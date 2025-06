Ekonom Pikora jde do voleb. V čele Motoristů za Ústecký kraj

Známý český ekonom a mediální komentátor Vladimír Pikora oznámil kandidaturu do Poslanecké sněmovny za hnutí Motoristé sobě. Povede jejich kandidátku v Ústeckém kraji, což strana prezentuje jako posílení svého odborného týmu před nadcházejícími volbami. Pikora, který se dlouhodobě profiluje jako zastánce pravicové ekonomické politiky, svůj krok zdůvodnil potřebou systémových změn v českém hospodářství.

Na svém facebookovém profilu Pikora vysvětlil, že po letech komentování ekonomické situace se rozhodl vstoupit do aktivní politiky. „Jako národohospodář se celý život točím kolem politiky. Nastal čas už o národním hospodářství jen nepsat. Nyní je šance ho zlepšit k lepšímu,“ uvedl. Zároveň ostře kritizoval současný stav české ekonomiky, zejména rostoucí ceny a stagnující mzdy. „Je tu strašná drahota. Máme skoro německé ceny, ale české mzdy. Navíc zboží s německými cenami nemá německou kvalitu, ale kvalitu pro opice z Východu. Ta je ‚překvapivě‘ nižší,“ napsal.

Podle něj česká ekonomika „nevzkvétá“ a chybí jí dlouhodobá strategie. „Politici řeší jen aktuální problémy a s ekonomikou to jde od deseti k pěti. Ve vládě chybí ekonomové,“ dodal. Nynější ministr financí Zbyněk Stanjura je vzděláním elektrotechnik. Svou kandidaturu Pikora zdůvodnil potřebou prosazovat principy, které dlouho hájí – nízké daně, omezení státních výdajů a větší svobodu podnikání. „Děkuji všem za podporu pravicové politiky: jsem pro nízké daně a nízké státní výdaje. Chci méně úřadů a úředníků, zrušení dotací a návrat k trhu. Musíme zastavit plíživý nástup socialismu,“ uvedl.

Strana Motoristé sobě ve své tiskové zprávě představila Pikoru jako klíčovou posilu. Zdůraznila jeho dlouholeté působení v ekonomické sféře – od práce v bankovnictví přes akademickou činnost až po mediální analýzy. „Doktora Vladimíra Pikoru zná široká veřejnost jako analytika, který pravidelně vystupuje v českých médiích a srozumitelně komentuje aktuální ekonomické dění,“ uvedli Motoristé. Připomněli také jeho úspěšné knihy, včetně oceněné publikace „Lumpové a beránci“.

Pikora sám v prohlášení strany uvedl: „Více než čtvrt století žiju ekonomií a píšu a učím o tom, jaká by naše země mohla být, kdyby vlády postupovaly podle principů liberální pravicové ekonomiky, tedy v zájmu vyrovnaných rozpočtů, malého levného státu a nízkých daní.“ Dodal, že jeho cílem je „opravit stát, aby fungoval pro lidi, ne proti nim“.

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka vyzdvihl Pikorův odborný profil a kritizoval současnou vládní politiku. „Vladimír Pikora je skvělým odborníkem na veřejné finance, které po nepřesvědčivých výkonech vládní ODS a za vedení neekonoma Zbyňka Stanjury zažívají nejhorší období v novodobé historii České republiky,“ prohlásil. Macinka také zdůraznil, že Ústecký kraj potřebuje silného zástupce s konkrétními řešeními. „Ústecký kraj je složitým regionem se spoustou specifických problémů a výzev. Občané v tomto kraji si více než kde jinde zaslouží, aby je v Parlamentu zastupovala osobnost, která má recepty, jak jim konečně zajistit profit a růst.“

Podle červnového průzkumu NMS Market Research by Motoristé sobě v současnosti získali méně než 4 % hlasů, což by pro vstup do Sněmovny nestačilo. Strana však v minulosti dokázala překonat nízké preference – před loňskými volbami do Evropského parlamentu měla v průzkumech také kolem 4 %, ale nakonec získala téměř 10 %.

Stejnou naději vstupu do Poslanecké sněmovny Motoristům sobě nabídl i mediálně a politicky silný Filip Turek. Ten loni překvapil přesvědčivým vstupem do politiky ziskem 10 % ve volbách do Evropského parlamentu. Nyní chce úspěch zopakovat u voleb do národního parlamentu. Nedávno oznámil svou kandidaturu na čele kandidátky Středočeského kraje. Pokud by byl Turek zvolen, automaticky mu zanikne europoslanecký post. Přičemž ambice Turka i Motoristů sobě je, že se ocitnou v příští vládě. Pro TV Nova Filip Turek řekl, že nechce do opozice.

