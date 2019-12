Aňa Geislerová: Sice máme kavárny a avokádové tousty... Ale je normalizace!

Geislerová měla v roce 2019 dvě velké role, jednak Boženu Němcovou v seriálu Lenky Wimmerové, a také roli Olgy Havlové ve filmu s prostým názvem Havel Slávka Horáka. Anketa Bojíte se Číny? Bojím 4% Nebojím 96% hlasovalo: 2385 lidí

Herečka o Olze Havlové prohlásila, že pro ni zvolení Václava Havla prezidentem nebyl happy end. „Ona opravdu nechtěla být lidem na očích. Byla skromná,“ vychází Geislerová z dostupných pramenů a z výpovědí těch, kdo prezidentovu první manželku znali. Dodala, že Havla adorovala, ale jeho texty moc neznala, takže se to snažila dohnat.

„Četla jsem úplně všechno, co se mi podařilo dohledat. Michael Žantovský ve své knize píše o Havlově prvním uvěznění a o jeho takzvaném selhání. Když byl poprvé ve vězení, podepsal prohlášení, že už nebude politicky aktivní a že se bude věnovat pouze dramatické činnosti, což komunisti pak otiskli. On sám si to nikdy neodpustil, trápil se a považoval to za své selhání. Současně si myslím, že tahle záležitost ho posunula v jeho boji a upevnila v postojích, že to chtěl odčinit,“ řekla Geislerová v rozhovoru a dodala, že byla nadšená, když tuto epizodu našla v Horákově scénáři filmu. „Chyby z nás mnohdy dělají lepší lidi, posouvají nás dál, tříbí charaktery,“ míní herečka. Fotogalerie: - Havel mezi lidmi

Přišla také otázka na to, jak vnímala letošní vzpomínky na rok 1989. Prý ambivalentně, protože s věkem začíná být alergická na objektivismus. „Na jednu stranu tady máme svobodu, můžeme říkat, co chceme, můžeme cestovat a máme ty svoje kavárny a avokádové toasty, ale na druhou stranu pocit normalizace nebo bezmoci je zpátky,“ tvrdí Geislerová.

„Tváří v tvář stojíš lhářům a psychopatům! Rozhodují o našem žití, o prostředí, ve kterém a jak žijeme, což je strašný! Nejhorší je zjištění, že to není tím, že by se něco vrátilo, ono to nikdy neodešlo! Všechny ty propojený mocenský struktury se jen pragmaticky stáhly do průmyslu, do ekonomické sféry a skrze ně se pak dostaly zpátky k politické moci. Takže nejsilnější z oslav pro mě bylo, když jsme stáli na Letné na pódiu Milionu chvilek pro demokracii a četli Timothyho Snydera. Všechny nás to rozbrečelo. Jednak z radosti, ale také z emoce, že je zase potřeba se o svobodu prát a usilovat. A pak mám radost, že to moje děti vnímaj, že se zajímaj o dění kolem nás. Už třeba jen to, že 17. listopadu jdeme zapálit svíčku, že prostě vědí, že se to sluší a musí. A taky, že vidí mámu, jak je pořád tahá na náměstí, mává jim z pódia... Bude to v nich!“ věří Aňa Geislerová.

Herečka také prohlásila, že jí udělalo radost obnovení stíhání premiéra Andreje Babiše. „A audit Evropské komise a schválení zelené evropské dohody,“ dodala. Jako další důvody k radosti dala své děti, jejich smysl pro humor a zájem o svět.

