republiku za to, že spolupracuje s USA v oblasti bezpečnosti, přičemž nenápadně stočil řeč k alianční dohodě, že všichni členové budou vydávat na obranu dvě procenta HDP.

Šéf Sněmovny reprezentantů amerického Kongresu republikán Paul Ryan přijel do české metropole v sobotu. Absolvuje zde několik schůzek a jednání s tuzemskými představiteli. Sešel se již s premiérem Andrejem Babišem (ANO), v Senátu se má zúčastnit konference s názvem „Role Spojených států amerických v evropské bezpečnostní architektuře – 100 let poté“. Nejedná se o oficiální pracovní cestu předsedy americké Sněmovny reprezentantů, ale o návštěvu české metropole v rámci rodinné dovolené.

Ve Poslanecké sněmovně se Ryan dnes sešel s předsedou dolní parlamentní komory Radkem Vondráčkem (ANO) a poté promluvil před poslanci.

„Svoboda je důležitá hodnota, ale neměli bychom ji brát jako něco samozřejmého,“ poznamenal na začátku svého proslovu Ryan. Poté kromě jiného zmínil odkaz T. G. Masaryka a odkaz Václava Havla. „Vím, že to je opravdu vzácné privilegium pro zahraničního představitele, aby mohl promluvit k tomuto shromáždění... Sto let po tom, co prezident Woodrow Wilson spolupracoval s vaším prvním prezidentem Tomášem Masarykem při vzniku samostatné Československé republiky. Stejně jako naše Deklarace z roku 1776 mluvila o snaze o dosažení štěstí, Deklarace prezidenta Masaryka, která byla sepsána ve Washingtonu, vyzývá český lid, aby začal neustálé úsilí o pokrok,“ zmínil.

„Každý den před tím než vycházím po schodech ke své kanceláři v Kapitolu, tak procházím kolem busty Václava Havla. Byla vysochána českým umělcem, který potom byl donucen odejít do exilu během vlády komunistů. A Havlova busta je v té vstupní hale naproti bustě Winstona Churchilla. Často si říkám, když jdu kolem, o čem si ti dva asi povídají?“

Rusko porušilo mezinárodní normy svou agresí...

Po tomto krátkém historickém exkursu ale svou řeč stočil na Rusko, kdy připomněl, že Češi mají neblahé zkušenosti s ruským vlivem a zdůraznil, že Rusko, které „nesdílí naše hodnoty ani zájmy” se pokouší destabilizovat demokratické instituce.

„Pro české lidi není ruský vliv nic neznámého. Rusko porušilo mezinárodní normy svou agresí proti našim nejbližším spojencům ve východní Evropě a více skrytě šíří dezinformace, angažuje se v kyberútocích, ovlivňuje demokratické volby po celé Evropě, stejně jako to činilo ve Spojených státech. Rusko nesdílí naše zájmy ani naše hodnoty. O co se snaží, je podkopání těchto hodnot. Musíme vidět, co to vlastně znamená – pokus zasít nesoulad mezi naše národy, rozdělit spojence a destabilizovat demokratické instituce. Toto nemůžeme a nebudeme tolerovat,“ uvedl rázně Ryan s tím, že se tento týden dvacet zemí rozhodlo, že vyhostí ruské diplomaty, což je prý „naprosto zásadní“.

K tomu ocenil solidaritu ČR, která spolu s dalšími státy přistoupila k vypovězení ruských diplomatů v reakci na události ve Velké Británii:

„Solidarita na hranici svobody je teď důležitější než kdy jindy. Všechny národy, které kdysi trpěly pod sovětskou nadvládou, mají společné zájmy – budování bezpečnosti a prosperity. A v této práci naše dvě republiky nejsou pouze spojenci, kteří jsou navzájem oddaní otázce svobody, ale jsou partnery a lídry v této komunitě demokracií!“

Těšíme se, že na sebe vezmete o něco větší podíl výdajů na obranu!

