Anděl Páně pod palbou Zdeňka Šarapatky: Jiří Strach dostal zastání... To jsou slova

reklama

Jak je možné zjistit z letmého pohledu na jeho komentáře na Foru24, radní ČT Zdeněk Šarapatka má ve zvyku otírat se o své současné kolegy Luboše Xavera Veselého a zejména Hanu Lipovskou. A spolu s nimi i o ty, kdo jsou s nimi údajně nebo skutečně spřízněni. Anketa Miroslav Kalousek nebude v příští sněmovně. Bude to jeho konec ve velké politice? Bude 76% Nebude 24% hlasovalo: 163 lidí

Naposledy se jeho cílem stal režisér Jiří Strach, kterému Šarapatka vyčetl, že použil na twitteru stejný termín (ČST Praha) jako Jiří Ovčáček. A přitom ho prý Česká televize zbožštila. „Zbožštění Jiřího Stracha ve vyšších patrech Kavčích hor totiž nebere konce. Jak dalece jde ještě o umění nebo o vztahy, ví jen Bůh. A ten hraje v jeho počinech hlavní roli. Jakkoli jsou pak Strachovy příběhy v lecčems fajn a dokážou pohladit, jejich monopol skrze Českou televizi je přesto nefér. Pro mnohé, se stejným talentem a umem, jsou totiž miliony z koprodukce, týmy spolupracovníků z Kavčích hor a veřejnoprávní propagace à la Hollywood leda snem,“ mínil radní v sobotním komentáři. Dodejme, že Anděl Páně 2 sesadil z první příčky Svěrákovy Vratné láhve a stal se nejúspěšnějším filmem v českých kinech.

Psali jsme: Zklamal! Radní Šarapatka se obul do režiséra Stracha. Padla jména Prchal a Ovčáček, přirovnání k rohožce

Strach je podle něho nevděčník, když si prý kopl do ČT. A že má režisér blízký vztah s kardinálem Dukou mu také u radního nepřidá, neboť Česká biskupská konference nominovala Hanu Lipovskou a Strach se o ní vyjadřoval pochvalně. Obvinil režiséra, že dělá „Prchala“ Dukovi. „Že pak coby tvář ČT veřejně zpochybňuje význam evropských hodnot, když sám České televizi coby součásti Evropské vysílací unie vděčí za úspěch, je vážně chucpe,“ nacházel se Šarapatka další způsoby, jak ze Stracha udělat nevděčníka.

Strach pak Šarapatkovi vzkázal, že jeho tweet mu odsouhlasil ředitel ČT, který ho vzal jako vtip. „Naštěstí má gen. řed. ČT víc smyslu pro humor a ironii než někteří situace neznalí radní,“ poznamenal. Radní odpověděl, že na zbytku textu, ve kterém obviňuje Stracha z asociace s, dá se říci, ‚živly nepřátelskými ČT‘ to nic nemění.

Psali jsme: Nadávky Nohavicovi: Úder zpět. A nové info „To chudí a nevzdělaní.“ Duda blíže výhře. A už začíná být horko Nohavica že je zm*d? Xaver se nadechl a jel. Čím větší nula... Polod*mentní idi*t, nikdo, expolitik z Brna „Sráč a koště“? Pavle Novotný, takto Jarek Nohavica křtil knihu. A nejen to! Vyslovil jasná slova

...což nemění nic na dalším textu článku. Což ten PD, který vedle Vás seděl, uslyší tolikrát, dokud se věci nezmění. Toliko pro neinformované režiséry ?? — zdeněk šarapatka (@zdeneksarapatka) July 11, 2020

Anketa Je Miroslav Kalousek zábavný politik? Ano 7% Ne 93% hlasovalo: 10021 lidí reagoval obsáhleji: „Smysl pro humor mi fakt nechybí, jen nemám rád pokrytce: Je totiž ‚legrační‘ ohánět se náklonností ředitele veřejnoprávní televize a přitom na sociálních médiích tleskat, jak to České televizi (tedy i jemu) nandá ‚jejich‘ (rozuměj Dukova, Zemanova, Bobošíkové) Lipovská. Že v 95 % obsahu článku nešlo zdaleka o tweet, ale o nezdravý monopol a rozmazlování JS koproducentem jeho filmů, tedy Českou televizí a můj apel vytvořit stejné podmínky z ČT i jiným tvůrcům a dát šanci jejich talentu, generační odvaze a vytáhnout je z regionů, pan Strach pro jistotu oslyšel. Bodejť, kdo by si taky nadělal do vlastního hnízda, že jo.“

Vyčetl Strachovi také to, že se jeho tvrzení: „Chcete-li ČT prospět, bylo by nejlepší, kdyby ji lidé jako Vy (ať už zleva nebo zprava) přestali dennodenně politizovat!“ neshoduje s tím, co řekla radní Lipovská „Samozřejmě vše, co souvisí s Českou televizí, bude vždy politické. Bylo to krásné heslo, že Česká televize je věc veřejná, ale Česká televize je především předmět politický.“

A ještě Strachovi vyčinil, že se mu líbí některá prohlášení Trikolóry a že se ho zastal Tomáš Vandas, předseda Dělnické strany sociální spravedlnosti.

