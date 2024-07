Američtí důchodci sponzorují Putina. Peníze dali do fondu, fond do firmy a už to jede

„Veřejné penzijní fondy nepřímo investovaly do vysoce specializovaných plavidel obsluhujících největší ruský závod na vývoz LNG,“ napsal reportér serveru Bloomberg Stephen Stapczynski.

Spojení mezi americkými důchodci a Ruskem bylo údajně zajištěno prostřednictvím alternativního investičního manažera Stonepeak se sídlem v New Yorku. „Konkrétně se jedná o jeho fond Infrastructure Fund IV v hodnotě 14 miliard dolarů. Mezi investice tohoto fondu patří společnost Seapeak LLC, která je významným vlastníkem lodí na přepravu zkapalněného zemního plynu,“ uvedl Stapczynski s tím, že společnost Seapeak je pouze rebrandem společnosti Teekay LNG Partners.

Když pak v lednu 2022 – tedy krátce před ruskou invazí na Ukrajinu – společnost Stonepeak odkoupila společnost Seapeak, koupě zahrnovala vlastnické podíly v desítkách tankerů. Mezi nimi i 16 plavidel, které letos vyvážely palivo z Jamalu.

„Tyto ledoborce byly speciálně navrženy pro přepravu ruského LNG z Arktidy do Evropy a Asie. Jiný trh nebo účel pro ně neexistuje,“ uvedl reportér a sdílel též mapu s vyznačenými trasami, po níž ledoborce obvykle jezdí. „Do Evropy dodávají velké množství LNG,“ dodal.

Podle údajů o sledování lodí, které shromáždila agentura Bloomberg, více než třetina ze 160 dodávek z Jamalu v roce 2024 připadla na tankery vlastněné společností Seapeak.

„Jedna loď, Eduard Toll společnosti Seapeak, cestovala z Ruska a na začátku tohoto měsíce dorazila do terminálu v čínské provincii Fujian. Jednalo se o první letošní zásilku z Jamalu do Číny přes severní trasu, která má pro Moskvu nabývat na významu,“ zdůraznil Stapczynski.

Tři další tankery Arc-7 LNG – Christophe de Margerie, Fedor Litke a Boris Davydov – jsou rovněž na cestě do Asie přes NSR, což dle účtu Kpler, jenž představuje zdroj informací o globálním obchodu, podtrhuje strategický význam této trasy, zejména v souvislosti s novými sankcemi Evropské unie na překládku ruského LNG.

Podle údajů účtu Kpler dodal Jamal v první polovině letošního roku 10,77 milionu tun, z toho 83 procent do Evropy a 17 procent do Asie. Role severní námořní cesty jako strategické přepravní trasy roste.

I když nebyla porušena žádná pravidla ani uvaleny sankce, existuje neohlášené spojení mezi americkými investory a jedním z hlavních zdrojů příjmů pro Moskvu „Nic z toho není sankcionováno a nikdo neporušil žádná pravidla,“ upozornil reportér Stapczynski. V kontextu zvýšené kontroly finančních institucí tato situace poukazuje na pokračující neprůhlednost globálního finančního systému.

Situace dle Stapczyskiho též odhaluje obtíže, jež jsou spojeny z „odříznutím klíčových zdrojů příjmů prezidenta Vladimira Putina“.

Kalifornský penzijní systém státních zaměstnanců, který je investorem v daném fondu, již reagoval na tento problém tím, že vyjádřil své obavy generálnímu partnerovi fondu.

„Tato nepříjemná souvislost již vyvolává volání po větší jasnosti, aby investiční fondy mohly lépe provádět hloubkovou kontrolu,“ upozornil reportér Bloombergu a zveřejnil některé z dalších veřejných penzijních fondů, které do fondu investovaly. Mezi nimi i Washington State Investment Board, Oregon Public Employees Retirement Fund nebo New York State Common Retirement Fund.