Následně poděkoval ČR za angažmá v NATO. „Česká republika je perfektním příkladem svým sousedům, kde vede alianci NATO, agresivně bojuje proti dezinformacím, a dokonce podporuje sankce proti Rusku. V NATO, jak řekl náš prezident Trump, jsme prokázali našimi slovy a činy, že pevně stojíme za článkem 5, což je závazek ke společné obraně. A tento závazek je neochvějný. A my vám za něj také děkujeme, za to, že sdílíte tento závazek,“ poznamenal.

Připomněl k tomu alianční dohodu, že všichni členové budou vydávat na obranu dvě procenta HDP, a vyjádřil potěšení nad tím, že se Česko zavázalo v budoucnu této hranice dosáhnout. V současnosti jsou české obranné výdaje zhruba na polovině dohodnuté hodnoty.

„Samozřejmě všichni jsme se zavázali, že utratíme alespoň dvě procenta hrubého domácího rozpočtu na své obranné výdaje. A jsme rádi, že Česká republika už má konkrétní plán, jak tohoto cíle v nadcházejících letech dosáhnout. Těšíme se, že na sebe vezmete o něco větší podíl výdajů na obranu,“ zdůraznil přitom.

Jsme aktivními členy v globální koalici porážkou ISIS

Ryan také kvitoval podle něj „důležitou roli české ambasády v syrském Damašku, kde poskytujete kritickou podporu americkým občanům, i zapojení českých vojáků do zahraničních misí“. „Česká a americká armáda se snaží bok po boku zajišťovat mír ve světě,“ řekl a připomněl zejména nasazení českých vojáků v misích vedených USA v Afghánistánu a v Iráku.

„Jste aktivními a ctěnými členy v globální koalici porážkou ISIS," pochvaloval si a poznamenal, že společně musíme udělat více, abychom zastavili tuto zákeřnou hrozbu:

„Potřebujeme, aby všichni spojenci výrazně pomáhali tím, že budou sdílet informace a budou vyhledávat zdroje extremismu. Pomohli jste zatlačit ISIS na bojišti, ale nikdo neví lépe než vy, co to znamená pro lidi, že se mohou vrátit zpět domů a začít znovu budovat své životy. A váš příspěvek na těchto misích obrovsky posílil vaše postavení v Evropě a v celém světě.“

Na závěr svého projevu Ryan zmínil rovněž i zásadní roli svobodných voleb a médií pro demokracii. „Včera jsem měl příležitost navštívit Rádio Svobodná Evropa a vidět z první ruky úžasnou práci, kterou dělají. Bylo to skutečně neuvěřitelné. Máte velké štěstí, vy i my, že zde mohou vysílat. To je to, co bych rád připomněl, že svobodná a transparentní média jsou zásadním komponentem zdravé demokracie,“ upozornil s tím, že svobodní lidé se musí zasazovat o ty, kdo o svobodu usilují, ale zatím jí nedosáhli. „Transparentní média jsou proto naprosto důležitá v demokracii,“ dodal.

Po Ryanovi vystoupil s krátkým projevem šéf Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO) a následně oba politici podepsali společnou deklaraci, jež mimo jiné odkazuje na vznik samostatného Československa před sto lety a americký podíl na něm.

„Československo vzniklo díky podpoře Kongresu Spojených států amerických a prezidenta Woodrowa Wilsona, vzniklo na stejných základních principech, na kterých byly založeny Spojené státy americké,“ stojí v prohlášení, které připomíná, že první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk formuloval prohlášení nezávislosti právě ve Spojených státech.

Republikánský politik Ryan je předsedou Sněmovny reprezentantů od října 2015. Je třetím nejvyšším představitelem USA po prezidentovi Donaldu Trumpovi a viceprezidentovi Miku Penceovi. Ryan naplánoval svůj pobyt v Česku jako soukromou návštěvu, většina jeho programu je neveřejná.

Posledním ústavním činitelem Spojených států, který oficiálně navštívil Českou republiku, byl prezident Barack Obama v roce 2010. V Praze se tehdy konal americko–ruský summit, během něhož Obama s tehdejším ruským prezidentem Dmitrijem Medveděvem podepsali smlouvu o omezení jaderných arzenálů. Oba státníci tehdy bilaterálně jednali i s tehdejším českým prezidentem Václavem Klausem.

autor: Olga Böhmová