Analytik: Svržení Putina. Silné indicie

reklama

S pokračující válkou na Ukrajině zaznívá směrem k Rusku, že jeho vojskům se nedaří obsadit Ukrajinu tak rychle, jak původně plánovali, jejich postup je mnohem pomalejší a ani technika není tak kvalitní. Jaroslav Štefec souhlasí, že došlo ke zpoždění: „Opravdu došlo ke zpoždění proti tomu, co ruské ozbrojené síly plánovaly. Do jisté míry se na tom podílí pátá kolona ruských ozbrojených sil. Podle informací, které mám k dispozici, bylo vyslání části nevycvičených nováčků do boje pokusem o sabotáž vůči ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi ze strany některých ozbrojených sil, které vůči němu stojí v opozici,“ řekl Štefec.

Prodlužování války na Ukrajině podle něj znamená, že se aktivuje takzvaná pátá kolona v Rusku. Pátou kolonou se označuje skupina, která se snaží narušit činnost státu zevnitř pro vlastní prospěch. „Předpokládám, že zejména Spojené státy počítají, že pátá kolona v Rusku může zesilovat natolik, až se pokusí svrhnout Vladimira Putina a pokud se jí to povede, dojde k bouři. Ale zatím vše nasvědčuje, že se jim nedaří. Přesto je opozice velmi silná, což na druhou stranu nahání vodu na mlýn Putinovi a jeho lidem. Těch, kdo tak vystupují, se budou nemilosrdně zbavovat a tvrdě je postihovat. Takže na jednu stranu ano, podkopává to pozici Putina, ale na druhé straně mu to umožňuje pozici posílit. Lidé a skupiny, které vystupují proti němu, musí fungovat veřejně a on proti nim může působit. Čili je to poměrně zajímavá šachová partie a zajímavě rozehraná. A navíc je zajímavé, že tohle prodlužování války není ani v zájmu Ruska, ani v zájmu Ukrajiny, ani v zájmu Evropské unie, ale profitují z ní Spojené státy americké,“ upozornil vojenský analytik.

Štefec: Pravdu nezjistíte

Silné kritice čelí Rusko za bombardování ukrajinské porodnice. Rusko to popírá a tvrdí, že nemocnici využívala armáda. Jak lze zjistit, kde je pravda? Podle Štefce to možné není. „Pravdu nezjistíte, informace, které přicházejí, jsou jednak filtrované a navíc u nás je absolutní odříznutí od ruských zdrojů. Vidíte zničenou ruskou techniku a píše se o ní, ale téměř nevidíte zničenou ukrajinskou techniku. Viděl jsem záběry ukrajinské techniky, které jsme dostali od zahraničních partnerů - nikoliv ruských, kterou ukrajinská armáda opustila. A u nás byla prezentována jako technika ruská, kterou opustila ruská armáda,“ popsal rozporuplnost informací z války. „V tomto konfliktu nefandím nikomu kromě České republiky, a to je důležité. Je klíčové, jak se zachováme my a co říkají Izraelci: Snažte se být neutrální, nezasahujte do konfliktu, jednoho krásného dne si musíte sednout ke stolu a jednat o budoucnosti. A čím horší pozici si vytvoříte jako stát, tím hůře na tom budete. A mají pravdu,“ řekl Jaroslav Štefec.

Fotogalerie: - Koncert pro Ukrajinu

ParlamentníListy.cz se ho ptaly, co říká na Ruskem stanovené podmínky Ukrajině. Mimo jiné jde o vzdání se Donbasu, vyhlášení neutrality, snížení velikosti armády a příslib, že Ukrajina nebude členem Severoatlantické aliance. „Tahle nabídka se mi jeví v podstatě jako realizace smluv Minsk II. Záleží na ukrajinském prezidentovi (Volodymyr Zelenskyj, pozn. red.), jak bude odolávat tlaku zvenčí, aby pokračoval v udržování války. Další prodlužování vede jen ke zbytečným obětem, protože Ukrajina nemá šanci to v žádném případě ustát a nemohou počítat, že za ně bude někdo bojovat. Rusko svého cíle dosáhne, jenom to bude podstatně více bolet obě strany. Myslím, že většina Ukrajinců a stejně tak většina Rusů nemá zájem to nějak prodlužovat,“ zauvažoval bývalý voják.

Psali jsme: Nejlepší by bylo Putina zabít, říká ruský umělec Ubytujte uprchlíky u sebe doma, prosí ministr Jurečka. A přišla reakce... Je to děsivé! Sedmnáctiletý Bogdan popsal, co zažívá na Ukrajině. Lékaři pláčou Kuplířství, kšeftování s vízy. Za to může Putin, rozkřikl se Rakušan ve sněmovně

Zásoby plynu patří Německu

Zároveň uvedl, že je nutné se na mírová jednání a budoucnost dívat i z pohledu ekonomických zájmů. Týká se to vlastníků výrobních nebo zemědělských podniků na Ukrajině i v Rusku. „Také Evropa si musí být vědoma, že pokračování konfliktu ji potápí čím dál hlouběji a bolestivěji do krize,“ varoval. A nejde prý pouze o ruský plyn a ropu. „S plynem je obrovský problém. Premiér Fiala (Petr, ODS, pozn. red.) prohlásil, že je Česká republika připravena na odpojení od ruského plynu, ale vyloženě lhal. Česká republika na to připravena není. Tvrdil, že zásobníky jsou naplněné asi na 17 procent, ale většina patří Německu, protože většinu zásobníků u nás vlastní RWE,“ uvedl Jaroslav Štefec.

