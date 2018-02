Analytik Kotrba: Je jen jediný způsob, jak ČSSD zachránit!

„ČSSD na nedělním sjezdu rozhodne, kam bude směřovat. Existuje však jen jediný způsob, jak stranu zachránit. Musí se vrátit ke kořenům a začít kopat za své voliče z montoven a z venkova, kteří v dnešní době nejvíc trpí,“ poznamenal úvodem Kotrba.

Podle jeho slov nikdo nevěří tomu, že by jednodenní sjezd ČSSD byl smiřovací. „V neděli se očekává válka dvou protikladných představ o budoucnosti strany, anebo signál jejího brzkého rozpadu na minimálně dvě nové,“ sdělil se slovy, že nelze smířit novou liberální či kulturní levici importovanou do partaje z kaváren, s tou tradiční, konzervativní, vzešlou z montoven a z venkova.

„Liší se takřka ve všem. Od věku, vzdělání a příjmů přes názor na uprchlíky až po to, kdo by měl být prezidentem. Je absurdní, jestliže část strany ‚z trucu‘ podporuje jiného kandidáta než druhá část. Co si má myslet volič?“ konstatuje Kotrba.

Následně dodává, že málokdo se zabývá programem, jako by nebyl to nejdůležitější pro návrat odešlých voličů. Sociální demokraté přitom programově zklamali. „Třetí cesty, frázovitost, nepřesvědčivost. Hloupost. Ministři v Sobotkově vládě se starali o všechno možné, jen ne o tradiční voliče,“ míní dále analytik.

Dále si všímá také toho, že množství kandidátů na předsedu je enormní. „Na sjezdu se o funkci přihlásili skoro všichni, kteří zbyli. Někteří, jako úřadující předseda Milan Chovanec, očekávají recyklaci starých tváří. ČSSD by si měla hned na začátku sjezdu ujasnit, že za prohru ve volbách nemohou voliči ani Andrej Babiš, ale straníci sami,“ zamyslel se dále Kotrba a poukázal hlavně na nafoukanost, papalášství, lenost, hloupost a sobectví.

„Pak je třeba si říct, zda se snesou Jiří Dienstbier a Zdeněk Škromach v jedné místnosti. Pokud ne, měl by sjezd jednoho vyzvat k odchodu. Tím se vyřeší otázka, kdo bude dál velet. S tím, kdo prohraje hlasování, by měli odejít všichni, pro které jsou nepřijatelná programová východiska vítězící frakce,“ míní také Kotrba. „Tradiční“ a „nová“ levice jsou podle jeho slov vzájemně nekompatibilní.

„ČSSD, má-li být levicovou, musí současný liberální kapitalismus destruovat, ne udržovat. Jejím cílem nesmí být lepší kapitalismus, ale musí jím být socialismus – zajišťující svobodu člověka uvnitř společenství, ekonomickou, sociální a kulturní rovnost v právech, ale i povinnostech, solidaritu s oběťmi nespravedlnosti a nerovnosti pro ty, kteří společenství spolutvoří. Stejně jako svoboda, ani solidarita není a nemůže být bezbřehá, ale je omezená společností spolutvořící a vyznávající stejné hodnoty,“ konstatuje také Kotrba.

Rovněž pak dodal, že sociální demokraté by si také měli rozmyslet, zda respektovat poslanecký mandát bývalého předsedy a dalších, kteří způsobili volební neúspěch, a mít je ve Sněmovně pod svou značkou.

Závěrem se vyjádřil i k tomu, zda by ČSSD měla jít do vlády, či nikoliv. „Ani jedno. Pro personální i programovou konsolidaci strany je třeba minimálně dva roky nedělat kompromisy a všemi silami komunikovat nové tváře a nový program. Vymezit si prostor mezi umírajícími komunisty, dětinskými Piráty a levicovou částí jinak středového hnutí ANO. Vládní působení sedmiprocentní strany vedle partnera s 30 procenty je teď programově zničující,“ zmínil Kotrba se slovy, že do vlády lze jít nejdříve až po dvou letech, až voličům bude jasné, co je obrozená ČSSD zač.

„Ano, existuje riziko, že z ANO se definitivně stane sociální demokracie lepší, než je ČSSD. No a? Pro voliče je to dobře, nebo špatně? Je to výzva. O důvod víc se snažit,“ zakončil.

autor: vef