Následně se do Šarapatky pustil Strachův kolega z režisérské branže, Jiří Svoboda. Ten uvedl, že jméno radního donedávna neznal. „Nyní jsem si všiml, že se snaží stát se významným známkováním lidí vysoké mravní integrity, jakým je jeho Eminence kardinál Dominik Duka a nyní ještě můj kolega, velký český filmový a televizní režisér Jiří Strach.“

„Slovní pěnou z kaluží se ale mouchy orly nestávají – je to dobře míněná rada, pane Šarapatko. Budete-li mít za sebou zlomek osudu jeho Eminence Dominika Duky a zlomek filmové a televizní tvorby a mravní integrity Jiřího Stracha, budete si moci vážit sám sebe a nebudete cítit potřebu parazitovat na lidech, kteří pro svůj národ vykonali něco trvalého,“ vzkázal radnímu a bývalému moderátorovi.

A adresoval i některé námitky, které Šarapatka měl: „Filmy Jiřího Stracha oslovily miliony diváků a Vy se mýlíte, když píšete, že ČT učinila Jiřího Stracha významným režisérem. To jeho talent přispěl k tomu, že diváci vnímají ČT jako potřebnou veřejnoprávní kulturní instituci. Na velké charaktery a velké talenty si vyskakují jen lidé maličcí, aby se jim mohli podívat do tváře. Beze stopy animozity Váš Prof. MgA. Jiří Svoboda, režisér.“

Režisér Strach pak radnímu vzkázal, aby se „na to už vy*ral“.

Au.@zdeneksarapatka na dobrou noc.

Už se na to vy*erte, pane radní, nebo tady se mnou chcete veřejně psát zítřejší článek pro @Paralelni_Listy ? ?? pic.twitter.com/XSsN05mcIi — Jiri Strach (@Lotzasrando) July 12, 2020

Touto radou se ovšem Šarapatka neřídil a neváhal komentovat i Jiřího Svobodu, kterého v narážce na jeho předsednictví strany v letech 1990 až 1993 označil za „starého komunistu“. Bránil se, že text byl o tom, že je třeba dát šanci i jiným tvůrcům než jen Jiřímu Strachovi. „Což není nic proti jeho talentu a pracovitosti,“ dodal.

„Otazník pak vzbudil i režisérův tweet, kde zopakoval obvyklou urážku Zemanova mluvčího na adresu ČT. Prý šlo o nadsázku. Budiž. Zmínka ale byla také o Jiřím Strachovi coby poradci Dominika Duky. ‚Dukův Prchal‘ bylo řečeno s nadsázkou. V článku ještě zazněl názor na režisérovy veřejné politické preference, kterým tleská Hrad, lidi okolo Trikolóry a nácci. Na barikády za Stracha vylezl dokonce Vandas. Co víc dodat. Rozčilení fanklubu, trollů nebo lidí, kteří na úspěchu režiséra parazitují a dostávají se skrze něj ke spolupráci s veřejnoprávní televizí, na sociálních sítích už pomalu opadá. Potud vše OK,“ rýpl si ještě jednou Šarapatka.

Fotogalerie: - Odhalení orla

Ale pak už se věnoval Svobodovi, kterého označil za „režiséra, který Českou televizi čas od času poplive v Parlamentních listech, aby pak pro ni točil filmy.“ Prý mu rostou ramena spolu s mocenským potenciálem „soudruhů“, a tím, že brání Stracha mu dělá podobnou medvědí službu jako Vandas.

„Že mi pak na dálku dává lekci z mravů člověk, který možná točil dobré věci, ale mravním etalonem pro mě vážně není, je úsměvné. I v té pasáži jeho vzkazu, kde mi coby expředseda KSČM připomíná vysokou mravní integritu a osud cit. ‚Jeho Eminence‘ katolického primase Duky. Jedno oko nezůstalo suché: o nadbíhání arcibiskupa Zemanovi, jenž dochází na bolševické sjezdy, samozřejmě ani slovo,“ oplácel Šarapatka a dodával, že o „estébáku Burešovi“ se Svoboda také nezmínil.

„Podle Svobody mám jinými slovy zalézt a kát se před Dukovým pohnutým osudem a charakterem Jiřího Stracha. Až prý budu mít za sebou jen zlomek toho, co oba pánové, budu si vážit sám sebe, vychovává mě Svoboda. No jo, no, nezalezu. Neví o mně nic, ani nechce: ‚Mravní integrita‘ komunistů už taková je. Pošlu mu aspoň Kmentova Rudého Zemana. Nebo kroniku s mojí rodinou, vyvražděnou v Rusku včetně malých dětí bolševiky. Aby se zastyděl, komunista. Aspoň jen pro sebe. Konec příběhu. Napsal mi zasloužilý umělec, druhý předseda Komunistické strany Čech a Moravy, ‚svědomí národa‘ a advokát ‚chudých‘. Howgh,“ vzkázal Šarapatka včera k večeru.

Psali jsme: Režisér Strach už vadí, hodně. Podle Šarapatky má v ČT „nezdravý monopol“ Zklamal! Radní Šarapatka se obul do režiséra Stracha. Padla jména Prchal a Ovčáček, přirovnání k rohožce „Zakažme tuhle odpornou rasistickou hru!“ Režisér Strach má velkou srandu z cenzorů. Tentokrát jim podstrčil šachy Tyhle filmy vadí, napsali v USA. Český internet vybuchl vzteky. Režisér Strach už se kaje za Anděla Páně

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.