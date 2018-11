Anální výrok. Kalousek naštvaně udeřil. Tuší, že dopadne špatně

Ve středu ráno se Tomio Okamura sešel na Úřadu vlády s premiérem Andrejem Babišem a po schůzce ohlásil, že SPD je připravena tolerovat vládu, která bude složena z odborníků a bude respektovat programové priority SPD.

Kromě něj se Babiš sešel s vicepremiérem a ministrem vnitra Janem Hamáčkem z ČSSD, který od premiéra žádal vysvětlení nových skutečností v kauze Čapí hnízdo. Na základě tohoto vysvětlení se ČSSD chtěla rozhodnout, zda zůstane v koaliční vládě.

Nakonec se Babiš sešel ještě s předsedou KSČM Vojtěchem Filipem.

Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek reagoval na tento vývoj „análním“ příměrem: „Na procesu vyslovení nedůvěry vládě bude napínavý jediný moment: Souboj mezi Janem Hamáčkem a Tomio Okamurou o prvenství, kdo z nich tam Andreji Babišovi vleze hlouběji.“

Na procesu vyslovovení nedůvěry vládě bude napínavý jediný moment : Souboj mezi @jhamacek a @tomio_cz o prvenství, kdo z nich tam @AndrejBabis vleze hlouběji...https://t.co/seGaEwA3fr — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 14. listopadu 2018

Tento bonmot posléze Kalousek zopakoval i na kameru České televize. Redaktorka jej pak požádala, aby řekl, jak tato slova myslí. „Tak jak jsem je řekl, myslím, že jsou naprosto srozumitelná,“ opáčil předseda klubu TOP 09.

Redaktorku ještě zajímalo, jak vnímá to, že nyní Okamura hovoří o podpoře Babišovy vlády, když ještě den předtím stál na společné tiskovce i s TOP 09 a požadoval Babišovu demisi. „Vnímám to tak, jak jsem to řekl ve své první větě,“ odkázal Kalousek opět na svůj anální příměr a mile se přitom usmál do kamery.

