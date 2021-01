Aňa Geislerová: Všichni dnes mají názor. Špatně! A já si můžu prskat, jak chci

Herečka Aňa Geislerová ve včerejším Interview ČT24 zakončila sérii rozhovorů o minisérii Božena. Při natáčení prý probírali, co by dnes spisovatelka dělala, zda by byla bloggerka, aktivistka nebo i politička. Tak jako tak by dle Geislerové měla na krku bulvár. Prozradila i jaké vlastnosti obdivuje na Olze Havlové, kterou také ztvárnila. Téma covidu už ji prý unavuje, takže si dává pauzu. Ale společenské problémy na závěr okomentovala. Problém podle ní je, že nyní má každý prostor se vyjádřit a názor je všechno.

Geislerová zažertovala, že se cítí vyčerpaná už když moderátorka vyjmenovala všechno, na co se chce zeptat. Ale na otázku, jak se cítí po ztvárnění Boženy Němcové a Olgy Havlové, odpověděla: "Celkem dobrý. Celkem fajn. Myslím, že dneska uzavřu všechnu sérii otázek a odpovědí. Dnes končí minisérie Božena, jsou uzavřené nominace, v podstatě všechno, tak je to taková tečka za velkým kolotočem, který patří k celé té věci okolo natáčení a je spojený se ztvárňováním postav, které zajímají hodně lidí. Jsem trošku unavená, ale dobrý." Anketa Přímo na covid v Česku zemřela zhruba 1/3 lidí, kteří jsou uváděni jako oběti, uvedl ministr Blatný. Měl to říkat? Ano 92% Ne 8% hlasovalo: 772 lidí

Moderátorka se otázala, jestli je únava z práce, nebo i ze současné doby. "Jak to odlišit," posteskla si herečka a dodala, že únava je i z omezování a vykládání si nařízení. Lidé podle ní musí žít jinak, než jsou zvyklí, a dávat si pozor na věci, na které předtím myslet nemuseli. Což je náročnější.

Další otázka na Aňu Geislerovou už byla na Boženu Němcovou, tedy kam by spisovatelka zapadla v dnešní společnosti. "My jsme to tak probírali během natáčení, jestli by byla třeba bloggerka nebo aktivistka nebo třeba opoziční politička. Měla velký rozsah. Jenom by nebyla tak tématicky výjimečná. Takových žen už je víc. Ale to postavení takovéhle ženy, ona byla hodně exponovaná, byla opravdu slavná, byla výrazná osobnost a moc se s tím nemazala. Takže by měla na krku bulvár a podobně. Musela by se vypořádávat v tom životě s věcmi, které by jí asi moc nebavily. Ale ta její schopnost pojmenovávat věci, interpretovat je lidem, to by asi bylo pořád na vysoké úrovni," odhadovala herečka.

Četla prý jak pozitivní, tak negativní reakce na svůj výkon. "Já už to beru, že je to neoddělitelné, nemůžete mít to dobro bez toho zla, tmu bez světla, tak to je, i to má místo. A já v životě už nedělám tu chybu, že bych se snažila nějak jako pro všechny, to nejde. To si člověk musí vidět tu svojí cestu, jde tudy, co se děje okolo, tak na to se nesmí moc hledět," řekla.

Tvarůžková se pak vrátila k jejímu ztvárnění Olgy Havlové a zeptala se, zda si myslí, že i její výkon přispěl k tomu, že byl film nominován na Českého lva. Ale to byla pro Geislerovou příliš náročná otázka na zodpovězení. Ale mínila, že Havel je dobrý film, který si zaslouží pozornost. "A taky si zasloužil spoustu negací, jsem slyšela na tenhleten film, ale co už v dnešním světě projde bez šrámu?" ptala se řečnicky. Své nominace si váží. "S radostí tam půjdu posedět, i když vlastně nevím, jak to bude probíhat a buď odejdu se lvem, nebo bez," řekla dále.

Na Olze Havlové dle svých slov obdivuje, jak dokázala reagovat s odstupem, diplomaticky. "To já strašně obdivuju a toužím po tom," přiznala herečka. "Ale společné může být to, že naprosto nejvíc pro ni byla svoboda. Byla schopná svobodu poskytnout a nikým by si ji nenechala vzít a to si myslím, že já asi taky tak mám," pokračovala. Snažení Havlové bylo vždy poctivé, upřímné a nestála o velkou pozornost, prohlásila Geislerová a dodala: "A to je myslím v dnešní době vzácné. To já třeba nemám, já jsem normální egocentrik, herečka, takže nebudu tvrdit, že jsem strašně skromná a chci žít v ústraní, ale její skromnost a přitom síla je krásná, mimořádná."