Další poměrně velký problém vidí v konkrétních surovinách, které se používají například na výrobu oceli. Ať už se jedná o nikl nebo jiné kovy a přísady, které se těží v Rusku a na Ukrajině a bez nichž nelze ocel vyrobit. Týká se to ale rovněž lithia pro výrobu baterií. Dalším tématem je obilí. „Rusko a Ukrajina jsou aktuálně největší vývozci obilí především pšenice – a nejen do Evropy, ale i do Afriky a na Blízký východ. Tam bude obrovský propad dodávek z Ukrajiny a nastane obrovský problém. Může se objevit i hlad v Africe a na Středním východě, který není čím vykrýt, protože tam obilí dováží už léta. Nemají vlastní zdroje potravin, ale to nemáme ani my v České republice. Vše souvisí se vším, což může znamenat velmi kompletní logistický problém pro Evropu, která se odřezává od zdrojů,“ poznamenal vojenský analytik s tím, že rovněž bude záležet na tom, kdo bude obnovovat Ukrajinu po válce.

Fotogalerie: - Před KACPU

Evropská unie by měla vyjednat co nejlepší podmínky Ukrajině

Anketa Pocítili jste již výrazné zvýšení cen pohonných hmot? Ano 57% Ne 3% Nevím / Je mi to jedno 40% hlasovalo: 50290 lidí , svědčí i prohlášení Německa, že zastavení jejich odběru nepřipadá v úvahu. Štefec zdůraznil, že ruská ropa tvořila ve Spojených státech zhruba 20 procent odběru, ale Amerika začala jednat s Venezuelou, která jim ztrátu ruské ropy pokryje. Evropa však takové možnosti nemá, Venezuela je příliš daleko a potrubí neexistuje. „Nemáme šanci si vytvořit kapacity pro dovoz plynu nebo ropy. V Evropě nejsou terminály, které by byly schopné v potřebném množství ropu a plyn vykládat z tankerů a dovážet je do Evropy. Nejsme schopní je v krátké době jednoho nebo dvou let nahradit. Pokud by došlo k přerušení, bude to velmi špatné. Doporučuji koupit si bubínek,“ doporučil Štefec koupi kamen, jímž dal přezdívku jejich typický tvar.

Překvapený je z požadavků ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který žádá po Severoatlantické alianci, aby zajistila nad Ukrajinou bezletovou zónu. „Co čekal? To, že půjde Evropská unie nebo NATO do konfliktu s jadernou velmocí? O Putinovi se říká, že se zbláznil, ale Zelenskyj je podle mě stejná kategorie. Bezletová zóna znamená poslat tam letadla, protiletadlové rakety a vystavit se úderu protivníka. Tedy dostat NATO do přímého konfliktu s Ruskem - jadernou velmocí. Ukrajina prohrála ve válce a další pokračování znamená zbytečné mrtvé. Nyní je na čase sednout si k jednacímu stolu. Kdyby Evropská unie byla co k čemu, měla by se pokusit s Ruskem vyjednat pro Ukrajinu co nejlepší podmínky přijatelné pro obě strany a garantovat jejich dodržování,“ řekl redakci.

Psali jsme: EXKLUZIVNĚ Dokument lídrů EU. O přesném konci ruského plynu ani slovo. O Putinovi také ne Praha chce jednat s vládou o zvýšení úhrady pro hotely za ubytování uprchlíků Policie varuje ve videu uprchlíky z Ukrajiny před podvodníky Ministr Gazdík: Pro ukrajinské děti platí stejná pravidla jako pro české

Vyjádřil se rovněž k prohlášení předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského, který označil pro ČTK Vladimira Putina za vraha a válečného zločince, jež by měl stanout v Haagu u Mezinárodního soudního tribunálu. Štefec se domnívá, že soudní moc v republice by měla být neutrální a měla by se vyvarovat podobných prohlášení. Je podle něj samozřejmé, že se Rusko soudu nezúčastní. Představa, že by Putin k soudu přijel, byl obžalován, zadržen a nechal se zavřít, je nereálná. „Proč by to dělal? Jakmile se dostanete na úroveň, kdy hovoří zbraně, je to v rukách vrcholových politiků a generálů. Ať chcete, nebo ne, většina politických aktérů jsou pouhými figurkami. Kdo zná seriál Jistě, pane ministře a Jistě, pane premiére, ví, o čem mluvím,“ dodal Jaroslav Štefec.



Psali jsme: Opravdu krvavá řež. Něco zcela jiného, než znáte. Jaroslav Štefec varuje všechny, kteří se chtějí vypravit bojovat na Ukrajinu Školení pro amatéry z Fialovy vlády: Bezpečnostní analytik vysvětluje základy komunikace ve válce Fiala je připraven na výpadek energie? Expert Štefec by chtěl vidět jak „USA chtějí válku v Evropě!“ Vojenský analytik vás posadí do židle: Toto okamžitě řešit, jinak bude mazec

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.