Amerikou se šíří silný projev: Volím Trumpa, volím svobodu. Bažina Washington. Otrávená komunistická tableta

Američané si pouštějí projev imigranta z Kuby, který již léta žije v Miami. Promluvil na sjezdu Republikánské strany, kde podpořil prezidenta Trumpa. „Prezident Trump bojuje proti silám anarchistů a komunistů. Vím, že v tom bude pokračovat. Co jeho oponent a zbytek bažiny ve Washingtonu DC? Nemám pochybnosti, že ti by předhodili tuto zemi těm nebezpečným silám,“ pověděl. Varoval před nebezpečím socialismu a komunismu. „Spolkli komunistickou otrávenou tabletu,“ promluvil o těch, kteří zemřeli kvůli slibům Fidela Castra.

Internetem se začal šířit projev imigranta z Kuby Maxima Alvareze, který velmi emotivně promluvil na sjezdu Republikánské strany. „Žiji v Miami na Floridě, ne tak daleko od Floridského průlivu. Ten není pro mě jen 90 mil širokým modrým pruhem na mapě. Dělí svobodu a strach,“ prohlásil Alvarez. „Dělí minulost od budoucnosti. Vím vše o minulosti. Nikdy nezapomenu na tu svoji. Moje rodina utíkala před totalitou a komunismem více než jednou,“ pokračoval.

Jeho otec utíkal prý nejdříve ze Španělska a poté z Kuby. „Má rodina však neutíká. Z milosti Boha žiji americký sen, největší požehnání, jaké jsem kdy měl. Můj otec, který měl vystudovanou pouze šestou třídu základní školy, mi řekl: ‚Neztraťte tuhle zemi. Nikdy nebudeš mít štěstí jako já.‘ Mluvím k vám dnes, protože moje rodina si zaslouží to, co jsme si právem vydělali. Není žádné místo, kam se skrýt. Mluvím k vám dnes, protože prezident Trump možná není vždy politicky korektní. Je ve skutečnosti úspěšný podnikatel, nemá běžnou kariéru politika. Náš prezident je jenom dalším mužem od rodiny, kamarádem, a hlavně naším zvoleným vrchním velitelem, který dává Ameriku na první místo,“ zdůraznil utečenec z Kuby.

Prý tomu druhému muži, který kandiduje na prezidenta, jde jenom o moc. „Ano, ano. Moc pro ně, ale ne pro dobro všech Američanů. Mluvím k vám dnes, protože jsem již lidi jako on viděl předtím. Viděl jsem hnutí jako toto již předtím. Viděl jsem myšlenky jako tyto již předtím. Jsem tady, abych vám řekl, že jim nesmíme dovolit převzít naši zemi,“ urgoval. Prý slyšel sliby Fidela Castra a nikdy nezapomene na ty, kteří kolem něj vyrostli. Ti prý trpěli, hladověli a zemřeli kvůli těmto prázdným slibům Castra. „Spolkli komunistickou otrávenou tabletu. Pokud máte na výběr, zajděte si k soše Svobody v Miami. Zastavte se a poslouchejte. Pořád můžete slyšet zvuk porušených slibů. Je to zvuk vln v oceánu, nesoucí rodiny, které plují na kusu dřeva, rodiny, jejichž děti neumějí plavat, ale jsou ochotní riskovat vše, aby dosáhli těchto požehnaných břehů,“ povídal Alvarez téměř se slzou v oku.

Většině se prý ty nápady líbily, ale brzy měli poznat realitu. Měli bychom se z nich poučit. „Ty falešné sliby šíří blahobyt, bezplatné vzdělání, bezplatnou zdravotní péči, snížení rozpočtu policie. Důvěřujte více socialistickému státu než své rodině a své komunitě?“ tázal se. Prý ty sliby nezní radikálně, ale zní povědomě. „Když se Fidela Castra tázali, zda byl komunista, tak odpověděl, že byl římský katolík. Věděl, že musí ukrývat pravdu, ale země, ve které jsem se narodil, je pryč, je totálně zničena. Když jsem sledoval zprávy o Chicagu, Seattlu, Portlandu a dalších městech, když jsem viděl, že historie je přepisována, když jsem slyšel sliby. Slyšel jsem ozvěny dřívějšího života, které jsem nikdy nechtěl znovu slyšet,“ pokračoval muž narozený na Kubě.

Jeho rodiče prý chtěli, aby to byl on, kdo si rozhodne o svém osudu – právě on sám, a ne nějaký člen strany či vládní úředník. „V Americe jsem si vybral svoji vlastní budoucnost. Jsem tak vděčný Americe, místu, kde jsem byl schopný vybudovat svůj americký sen skrz tvrdou práci a odhodlání. Prezident Trump ví, že americký příběh byl psán lidmi jako vy a já, lidmi, kteří milují svoji zemi a jsou ochotni riskovat pro to, aby vybudovali budoucnost pro naše rodiny a sousedy. Možná že jsem narozen na Kubě, ale jsem 100% Američan. Tohle je největší země na světě. A jak jsem řekl předtím, kdybych se měl vzdát všeho, co mám teď, nebylo by to stejné jednomu procentu toho, co jsem získal, když jsem přišel do této naší velké země, dar svobody,“ pokračoval ve velmi emočně napjatém projevu.

Prý je nyní na nás, abychom se rozhodli mezi svobodou a útlakem. „Prezident Trump bojuje proti silám anarchistů a komunistů. Vím, že v tom bude pokračovat. Co jeho oponent a zbytek bažiny ve Washingtonu DC? Nemám pochybností, že ti by předhodili tuto zemi těm nebezpečným silám. Vy a já rozhodneme. A tady je, pro co jsem se rozhodl. Mé rozhodnutí je velmi jednoduché. Volím si prezidenta Trumpa, protože si volím Ameriku. Volím si svobodu. A stále slyším svého otce, jak říká, že tu není žádné jiné místo, kam jít,“ zakončil Alvarez svůj emotivní projev.