Moderátorka se pak vrátila ke covidu. Dle herečky nyní ti, kdo natáčejí, k práci přistupují s vděčností a pokorou. "Chápou, že najednou není vůbec samozřejmé práci mít. Mají určitě práce míň, např. ti, kteří nemohou hrát v divadle," uvedla a doplnila, že všichni chodí na testy a nosí roušky. Ze situace jí je smutno. "Když vidím zavřené podniky a restauratéry, kteří musí skončit, herce, kteří začali rozvážet jídlo, je to smutné," řekla. Tvarůžková se pak zeptala, zda zuří, když slyší, ať se herci živí něčím pořádným. "Spíš se podivuju, tohle mě nevytáčí, je to takové jako trpké. Kdyby mi to někdo řekl do očí, tak na to asi nebudu nějak reagovat," odpověděla herečka. A poukázala na argument, který si přečetla na sociálních sítích: "Tak si zkuste přežít ty karantény bez filmů, bez hudby, bez knih a podobně. To by prostě bylo mnohem těžší pro všechny."

Současná situace s příkazy a zákazy podle ní už překonala všechny limity absurdity a tak se jenom snaží vědět, co má dělat, zda má nosit roušku atd. "Já už mám i pocit, že o tom nechci mluvit. Mě už to prostě vytáčí, posíláme si jenom ty legrační vtipy, které jediné tomu dávají smysl," svěřila se. Zároveň přiznala, že ona sama na tom není špatně, práci má, a jsou lidé, jejichž situace je mnohem horší.

Odkázala se na tento příběh ze serveru mesec.cz o provozovateli 4 hospod, který musel všechny zavřít A státu prý všechno platil včas a patřičně a teď mu stát dává de facto almužnu. A zmínila i taxikáře a jiné obory.

Tvarůžková namítla, že dříve herečka o politiku brousila svůj ostovtip a vyjadřovala se k ní. Geislerová jí řekla, že zájem neztratila, ale současná situace už ji unavila: "To pořád trvá. Mě jenom vyčerpává to téma. Mě vytáčí věci, které se dějí. Ale je toho už tolik, že si říkám, tak já tady můžu prskat jak chci, ale dávám energii něčemu, co je totální zmar. Mám takový pocit, že pro mojí duševní hygienu a pro můj klid si dám klidně od toho pauzu. Ale není to tím, že bych to nevnímala, nebavilo mě to, ale pak ještě odrážet ty reakce toho týmu záporáků na sociálních sítích... Mě to rozesmívá, ale zároveň je to něco, co na vás dopadá, nějakým způsobem to vnímáte. Dávám si chvíli pauzu."

K závěru se moderátorka zeptala, k jaké nejnebezpečnější společenské proměně došlo. "Možná to, že všichni dostali prostor se vyjádřit. Jakkoliv. A všichni mají tu svou pravdu a svoje právo na názor. A za názor se považuje cokoliv. To bez souvislosti, kontextu s čímkoliv. Možná i to, že se všemu dává prostor. Zase omezovat někoho nikdo nechce, takže je to taková bezbřehost, rozbředlost všeho. A nevím, co by se mělo vylepšit, co by si lidé měli uvědomit, já nevím," zabrousila Geislerová do společenských věd.

A u abstraktnějších otázek Tvarůžková zůstala, když se ptala, jaký svět by si Geislerová přála pro svoje děti. Zdravější a uvědomělejší, uvedla herečka a vyslovila přání, aby se tohoto státu ujali jiní lidé. "Kteří by začali přemýšlet s určitým odstupem, nadhledem a globálnějším pohledem na svět. Vždycky si představuju a říkám: Děti, umíte si představit, jak by to bylo krásné, kdybyste žily v zemi, na kterou byste byly fakt pyšné? Kdybyste viděly úžasnou paní premiérku a říkaly byste: To je skvělý, co ona zase udělala. A my jsme z Čech, my jsme Češi, kteří žijí v téhle skvělé zemi." Přála si, aby její děti byly spokojené a pochopily, že se o svou zemi mohou samy starat. "Aby byly dobrý lidi. Ale to vlastně záleží na nich a ne na světě," zakončila své zamyšlení.

