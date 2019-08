Andrej Babiš jako příští prezident? Už se na to uzavírají sázky

„Babiš bude před soudem, ale ne v kriminále,“ hovoří Zlámalová. I z toho důvodu je podle ní mimo hru o Pražský hrad. Strany si podle ní uvědomují, že přímou volbou prezidenta došlo k posílení moci prezidenta. „Všichni si to uvědomují a nikdo nemá řešení. Neviděla jsem nějakou snahu, kdy by se ukázali dobří kandidáti...“ poznamenala Zlámalová.

Bude prezidentem Andrej Babiš? „Nebude prezidentem Andrej Babiš,“ zdůraznila Zlámalová a na nabídku případné sázky opáčila: „O co? Andrej Babiš nebude prezidentem,“ dodala Zlámalová a poukázala na to, že pochybuje, že by do pěti let byl ukončen soudní proces s Babišem. „Vzhledem k tomu, jak prodlužoval trestní řízení...“ A přitom je to dle jejích slov jednoduchá zlodějina. „Ten člověk si myslel, že je beztrestnej, tak to tady řezničil,“ uvedla. Nakonec vskutku k sázce došlo – o láhev vína.

Následně se Zlámalová vyjádřila ke kandidatuře psychiatra Cyrila Höschla, který však podle ní kandidovat nebude. „Nechce to. Má svůj ústav v Klecanech...“ podotkla a zmínila dvě jména, která by podle ní na Hradě mohla usednout – Josef Středula a Lenka Bradáčová. „Jeden to říká velmi natvrdo, že to chce... A druhá to neříká, neboť by se musela aktuálně vzdát funkce. Ale když umíš číst její výroky, tak to chce dělat,“ zmínila. „Ani jednoho z nich nepovažuji za tragédii,“ dodala.

Rozhovor najdete ZDE.

Zlámalová rovněž v rozhovoru varuje před tím, že přijde totální socialismus. Uvedla, že s našimi životy zamává nástup privilegované „ekošlechty“, necitlivé experimenty s elektromobilitou nebo se zdaňováním a s vyvlastňováním bytů. Tento trend pro ni symbolizuje nástup Pirátů. Jejich politiku Zlámalová nazývá „gulag s wifinou“.

autor: vef